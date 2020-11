10 sản phẩm tẩy da chết được yêu thích năm 2020: Có loại rẻ bèo được đánh giá cao, hội chị em dùng xong toàn mách nhau mua

Nếu liệt kê ba sản phẩm bạn cần cho làn da trắng sáng thì tẩy da chết sẽ đứng đầu danh sách. Các sản phẩm tẩy da chết sẽ làm loại bỏ các tế bào da cũ, thúc đẩy hoạt động tái tạo tế bào da mới: mịn màng và tươi sáng hơn. Điều này cũng đồng nghĩa với việc các sản phẩm dưỡng khác sẽ dễ dàng thấm vào dưới da, hiệu quả sẽ cao hơn.



Dù rất tốt cho da nhưng có một vài điều bạn nên lưu ý khi sử dụng bất kỳ sản phẩm tẩy da chết nào:

- Trước hết, việc lạm dụng các sản phẩm tẩy da chết có thể dẫn đến mẩn đỏ, kích ứng và nổi mụn viêm.



- Chỉ nên sử dụng tẩy da chết không quá ba lần/ tuần.



- Nếu bạn sử dụng sản phẩm tẩy da chết vật lý thì bạn chỉ nên sử dụng trong 30 giây, massage theo chuyển động tròn nhỏ và nhẹ nhàng; còn nếu sử dụng sản phẩm tẩy da chết hoá học, hãy làm theo hướng dẫn in trên bao bì.

Dưới đây là những sản phẩm tẩy da chết được yêu thích bởi các biên lựa chọn là tốt nhất năm 2020 nhé.

Paula's Choice The Unscrub - Dành cho mọi loại da (Khoảng 670.000 VNĐ)



Paula's Choice The Unscrub đã giành được giải thưởng Allure Best of Beauty năm 2019 nhờ công thức cực dịu nhẹ. Sản phẩm chứa các hạt jojoba nhạy cảm với áp suất có thể hòa tan tự nhiên khi bạn tác động vào da, nên gần như không thể gây ra bất kỳ tổn thương nào cho da. Đây là một sản phẩm làm sạch da tuyệt vời với các lớp kem chống nắng hàng ngày hoặc trang điểm không quá dày, nhưng không hề gây khô da bởi có Glycerin.

Nơi mua: Paulachoice

Sexy Look Exfoliating Gel - Dành cho mọi loại da (Khoảng 250.000 VNĐ)

Sản phẩm có dạng gel mịn màng, nhẹ dịu cho da nhưng hiệu quả làm sạch tế bào chết trên da cũng chẳng thua kém. Sexy Look Exfoliating Gel loại bỏ lớp tế bào chết cứng đầu, trả lại cho làn da vẻ ngoài tươi sáng, mịn màng. Ngoài ra, việc tẩy da chết 1-2 lần/tuần sẽ làm thông thoáng lỗ chân lông, giúp các tinh chất trong chu trình dưỡng da dễ dàng thấm sâu dưới da.

Nơi mua: Hasaki

Holika Holika Sparkling Lemon Skin Peeling Gel - Dành cho mọi loại da (Khoảng 270.000 VNĐ)

Đây là sản phẩm tẩy da chết dạng gel, thành phần chứa 16 khoáng chất giúp giữ ẩm, ngoài ra nó còn chứa Vitamin C giúp làm đều màu da. Đây là một trong những sản phẩm được hội gái Hàn khá yêu thích trong năm nay.





Nơi mua: Azooo

La Roche-Posay Ultrafine Scrub - Dành cho da nhạy cảm (Khoảng 417.000 VNĐ)

La Roche-Posay Ultrafine Scrub được sản xuất đặc biệt cho da nhạy cảm và chứa hỗn hợp các chất tẩy da chết vật lý và hóa học giúp loại bỏ da chết một cách nhẹ nhàng thông qua các hạt đá bọt siêu mịn. Bạn sẽ vô cùng yên tâm vì sản phẩm tẩy da chết này sẽ không làm tổn thương hàng rào bảo vệ da nhờ chứa glycerin.

Nơi mua: Larocheposay

Naruko Tea Tree Shine Control and Blemish Clear Peeling Gel - Hợp da dầu/ lỗ chân lông to (Khoảng 200.000 VNĐ)

Sản phẩm nổi tiếng với chiết xuất từ lá trà tràm sẽ làm sạch sâu, ngăn ngừa tình trạng tắc nghẽn và làm dịu da nên phù hợp với mọi loại da, nhất là làn da dễ nổi mụn, da dầu có lỗ chân lông to, thô ráp

Nơi mua: Mint07

Rosette Moist Peeling Gel - Xanh dương cho da dầu, hồng cho da khô (Khoảng 150.000 VNĐ)



Với thành phần chính là các AHA trái cây (Lactic, Citric, Malic Acid), sản phẩm dễ dàng xúc tác với lớp da chết trên mặt để chúng bong ra, tạo thành ghét, cuốn trôi trong làn nước ấm khi kì cọ mà không làm tổn thương da. Tại Nhật, sản phẩm được đánh giá là bản "dupe" gần như hoàn hảo của Cure Peeling Gel nhưng giá cả mềm hơn rất nhiều. Về hiệu quả làm sạch da, những người sử dụng cảm nhận rằng khi kì cọ thì Rosette so với Cure thực sự là một 9 một 10 không hề kém cạnh.

Nơi mua: Beco

L'Oreal Paris Pure-Sugar Scrub For Face&Lip - (Khoảng 230.000 )



Nếu đang kiếm tìm cho mình một loại tẩy da chết với chất lượng tuyệt hảo mà giá cả lại bình dân thì đây là lựa chọn hợp lý. Các hạt li ti trong sản phẩm cùng với thành phần thiên nhiên sẽ làm sạch da từ sâu bên trong, giúp thông tắc lỗ chân lông, hạn chế việc bụi bẩn mắc kẹt dưới da gây nên các vấn đề về da như mụn cám, mụn đầu đen. Sản phẩm có 3 loại để tùy từng tình trạng da mà bạn có thể lựa chọn.

Purify & Unclog cho da xỉn màu, Smooth & Glow cho da dầu, Nourish & Soften cho da khô.

Nơi mua: The Shineshop

Caudalie Glycolic Peel Mask - Dành cho da hỗn hợp (Khoảng 903.000 VNĐ)

Axit Glycolic thâm nhập sâu hơn các loại AHA khác, khiến nó trở thành một trong những chất tẩy tế bào chết hiệu quả nhất hiện có. Công thức Glycolic Peel Mask của Caudalie chứa một lượng chất tẩy tế bào chết "siêu mạnh", cộng với Enzyme đu đủ, giúp da thêm tươi sáng. Hơn hết, mặt nạ giúp da sáng lên trong vòng 10 phút.

Shiseido Waso Soft + Cushy Polisher - Dành cho da khô (Khoảng 787.000 VNĐ)

Với chiết xuất đậu nành (từ đậu phụ và hạt đậu nành) cũng như các hạt cellulose thực vật cực kỳ nhẹ nhàng, Shiseido Waso Soft + Cushy Polisher nhẹ nhàng "đánh bay" tế bào chết cứng đầu trên da, mang lại vẻ sáng bóng, mềm mại cho làn da. Bởi sản phẩm có nồng độ axit khá thấp nên giảm thiểu khả năng kích ứng da. Cúng giống các sản phẩm tẩy da chết hoá học khác, hãy nhẹ nhàng vỗ sản phẩm để dễ dàng thẩm thấu lên da.

Huxley Scrub Mask: Sweet Therapy (Khoảng 620.000 VNĐ)

Nằm trong danh sách các sản phẩm tẩy da chết đang có giá khuyến mãi từ các shop mỹ phẩm tháng 7 này còn có mặt nạ tẩy tế bào chết nổi tiếng từ Huxley. Em này ghi điểm nhờ chứa các thành phần chiết xuất thực vật hữu cơ như dầu hạt xương rồng, bột vỏ hạt óc chó, đường sucrose giúp nhẹ nhàng loại bỏ tế bào chết, tạp chất, cấp ẩm và không làm khô da.

Nơi mua: Cherryshop