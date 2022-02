10 người đàn ông cởi trần chụp ảnh check-in giữa trời băng giá rét buốt

Mới đây, một bức ảnh check-in chưa rõ địa điểm chụp gây xôn xao cộng đồng mạng bởi sự bất chấp thời tiết của nhóm người trong ảnh.

Theo đó, trong ảnh có 10 người đàn ông, họ thống nhất cởi hết áo, chỉ mặc mỗi quần dài, sau đó đứng tạo dáng chụp ảnh. Những người này cười tươi, đứng sát nhau trong khi phía sau là cây cối phủ đầy băng giá, nhìn đã thấy vô cùng buốt giá.

Bức ảnh check-in giữa trời giá buốt của nhóm đàn ông này đang nhận về sự bàn tán xôn xao của người dùng mạng

Ngay khi được chia sẻ, bức ảnh đã nhanh chóng nhận về rất nhiều sự quan tâm của người dùng MXH. Đa số đều bật cười hài hước trước cách tạo dáng có 1 không 2 của nhóm người này.

Số khác thì cho rằng, thời tiết đang vô cùng rét buốt, khắc nghiệt, việc cởi áo chụp ảnh không chỉ phản cảm mà còn gây ảnh hưởng đến sức khỏe của những người đàn ông này.

Được biết, không khí lạnh đang tiếp tục ảnh hưởng đến các tỉnh vùng cao phía Bắc, có nơi nhiệt độ dưới 0 độ C. Cụ thể, như Phja Oắc (Cao Bằng) -2 độ C, Mẫu Sơn (Lạng Sơn) -0,4 độ C, Sa Pa 3,2 độ C...

Thời tiết buốt giá, nhiệt độ xuống thấp khiến băng giá bao phủ trắng xóa khu vực. Đây cũng là thời điểm nhiều khách du lịch đổ về các tỉnh vùng cao để chiêm ngưỡng cảnh băng giá và cùng nhau chụp ảnh kỉ niệm.

https://afamily.vn/10-nguoi-dan-ong-coi-tran-chup-anh-check-in-giua-troi-bang-gia-ret-buot-20220221164623894.chn