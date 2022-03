10 thiết kế giày cao gót hack chiều cao cực khéo: Quá chuẩn để làm quà 8/3 cho các nàng

Thời tiết ấm dần lên là lúc những đôi boots thời thượng của mùa trước nhường sân cho những thiết kế giày dép mềm mại, nhẹ nhàng và xinh xắn. Những đôi giày xinh xắn được thêm thắt những chi tiết cách điệu, những đính kết nhỏ xinh vừa đẹp vừa sang chân cho nàng công sở. Thay vì những thiết kế cơ bản đã có từ những mùa trước, nàng công sở ngại gì mà không làm mới phong cách của mình bằng những đôi giày cách điệu thú vị này. Thêm khuy cài, cách điệu quai dây... chính những chi tiết ấy tạo nên nét chấm phá khác biệt cho phong cách công sở của các nàng.

Đôi slingback của Malena chính là đôi giày hack chân dài lý tưởng cho nàng công sở. Thiết kế mũi nhọn với dáng quai hậu kiêu kỳ diện với quần jeans, quần vải hay váy đều thanh lịch tuyệt đối. Thiết kế có giá 370k với ba màu đen, trắng, nude.

[Box tag giá] - Giày Slingback Malena

Đôi sandals quai mảnh nhà Vascara còn có thêm chi tiết khóa cách điệu tạo điểm nhấn sang chảnh cho đôi chân nàng công sở. Thiết kế có màu đen - nude hợp dân văn phòng, chiều cao khoảng 8cm hack dáng cực siêu cho nàng nhỏ nhắn. Thiết kế có giá 535k.

[Box tag giá] - Sandal Vascara

Đôi slingback của Denim còn được sale 34% chỉ còn hơn 300k. Thiết kế không chỉ thanh lịch, mà còn cá tính với chi tiết khuy kim loại tô điểm. Gót giày cao khoảng 7cm, nàng nào muốn hack chiều cao thì đây đúng là đôi giày hoàn hảo.

[Box We Buy] - Slingback Demin

Đôi sandals của Sensini có phần đế khá lạ, vuông vắn nhưng lại không hề cứng nhắc để nàng công sở tha hồ diện điệu trong mùa mới này. Thiết kế có giá chỉ 295k cực kỳ hợp túi tiền nàng công sở.

[Box tag giá] - Sandals Sensini

Đôi cao gót nhà Pixie có phần gót khá lại giúp mỗi bước chân của các nàng thêm thú vị và nổi bật. Thiết kế có 3 gam màu nâu - đen - nhũ vàng - kem để các nàng lựa chọn theo sở thích của mình.

[Box We Buy] - Giày cao gót Pixie

Đôi cao gót siêu sang chảnh của Hà Huyền shop chính là thiết kế mà mọi nàng công sở đều cần cho tủ giày của mình. Thiết kế satin bóng sáng với 3 gam màu nude, đen, đỏ đun đủ sức nâng tầm mọi set đồ của các nàng trong mùa Xuân Hè này.

[Box tag giá] - Giày cao hót Hà Huyền

Đôi sandals của Dily gây ấn tượng ngay lập tức bởi phần gót được thiết kế khá lạ mắt, nhưng nàng thích phong cách nữ tính nhẹ nhàng chắc chắn sẽ mê ngay từ lần đầu tiên ngắm nhìn.

[Box We Buy] - Sandals Dily

Thiết kế của My My shop với dáng mule mũi nhọn cao gót, đôi cao gót cổ điển gây ấn tượng với họa tiết houndstooth rất hợp với những nàng thích style tiểu thư thanh lịch, kiêu kỳ.

[Box We Buy] - Giày cao gót My My

Thiết kế của MYSS chính là đôi sandals chuẩn style Paris mà mọi cô nàng đều thích mê. Dù style cá tính, phá cách hay thời thượng sang chảnh thì đôi sandals này đều cân được hết.

[Box tag giá] - Sandals Missxu

Sốc nhất là đôi slingback của Olivela thiết kế sang chảnh ngút ngàn nhưng lại đang được sale tới 50% chỉ còn hơn 100k. Thiết kế có hai gam màu nude nhạt và xanh denim, nhấn nhát hêm chi tiết khóa kim loại uyển chuyển đi lên chân đảm bảo đẹp mọi góc nhìn.

[Box We Buy] - Giày Slingback Olivela

https://afamily.vn/10-thiet-ke-giay-cao-got-hack-chieu-cao-cuc-kheo-qua-chuan-de-lam-qua-8-3-cho-cac-nang-20220306160011926.chn