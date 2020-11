Cho con học trường mầm non song ngữ, ngoài việc có cơ hội phát triển các kỹ năng nền tảng về giao tiếp, hiểu biết hơn về thế giới xung quanh, phát triển về thể chất… trẻ sẽ được học với những giáo viên nước ngoài giàu chuyên môn và kinh nghiệm giáo dục để giúp trẻ phát triển kỹ năng tiếng Anh trong một môi trường tự nhiên. Đây cũng là lí do nhiều bố mẹ hiện nay có nhu cầu tìm trường song ngữ cho con ngay từ lúc trẻ bắt đầu đi học.

Nếu có nhu cầu tìm trường song ngữ cho con từ 12 tháng ở TP.HCM, bố mẹ có thể tham khảo 10 trường mầm non với các phương pháp giáo dục đa dạng sau đây:

1. Trường mầm non Angelsgarden Montessori (Phường 12, quận 10, TP.HCM)

AngelsGarden Montessori cung cấp chương trình giáo dục tiên tiến cho trẻ nhỏ.

Độ tuổi nhận bé: Từ 12 tháng đến dưới 6 tuổi

CHƯƠNG TRÌNH: AngelsGarden Montessori cung cấp chương trình giáo dục tiên tiến cho trẻ nhỏ. Các bạn nhỏ sẽ được tham gia các lớp học chính: Tiếng Anh và các kỹ năng ngôn ngữ; Phương pháp Montessori; Phương pháp Glann Doman; Nghệ thuật và sáng tạo; Kỹ năng mềm giúp trẻ nhận biết về bản thân và xã hội; Phát triển thể chất và các kỹ năng vận động.

HỌC PHÍ theo tháng: 6.8 triệu đồng/tháng.

Tiền ăn: 80.000 đồng/ngày.

2. Trường mầm non song ngữ Hooray (Phường 25, quận Bình Thạnh, TP.HCM)

Song ngữ Hooray dựa trên chương trình mầm non của Hoa Kỳ.

Độ tuổi nhận bé: 12 tháng đến 6 tuổi.

CHƯƠNG TRÌNH: Song ngữ Hooray – Hooray Bilingual Program – dựa trên chương trình Acelero Curriculum – chương trình mầm non của Hoa Kỳ, được giảng dạy bằng hai ngôn ngữ Anh-Việt. Học sinh Hooray được học tập và vui chơi trong môi trường song ngữ đúng chuẩn quốc tế.

HỌC PHÍ theo tháng: 8.6 triệu đồng/tháng.

Tiền ăn: Hơn 1.3 triệu đồng/tháng. Phí bán trú: 1 triệu đồng/tháng.

3. Trường mầm non Angelkids (Phường 11, Quận 11, TP.HCM)

Angelkids theo đuổi chương trình mầm non chuẩn tích hợp Montessori.

Độ tuổi nhận bé: Từ 12 tháng đến 6 tuổi (tùy cơ sở).

CHƯƠNG TRÌNH: Chương trình mầm non chuẩn tích hợp Montessori. Chương trình song ngữ. Chương trình Song ngữ tập trung phát triển 6 mục tiêu giáo dục: Ngôn ngữ và chữ viết, Phát triển kỹ năng vận đông tổng quát, Toán học, Tình cảm cá nhân và xã hội, Thẩm mỹ và sáng tạo, Kiến thức và hiểu biết thế giới.

HỌC PHÍ: Nhà trẻ: 4.4 triệu đồng/tháng.

Mẫu giáo: 4.2 triệu đồng/tháng.

4. Hệ thống Giáo dục Kid's Club (Phường Bình Thọ, Quận Thủ Đức, TP.HCM)

Chương trình tiếng Anh đến từ bộ Giáo trình "Learn with Ollie" của nhà xuất bản Richmond.

Độ tuổi nhận bé: Từ 12 tháng đến 6 tuổi.

CHƯƠNG TRÌNH: Giáo dục Đa Phương Pháp từ sự chắt lọc và tổng hợp từ những điểm nổi bật của các phương pháp nổi tiếng như Montessori, Reggio Emilia, Waldorf… Chương trình tiếng Anh đến từ bộ Giáo trình "Learn with Ollie" của nhà xuất bản Richmond kết hợp với bộ giáo trình Oxford và MacMillan.

HỌC PHÍ tham khảo cơ sở Thủ Đức (tùy khu vực sẽ có mức học phí khác nhau). Học phí đã bao gồm tiền ăn.

Học phí theo tháng: 6.6 triệu đồng/tháng. Học phí theo kì: 6.1 triệu đồng/tháng.

5. Trường mầm non song ngữ Sunrise Montessori Kindergarten (Phường Tân Hưng, quận 7, TP.HCM)

Sunrise Montessori Kindergarten nhận bé từ 6 tháng đến 72 tháng.

Độ tuổi nhận bé: Trường nhận bé từ 6 tháng đến 72 tháng.

CHƯƠNG TRÌNH: Chương trình Montessori giúp trẻ phát triển khả năng, cá tính riêng biệt của bản thân. Chương trình Song ngữ giúp bé tăng phản xạ tự nhiên, giao tiếp Tiếng Anh như người bản ngữ. Các chương trình dã ngoại.

HỌC PHÍ tại TP.HCM: Từ 7.1 triệu đồng/tháng đến 9 triệu đồng/tháng (tùy cơ sở). Học phí đã bao gồm: Học phẩm, tiền ăn, phí bán trú, chương trình học dã ngoại, các môn kỹ năng...

6. Trường mầm non The Gold Beehive (Phường 2, quận Phú Nhuận, TP.HCM)

Ở The Gold Beehive bé sẽ được tiếp cận hương trình học tập theo phương pháp dạy học theo dự án.

Độ tuổi nhận bé: Từ 06 đến 5 tuổi.

CHƯƠNG TRÌNH:

Chương trình mầm non của Bộ GD& ĐT theo phương pháp mới.

Chương trình học tập theo phương pháp dạy học theo dự án (Được trải nghiệm sáng tạo với các hoạt động liên môn, các hoạt động ngoại khóa, sự kiện theo chủ đề học tập).

Các môn phát triển năng khiếu, tư duy và rèn luyện thể chất.

HỌC PHÍ tham khảo dành cho bé lớp Trứng vàng (06 đến 14 tháng tuổi): 8.6 triệu đồng/tháng.

7. Trường mầm non Song ngữ Bé Ong Sài Gòn (Phường An Phú, quận 2, TP.HCM)

Bé Ong Sài Gòn giảng dạy theo mô hình Anh Quốc kết hợp với Phương pháp tiếp cận Reggio Emilia.

Độ tuổi nhận bé: Từ 6 tháng đến 6 tuổi

CHƯƠNG TRÌNH: Mô hình Anh Quốc kết hợp với Phương pháp tiếp cận Reggio Emilia của Ý. Các chương trình dã ngoại.

HỌC PHÍ theo tháng 6.8 triệu đồng/tháng.

8. Trường mầm non Iris Preschool (Phường Thảo Điền, quận 2, TP.HCM)

Iris Preschool lựa chọn chương trình giáo dục mầm non Mother Goose Time được công nhận ở Hoa Kỳ.

Độ tuổi nhận bé: Nhận trẻ từ 12 tháng đến 72 tháng.

CHƯƠNG TRÌNH: Lựa chọn chương trình giáo dục mầm non quốc tế Mother Goose Time, tại Iris Preschool, trẻ sẽ được học tập và trải nghiệm trong môi trường quốc tế, được học tiếng anh với giáo viên bản ngữ cả ngày, được trang bị đầy đủ các kiến thức và kĩ năng để tự tin trở thành một công dân toàn cầu.

HỌC PHÍ theo tháng cho lớp BABY (từ 12 đến 19 tháng): 7 triệu đồng/tháng.

9. Trường mầm non quốc tế Kindy Garden Montessori (Phường 8, quận Gò Vấp, TP.HCM)

Trường Mầm non Kindy Garden Montessori là thành viên Hiệp Hội Montessori Hoa Kỳ (AMS).

Độ tuổi nhận bé: 0 tháng đến 6 tuổi.

CHƯƠNG TRÌNH: Trường Mầm non Kindy Garden Montessori là thành viên Hiệp Hội Montessori Hoa Kỳ (AMS). Đây cũng là trường mầm non tiên phong áp dụng phương pháp giáo dục sớm tiên tiến Montessori vào giảng dạy. Trường được xây dựng trên khuôn viên 1.200m2 có hồ bơi, sân cát, vườn rau, phòng ăn tập thể, bếp ăn một chiều đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm.

HỌC PHÍ theo tháng: 6 triệu đồng/tháng lớp 0-3 tuổi và 7.5 triệu đồng/tháng với lớp 3-6 tuổi. Học phí chưa bao gồm dịch vụ chăm sóc và bán trú 80.000 đồng/ngày.

10. Hệ thống trường mầm non quốc tế SIK (Phường 12, quận 6, TP.HCM)

Trường có hồ bơi ngoài trời, sân chơi rộng, phòng học 60m2, phòng chiếu phim.

Độ tuổi nhận bé: 12 tháng đến dưới 6 tuổi.

CHƯƠNG TRÌNH: Kết hợp các phương pháp giáo dục tiên tiến. Học tiếng Anh với giáo viên bản xứ. Các chương trình dã ngoại.

Trường có hồ bơi ngoài trời, sân chơi rộng, phòng học 60m2, phòng chiếu phim,...

HỌC PHÍ khối nhà trẻ (12 tháng đến 18 tháng): 6.5 triệu đồng/tháng. Tiền ăn: 70.000 đồng/ngày.