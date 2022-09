10 người chơi Tiktok giàu nhất thế giới làm gì và khối tài sản họ sở hữu là bao nhiêu?

Khi thế giới ngày càng phát triển, thế giới số và phương tiện truyền thông xã hội càng ảnh hưởng nhiều đối với giới trẻ. Sức ảnh hưởng của cá nhân đã trở thành một nghề mà qua đó những người trẻ may mắn và đầy triển vọng có thể kiếm được hàng triệu USD.

TikTok là một nền tảng truyền thông xã hội đặc biệt thành công, thôi thúc nhiều nghệ sĩ giải trí trẻ nảy sinh ước muốn được trở nên nổi tiếng và giàu có. Một số nhân vật trong danh sách dưới đây đã dành rất nhiều tâm huyết để có thể kiếm thêm thu nhập từ mạng xã hội khổng lồ này. Đây là những người có tầm ảnh hưởng lớn nhất trên TikTok năm 2022.

10. Riyaz Aly: 2 triệu USD

Hát nhép môi chính là thương hiệu của chàng trai Ấn Độ 18 tuổi, đồng thời cũng là blogger thời trang và influencer (người có sức ảnh hưởng) trên TikTok. Theo báo cáo, Riyaz Aly có hơn 44 triệu người theo dõi trên TikTok và kiếm được khoảng 35.000 USD cho mỗi bài đăng quảng bá thương hiệu. Trang Celebrity Net Worth ước tính tổng tài sản mà Riyaz Aly nắm giữ trị giá 2 triệu USD.

9. Josh Richards: 2,2 triệu USD

Theo Fobes, Josh Richards, 19 tuổi, đã kiếm được ít nhất 1,5 triệu USD thông qua quan hệ đối tác tiếp thị tài trợ TikTok với Reebok và Houseparty. Anh còn nhận tiền quảng cáo trên YouTube và hợp đồng thu âm với Warner Records.

Bên cạnh đó, Josh Richards còn đồng sáng lập công ty quản lý tài năng TalentX và công ty Ani Energy. Anh cũng là giám đốc chiến lược của Triller, một đối thủ cạnh tranh của TikTok. Khối tài sản ròng ước tính của anh là 2,2 triệu USD.

8. Zach King: 3 triệu USD

Zach King, 31 tuổi, bắt đầu sản xuất và đăng các video lên YouTube vào năm 2008 và ứng dụng Vine vào năm 2013. Cư dân mạng thường ưu ái gọi anh là "thần đồng ảo thuật" vì những đoạn phim sử dụng kỹ xảo của anh khiến người xem đi từ bất ngờ này đến bất ngờ khác. Anh đã giành chiến thắng trong cuộc thi Hewlett-Packard năm 2010 và cuộc thi YouTube NextUp Creators năm 2013.

Kể từ đó, anh đã tham gia chương trình gameshow "The Amazing Race" và làm đạo diễn một số phim ngắn. Zach King cực kỳ nổi tiếng trên TikTok và các nền tảng mạng xã hội khác nhờ khả năng sáng tạo của mình. Celebrity Net Worth ước tính giá trị tài sản ròng của anh ấy là 3 triệu USD.

7. Brent Rivera: 4 triệu USD

Brent Rivera có thể là influencer TikTok giàu có nhất hiện tại, nhưng anh nổi tiếng nhất là trên YouTube và Vine. Theo The Richest, anh đóng vai Isaac Salcedo trong phim "Light as a Feather".

Trong 2 năm, Brent Rivera đã viết, sản xuất, làm đạo diễn và tự đóng các video được đăng tải trên YouTube với cái tên "MrBrent98". Khối tài sản 4 triệu USD mà Brent Rivera sở hữu không có gì quá ngạc nhiên khi anh có tới 42 triệu người theo dõi.

6. Loren Grey: 5 triệu USD

Loren Grey là một nhạc sĩ trẻ giữ danh hiệu Influencer được theo dõi nhiều nhất trên TikTok vào năm 2020. Lúc ấy, cô mới 19 tuổi. Hiện Loren Grey vẫn là ngôi sao trên kênh TikTok với 54 triệu người đăng ký.

Cô đã kiếm được 5 triệu USD thông qua việc hợp tác với các công ty như Burger King và Revlon. Các đĩa đơn của cô do Virgin Records phát hành cũng là một nguồn thu nhập đáng kể của cô gái trẻ tài năng.

5. Baby Ariel: 6 triệu USD

Baby Ariel là ca sĩ và Influencer 20 tuổi. Cô bắt đầu trên TikTok khi hoạt động dưới tên gọi là Musical.ly. Với hơn 35 triệu người theo dõi trên TikTok tính đến năm 2022, Time đã xếp Ariel là một trong những cá nhân quyền lực nhất trên Internet. Forbes cũng đã đưa tên tuổi Ariel vào danh sách những người quan trọng nhất trong ngành giải trí.

Ariel cùng dẫn dắt chương trình "Disney Fam Jam" với Trevor Tordjman và đã được đề cử một số giải thưởng, bao gồm cả các giải thưởng People's Choice và iHeartRadio Music. Celebrity Net Worth ước tính rằng cô sở hữu khối tài sản trị giá 6 triệu USD.

4. Dixie D’Amelio: 6 triệu USD

Dixie D'Amelio, 21 tuổi, là một ca sĩ và hot TikToker người Mỹ. Dixie D'Amelio cũng là thành viên trong một gia đình nổi tiếng trên TikTok. Em gái của cô, Charli D'Amelio được mệnh danh là "nữ hoàng TikTok". Trong khi đó, cả bố và mẹ của cô đều sở hữu tài khoản hàng triệu người theo dõi. Năm 2020, Dixie tung ra ca khúc đầu tay, Be Happy, với hàng chục triệu lượt nghe trên Spotify.

3. Charli D’Amelio: 8 triệu USD

Charli D'Amelio là cô em gái tài sắc được mệnh danh là "nữ hoàng TikTok" của Dixie D'Amelio. Vào năm 2019, mức độ nổi tiếng của cô tăng vọt nhờ các video vũ đạo hút mắt. Celebrity Net Worth ước tính giá trị tài sản ròng của cô là 8 triệu USD. Vào tháng 12/2020, Charli xuất bản cuốn sách đầu tiên có tựa đề "Essentially Charli: The Ultimate Guide to Keeping It Real".

2. Addison Rae: 8 triệu USD

Addison Rae Easterling, 20 tuổi, có hơn 86 triệu người theo dõi trên TikTok tính đến năm 2022. Theo Celebrity Net Worth, cô sở hữu khối tài sản đáng kinh ngạc là 8 triệu USD. Hiện cô đang dành toàn thời gian để sản xuất các video trên TikTok.

Addison Rae còn trở thành đại sứ toàn cầu cho hãng thời trang American Eagle. Cô cũng đăng các bài podcast hàng tuần trên kênh "Mama Knows Best" cùng với mẹ là Sheri Nicole.

1. Burak Ozdemir: 11 triệu USD

Burak Ozdemir rất đặc biệt vì anh không giống như các Influencer khác trên TikTok. Ozdemir là một đầu bếp và là một doanh nhân. Anh đăng tải những video sáng tạo liên quan đến những món ăn "siêu to khổng lồ". Những video thú vị của anh đã trở nên phổ biến khắp mạng xã hội và đưa nhà hàng của anh đến gần với nhiều thực khách hơn.

Nhà hàng của Ozdemir trở thành điểm đến của những người nổi tiếng như các hot TikToker, các vận động viên và thậm chí cả Tổng thống Thổ Nhĩ Kỹ cũng ghé thăm.

GQ Australia cho biết Ozdemir, người có khoảng 55 triệu người theo dõi tính đến năm 2022, là một trong những Influencer giàu có nhất trên TikTok, với khối tài sản ròng là 11 triệu USD.

Nguồn: The Richest