10 năm showbiz Việt đổi thay: Xuất hiện phim truyền hình quốc dân, antifan và bóc phốt nở rộ vì show thực tế

1 thập kỷ đã trôi qua với nhiều biến động trong showbiz Việt. Đã có những người mới nổi lên, trở thành ngôi sao rồi tỏa sáng rực rỡ. Song cũng có những người mãi mãi nằm lại, đồng thời khiến khán giả cứ tiếc nuối nhớ nhung mãi không thôi.

10 năm thay da đổi thịt, làng phim truyền hình và TVShow cũng có bước chuyển biến đáng kể. Nếu như TVShow là cuộc soán ngôi đổi chủ của các xu hướng mới thì làng phim truyền hình cũng kịp ghi dấu ấn bởi loạt thành tích vô tiền khoáng hậu. 10 năm đã trôi qua, nhìn lại từ 2010 - 2020, chỉ 1 cái chớp mắt mà mọi thứ đã đổi thay đến bất ngờ.

TV Show trong 10 năm từng bước thay da đổi thịt

Các TV Show được sản xuất với mục đích mang lại cho người xem những phút giây giải trí, thư giãn cùng kiến thức cơ bản về 1 lĩnh vực hay khía cạnh nào đó. TV Show gồm nhiều loại hình khác nhau như trí tuệ, vận động, mạo hiểm hoặc đơn thuần chỉ là giải trí. Mỗi một loại hình đều có nét đặc trưng riêng.

Nhiều năm nay, các đài truyền hình và công ty truyền thông liên tục sản xuất TV Show. Trong đó có những chương trình thu hút được lượng lớn người xem, trở thành món ăn tinh thần thú vị cho hàng triệu khán giả.

Những năm 2010 - 2015 là thời kỳ show thực tế về ca hát nở rộ. Tiêu biểu phải kể đến Vietnam Idol - Thần tượng Âm nhạc Việt Nam và The Voice - Giọng hát Việt, Gương mặt thân quen, The Voice Kids - Giọng hát Việt nhí. Giai đoạn này, khán giả thích thú dõi theo những vòng đấu loại trừ khắc nghiệt rồi vỡ òa cảm xúc khi 1 thần tượng nào đấy giành chiến thắng cuối cùng.

Năm 2013, The Voice - Giọng hát Việt xuất hiện và tạo nên làn gió mới cho thị trường giải trí. Ngay sau khi phát sóng những tập đầu tiên, The Voice - Giọng hát Việt đã tạo nên cơn sốt vì định dạng mới lạ, hấp dẫn, nhất là ở vòng Giấu mặt thể hiện rất rõ tiêu chí coi giọng hát là quan trọng nhất. Show ca hát không chỉ dừng lại ở những màn trình diễn thông thường mà còn có sự tương tác rõ nét giữa huấn luyện viên, thí sinh và khán giả theo dõi chương trình.

Hương Tràm của đội Thu Minh là Quán quân "The Voice - Giọng hát Việt" mùa đầu tiên.

Thời điểm The Voice xuất hiện, làng giải trí bị cuốn theo bởi hàng tá scandal, nào là mối quan hệ giữa các huấn luyện viên Thu Minh - Hồ Ngọc Hà, nào là tin đồn sắp xếp giải thưởng đến từ Phương Uyên - Thiều Bảo Trang hay đầy rẫy những rắc rối phát sinh liên quan đến Bảo Anh, Hương Tràm, Bùi Anh Tuấn, Đinh Hương, Trúc Nhân... Khán giả cứ say sưa bàn tán, còn nhà sản xuất thì mê mẩn đếm rating bởi chẳng có sự kiện giải trí nào có thể đọ sức nóng với The Voice vào thời điểm bấy giờ.

Sau khi chương trình kết thúc, Hương Tràm - Bùi Anh Tuấn - Bảo Anh - Đinh Hương - Trúc Nhân cũng đường hoàng bước từ sân khấu cuộc thi ra sân khấu chuyên nghiệp. Đến hiện tại, đây vẫn là lứa ca sĩ thành công nhất trong số các cuộc thi ca hát xuất hiện cùng giai đoạn là Gương mặt thân quen - Vietnam Idol....

Tuy nhiên, sau giai đoạn phát triển như "nấm mọc sau mưa" này, show ca hát dần bước vào giai đoạn bão hòa và thoái trào. Các Format trở nên quen thuộc, chất lượng thí sinh giảm sút, thậm chí là dàn huấn luyện viên - giám khảo không còn đặc sắc khiến khán giả ngán ngẩm, đồng thời tỏ rõ thái độ thờ ơ. Dù phát sóng trên khung giờ "Vàng" của những đài truyền hình lớn như VTV, HTV, THVL song chương trình ca hát vẫn đi vào ngõ cụt.

Để thay đổi và chuyển mình, các đơn vị sản xuất khai thác sang nội dung mới mẻ hơn, ấy là hài. Từ đây, Ơn giời cậu đây rồi, Đấu trường tiếu lâm, Thách thức danh hài, Cười xuyên Việt được dồn lực sản xuất. Chương trình hài trỗi dậy mạnh mẽ, hàng loạt tên tuổi như Trấn Thành - Trường Giang - Thu Trang - Tiến Luật - Lâm Vỹ Dạ - Nam Thư - Huỳnh Lập cũng từ đó mà xuất hiện dồn dập. Không ngoa khi khẳng định rằng chính giai đoạn bùng nổ của các show hài đã làm đòn bẩy cho Trường Giang - Trấn Thành khuấy đảo màn ảnh nhỏ.

Trong số những show hài ăn khách ở thời điểm này, Ơn giời cậu đây rồi xưng danh "Anh Cả". Ơn giời cậu đây rồi có sự tham gia của các nghệ sĩ nổi tiếng hai miền Nam, Bắc như: Hoài Linh, Việt Hương, Chí Tài, Trường Giang, Trấn Thành, Đại Nghĩa, Thanh Thủy, Xuân Bắc, Công Lý, Thành Trung.

"Không có gì chắc chắn cả vì bất cứ điều gì cũng có thể xảy ra" là câu nói tóm gọn tính chất của "Ơn giời, cậu đây rồi". Các khách mời tham gia chương trình được đưa vào căn phòng mà mình không hề biết nó ra sao, sẽ gặp trưởng phòng nào cũng như không biết mình sẽ vào vai gì. Điều duy nhất có thể khiến các khách mời "bình an" rời phòng chính là sự ứng biến linh hoạt, khả năng tung hứng và sự "chịu chơi". Đây là chương trình hài tình huống không chỉ mới lạ với khán giả truyền hình mà còn bất ngờ và thách thức với những nghệ sĩ tham trực tiếp.

"Ơn giời cậu đây rồi" là "Anh Cả" của các gameshow thiên về hài.

Vậy nên, ở mỗi số phát sóng, Ơn giời cậu đây rồi đều tạo ra chủ đề bàn tán sôi nổi cho người xem. Khán giả thích thú với những màn tung hứng cực kỳ ăn ý đến từ dàn nghệ sĩ hot nhất lúc bấy giờ. Ơn giời cậu đây rồi cũng tạo tiền đề cho các gameshow hài sau này đua nhau xuất hiện.

Có 1 thời gian, cứ bật TV lên là thấy Trường Giang - Trấn Thành đang diễn trong 1 chương trình gì đó. Giai đoạn cực thịnh này cũng làm dấy lên trào lưu: Người người đi diễn hài, nhà nhà đi đóng hài. Từ ca sĩ - diễn viên cho đến MC - người mẫu đều đóng hài được cả!

Nhưng cũng giống với show ca hát, phát triển cực thịnh được 1 thời gian, show hài dần đi vào hướng bão hòa. Nội dung lẫn hình thức thể hiện của các show hài trở nên nhạt nhòa, dễ đoán, không còn yếu tố mới lạ, hấp dẫn như lúc ban đầu. Đến cả Ơn giời cậu đây rồi cũng không níu được chân khán giả. Thay vì trầm trồ, tấm tắc ngợi khen, nhiều khán giả lại bộc lộ sự ngán ngẩm vì xem hoài xem mãi, chương trình "vẫn chỉ có như vậy thôi".

Gameshow hài mất ngôi vua, cuộc thi ca hát bị thất thế, vậy là đất diễn bỗng dưng được trao cho những tân binh của gameshow hẹn hò. Chỉ tính trong năm 2018 - 2020, các gameshow hẹn hò liên tục làm mạng xã hội dậy sóng bởi những tình tiết không ai có thể ngờ tới. Từ Bạn muốn hẹn hò, Người ấy là ai, Vì yêu mà đến, Quý cô hoàn hảo cho đến Lựa chọn của trái tim, gameshow nào lên sóng cũng là "cả một trời thị phi không dứt".

Năm 2018, chương trình Người ấy là ai xuất hiện và tạo làn gió mới cho xu hướng làm show hẹn hò thực tế. Người ấy là ai hấp dẫn người xem bởi sự hoạt náo duyên dáng của MC Trấn Thành, với những chia sẻ nhiều ý nghĩa về cộng đồng đồng tính, song tính và chuyển giới (LGBT), những khách mời nổi tiếng cùng những người chơi đẹp trai, hút mắt người xem. Thế nên dù đã trải qua 3 mùa, chương trình này vẫn nhận được sự quan tâm của khán giả.

Không ít lần Người ấy là ai tạo nên những kỷ lục cực khủng về lượt xem. Điều này cho thấy sức hút "khủng khiếp" của show truyền hình có format Thái Lan này.

Tuy nhiên gần đây, nhiều số phát sóng của Người ấy là ai mùa 3 bị khán giả "bóc phốt" khi không điều tra kỹ hoàn cảnh thực sự của những người chơi. Nhiều chia sẻ của dàn nghệ sĩ khách mời bị khán giả cho là không đúng thực tế, trước sau bất nhất. Trấn Thành và Hương Giang - 2 nhân vật cầm trịch show Người ấy là ai thường xuyên nhận gạch đá cũng vì lẽ đó. Thậm chí, khi làn sóng phản đối dâng cao, người chơi và các nghệ sĩ còn bị lập group antifan để người dùng mạng xã hội vào đấy mà công kích.

Hương Giang ở "Người ấy là ai".

Xem được và thị phi nằm ở mức "nhẹ nhàng" nhất, thời điểm này có thể gọi tên Bạn muốn hẹn hò và "lính mới" Hẹn ăn trưa. "Anh Cả" Bạn muốn hẹn hò vẫn trung thành với phong cách đơn giản, không màu mè trong khi Hẹn ăn trưa đôi ba lần gây sóng gió bởi phát ngôn quá đỗi hồn nhiên từ dàn khách mời. Mỗi một chương trình mang đến yếu tố giải trí khác nhau, vừa đủ làm khán giả bị thu hút, vừa tạo ra tranh cãi ở mức chấp nhận được.



Đế chế truyền hình được dựng lên, khán giả quay lại với màn ảnh nhỏ sau 10 năm

1 thập kỷ trôi qua chứng kiến sự trỗi dậy mạnh mẽ của phim truyền hình Việt. Chưa bao giờ phim truyền hình Việt lại được nhắc đến và ngợi ca nhiều như thời điểm hiện tại. Để có được vị thế cạnh tranh trong showbiz, phim truyền hình Việt đã trải qua 10 năm với nhiều cung bậc cảm xúc.

Từ 2010 - 2015, phim truyền hình Việt thường xuyên bị chê bai là nhạt nhòa, thiếu điểm nhấn. Trong giai đoạn này, các phim không thu hút được khán giả bởi diễn viên nhả thoại đơ cứng, nhiều khi nói mà cứ làm cho xong, chẳng đọng lại chút cảm xúc yêu ghét giận hờn gì.

Điều thứ hai khiến khán giả không mặn mà với phim Việt là những tình tiết xảy ra trong phim chưa được làm đến nơi đến chốn. Ví dụ để nói về một người trẻ thành đạt do chính năng lực của mình, cần xây dựng thêm hình ảnh cụ thể những khó khăn người đó đã gắng sức vượt qua. Trên một số phim, nhiều người trẻ bỗng nhiên giàu có, có nhà riêng xe hơi hào nhoáng như thể từ trên trời rơi xuống. Đành rằng phim cần thể hiện sự cô đọng, ngắn gọn súc tích nhưng khán giả chỉ mới thấy sự ngắn gọn, còn tính hợp lý ở đâu lại không thấy. Tình trạng này kéo dài làm người xem có cảm giác phim nửa vời.

"Cầu vồng tình yêu" với vai chính là cặp đôi Hồng Đăng - Hồng Diễm.

Tìm 1 điểm sáng trong giai đoạn này, có lẽ khó lòng bỏ qua Cầu vồng tình yêu do Hồng Đăng - Hồng Diễm đóng chính. Cầu vồng tình yêu được làm lại từ kịch bản ăn khách của Hàn Quốc, vậy nên về mặt nội dung, khán giả không phải lăn tăn bởi bộ phim có tính kết nối khá cao. Ngoài ra, yếu tố lớn nhất làm nên thành công của Cầu vồng tình yêu chính là dàn diễn viên trẻ, đẹp của bộ phim. So với bản Hàn, dàn diễn viên của phiên bản Việt có ngoại hình bắt mắt hơn.

Về diễn xuất, cặp nam - nữ chính diễn khá ổn. Cả Hồng Đăng (vai Minh Khang) và Hồng Diễm (vai Mộc Miên) đều đã lột tả được thần thái và cảm xúc của nhân vật. Nếu như trước đây, khán giả phàn nàn về việc diễn viên Việt Nam còn yếu ở khâu khóc, thì khi xem Cầu vồng tình yêu, nhiều người đã phải rút lại nhận định bởi cả diễn viên nữ lẫn diễn viên nam đều khóc rất đạt.

Bên cạnh cặp đôi diễn viên chính, đa phần các diễn viên phụ cũng đã làm tròn vai. Trừ một số điểm trừ thuộc về Phan Anh, Đan Lê hay Huỳnh Anh, những diễn viên còn lại đều đã bộc lộ được cá tính qua vai diễn. Đặc biệt, nhân vật Hoàng Trung do Kim Oanh thủ vai là diễn viên phụ được rất nhiều người yêu thích, bởi lối diễn xuất rất cá tính và chuyên nghiệp.

Nhưng trong vòng 5 năm trở lại đây, tình trạng yếu kém của phim truyền hình Việt dần được khắc phục. Nhiều dự án hấp dẫn kéo nhau lên sóng. Khán giả dần có niềm tin với phim truyền hình hơn bởi cảnh vừa xem vừa ngáp, vừa xem vừa trách diễn viên đã vơi dần.

Ở khu vực phía Nam, phim truyền hình ngày càng trỗi dậy mạnh mẽ hơn. Nếu như trước đây, làng giải trí khu vực miền Nam chỉ ưa chuộng show ca hát, show hài thì giờ đây, "đất sống" của phim truyền hình đã mở rộng. Năm 2018, Gạo nếp gạo tẻ bùng lên như hiện tượng, trở thành bộ phim của mọi nhà. Thúy Ngân, Hồng Vân, Lê Phương, Trung Dũng xuất hiện trên mạng xã hội và các mặt báo với tần suất dày đặc.

"Thời của phim Việt đã đến" - Người ta nói câu này khi chứng kiến Gạo nếp gạo tẻ khuynh đảo màn ảnh nhỏ Việt Nam trong quãng thời gian dài kỷ lục: 8 tháng.

"Gạo nếp gạo tẻ" phát sóng trong thời gian 8 tháng.

Gạo nếp gạo tẻ là bức tranh đủ màu đủ sắc đủ vị đủ hương. Khi xem phim, khán giả dường như nhìn thấy câu chuyện của chính bản thân họ. Hoặc giả, khán giả cũng có thể soi mình vào từng bi kịch đau thương mà các nhân vật mắc phải để hướng đến cuộc sống tích cực hơn.

Dù được Việt hoá từ kịch bản Hàn Quốc song Gạo nếp gạo tẻ vẫn giữ được bản sắc riêng. Bản phim của Việt Nam đã được khéo léo thay đổi nhiều chi tiết, đặc biệt là về văn hoá và lời thoại, khiến người xem không còn thấy rõ dáng dấp của bộ phim gốc.

Công lớn trong việc lôi kéo khán giả trở lại màn ảnh nhỏ phải kể đến VFC với hàng loạt phim ăn khách như Người phán xử, Sống chung với mẹ chồng, Hôn nhân trong ngõ hẹp, Về nhà đi con, Hoa hồng trên ngực trái, Cả một đời ân oán, Ngày ấy mình đã yêu, Tình yêu và tham vọng.

Đã từ lâu lắm rồi khán giả mới lại có niềm tin vào phim truyền hình Việt. Từ khi VFC hình thành đế chế phim truyền hình với hàng loạt dự án chất lượng, chỉn chu, khán giả mới lại mong ngóng, đợi chờ xem mỗi tối hàng tuần trên khung giờ Vàng VTV, sẽ có bộ phim nào lên sóng! Những Hồng Đăng, Hồng Diễm, Bảo Thanh, Thanh Sơn, Mạnh Trường, Huyền Lizzie, Quỳnh Nga, Thanh Sơn, Lan Phương, Quỳnh Cool cũng từ đó mà phủ sóng khắp nơi.

Về nhà đi con phát sóng năm 2019 thực sự là cơn địa chấn đối với phim truyền hình Việt. Không ngoa khi nói rằng Về nhà đi con là bộ phim giúp thay đổi thói quen xem phim của người Việt. Trước đây Gạo nếp gạo tẻ gây "bão", nhưng có thể thấy độ phủ sóng của phim chưa đủ rộng khắp vì không phát sóng trên Đài Truyền hình quốc gia. Những Người phán xử, Quỳnh búp bê thì lại giới hạn đối tượng khán giả. Tuy nhiên sang đến Về nhà đi con, tất cả những yếu tố giới hạn trên đã được phá bỏ. Phát sóng trên kênh VTV1 vào đúng khung giờ vàng, Về nhà đi con đã tạo nên một cuộc "cách mạng" trong việc thay đổi thói quen xem phim của các gia đình Việt.

Với nội dung hướng đến tất cả các đối tượng khán giả, Về nhà đi con đã làm được một việc mà không phải bộ phim nào cũng làm được, đấy là tạo thói quen cứ tới đúng khung giờ là tự động các thành viên trong nhà quây quần bên nhau để xem phim.

"Về nhà đi con" đã góp phần thay đổi thói quen xem phim truyền hình của người Việt.

10 năm cho việc kéo khán giả màn ảnh nhỏ tìm đến phim truyền hình, đây là chặng đường khá gian nan. Để tạo được niềm tin cho khán giả, các nhà sản xuất đã thay đổi rất nhiều. Sự lột xác này thể hiện ở mức độ đầu tư cho từng tác phẩm. Không chỉ tập trung vào việc xây dựng kịch bản, nhà sản xuất còn chú trọng đến phần hình ảnh.

Nhiều bộ phim của VFC được quay bằng kỹ thuật 4K hiện đại, tuy mất thời gian sản xuất dài nhưng bù lại hình ảnh lúc lên phim khá lung linh. Để khán giả không có cảm giác nhàm chán, các nhà làm phim chăm chút chuyển thể kịch bản nước ngoài, kết hợp làm phim có dàn diễn viên ở 2 miền Nam - Bắc.

Bên cạnh đó, phương thức làm truyền thông cho từng dự án cũng cải tiến. Nhà sản xuất và diễn viên chịu khó tương tác với khán giả, tạo nên những luồng dư luận tích cực, mang lại hiệu quả tuyên truyền tốt cho cả bộ phim. Thậm chí, có một vài trường hợp, VFC còn làm kết phim theo yêu cầu từ khán giả. Trước khi chiếu đến tập cuối cùng, nhà sản xuất thăm dò ý kiến, đợi phản hồi từ người xem để làm ra phần kết phim phù hợp nhất. Tất cả những điều này thể hiện sự cầu thị đáng hoan nghênh của phía sản xuất. Khi xu hướng giải trí dần thay đổi, chững lại hoặc đi chậm hơn cũng đồng nghĩa với chuyện tự giết chết chính mình!

Trong thập kỷ tới, sẽ có nhiều biến động hơn. Sẽ có thêm nhiều ngôi sao mọc lên từ các TV Show hay phim truyền hình. Hoặc giả, sẽ có những trào lưu rơi vào trạng thái bão hòa hoặc thoái trào. Tuy nhiên, vòng tuần hoàn giải trí thì vẫn không biến mất. 10 năm nhìn lại, có quá nhiều dấu ấn để khắc ghi. Hy vọng trong 10 năm tới, sẽ có thêm nhiều câu chuyện hấp dẫn, thú vị để đánh dấu sự đổi thay của showbiz Việt.