10 nam diễn viên nổi tiếng nhất mọi thời đại

Nhờ ngoại hình và phong thái đĩnh đạc trên màn ảnh, Kim So Hyun nhanh chóng thành danh sau khi ra mắt qua các bộ phim như Dream High, Mặt trăng ôm mặt trời. Tên tuổi của anh vươn tầm khi đóng cặp cùng Jun Ji Hyun trong bộ phim lãng mạn Vì sao đưa anh tới - bộ phim đặc biệt thành công ở thị trường Trung Quốc. “Ông trùm cát-xê” tiếp tục gây ấn tượng và xây dựng lượng người hâm mộ qua các bộ phim truyền hình như The Producers, tác phẩm ăn khách toàn cầu It's okay to not be okay cùng với Seo Ye Ji.