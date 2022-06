10 món thời trang bạn nên mua size rộng để trông không bị kém sang, lỗi mốt

Khi mua sắm đồ thời trang, chị em sẽ cần phải cân nhắc nhiều tiêu chí. Ngoài độ chuẩn mốt, phù hợp với lứa tuổi, màu sắc tôn da, kích cỡ cũng là khía cạnh quan trọng cần xem xét. Phom dáng rộng rãi hay ôm sát của một item có vai trò quyết định xem tổng thể trang phục của bạn trông có hiện đại, sang trọng và tôn dáng hay không. Có một vài món thời trang nhất định sẽ giúp nâng tầm phong cách khi chị em chọn size rộng hơn một chút, như 10 items sau đây chẳng hạn.

Áo phông

Sẽ là lý tưởng nhất nếu bạn mua áo thun trơn màu, được làm từ chất liệu vải cotton, và có kích cỡ rộng rãi một chút.

Nhờ vậy, bạn sẽ không phải lo áo bị co lại, mất phom dáng khi sấy khô. Bên cạnh đó, áo phông dáng rộng còn giúp che nhược điểm vóc dáng, mang đến nét trẻ trung, hiện đại cho phong cách. Bạn có thể cân bằng tổng thể trang phục bằng cách kết hợp áo thun rộng với một mẫu quần hoặc chân váy ôm, như vậy vóc dáng trông cao ráo và thanh thoát hơn.

Áo sơ mi

Áo sơ mi thường được làm từ chất liệu vải có nguồn gốc tự nhiên, nên có xu hướng bị co lại theo thời gian, dù không nhiều như áo thun. Và để chắc chắn rằng áo sơ mi không bị hỏng phom dáng, bạn vẫn nên chọn loại rộng rãi là tốt nhất. Chưa kể, áo sơ mi oversized còn đang mốt, là bảo chứng cho vẻ ngoài vừa thanh lịch, vừa sành điệu. Về phần áo sơ mi chiết eo, kiểu áo này đã chính thức hết mốt, chị em không nên đầu tư.

Váy bodycon

Vấn đề thường thấy của váy bodycon - tức váy ôm sát cơ thể, chính là nếu mua đúng kích cỡ, bạn sẽ gặp phải tình huống bị lộ vết hằn nội y. Và để tránh điều này, hãy chọn váy bodycon lớn hơn size thật của bạn một chút. Dáng váy này vẫn tôn lên đường cong của bạn, chứ trông không bị bó chẽn kém sang. Kiểu váy này còn giúp bạn cảm thấy được dễ thở và thoải mái hơn.

Áo len

Vào mùa đông, áo len là món thời trang sẽ chiếm sóng tủ đồ của bạn. Bởi vậy, chị em càng cần chú tâm khi mua sắm item này. Có một sự thật là áo len có xu hướng co lại rất nhiều, đặc biệt là nếu bạn chọn sai chế độ khi giặt. Vậy nên, áo len kiểu sáng suông rộng vẫn là lựa chọn hợp lý nhất. Bên cạnh đó, áo len rộng rãi cũng mang đến cảm giác ấm áp hơn, quan trọng là ghi trọn điểm sành điệu.

Trench coat

Bởi vì chúng ta thường diện áo trench coat với những mẫu áo hay váy layer bên dưới, sẽ tốt hơn nếu bạn mua áo trench coat có kích cỡ rộng. Như vậy, bạn có thể dễ dàng kết hợp trench coat cùng nhiều lớp đồ, mà không sợ vẻ ngoài trông nặng nề, nuốt dáng.

Tất

Hầu hết các kiểu tất đều được làm từ vải cotton, việc bị co lại theo thời gian là vấn đề thường thấy. Hãy ưu tiên tất rộng hơn so với cỡ chân, để nếu vải bị co, item này sẽ không trở nên quá nhỏ, khiến bạn cảm thấy khó chịu, và gây cản trở máu lưu thông.

Blazer

Nếu bạn muốn nâng cấp tủ đồ, cách dễ dàng nhất chính là bổ sung một vài chiếc blazer dáng oversized. Bạn có thể diện item này với quần dài hoặc váy, và có được tổng thể trang phục hiện đại, sang xịn mịn.

Váy dáng suông

Để mẫu váy dáng suông không bị co lại, mất đi nét phóng khoáng, rộng rãi, bạn nên chọn phiên bản lớn hơn một size so với cơ thể. Quan trọng là, váy suông giấu dáng rất tốt, nàng nào cũng có thể mặc được. Dẫu vậy, chị em cũng cần lưu ý rằng đừng chọn váy suông có độ rộng thênh thang. Phiên bản này sẽ gây tác dụng ngược, khiến bạn bị nuốt dáng và trông luộm thuộm.

Áo khoác denim

Áo khoác denim là item bạn không nên mua dáng quá rộng, vì sẽ biến tổng thể thành hình vuông nặng nề, to ngang. Tuy nhiên, chị em cũng đừng sắm áo khoác denim quá chật, vì còn cần để dành chỗ để layer một số món đồ bên trong. Áo khoác denim dáng suông rộng vừa phải là xứng đáng nhất để chị em rút ví.

Giày cao gót

"Giày thừa dép thiếu" là câu nói không bao giờ sai. Kinh nghiệm này lại đặc biệt cần thiết khi chọn giày cao gót. Chị em hãy nhớ rằng, đi giày càng cao thì chân sẽ có xu hướng dồn lại về phía mũi. Vì thế, bạn nên chọn giày cao gót size lớn hơn so với cỡ chân thật, để đi lại không bị đau chân, khó chịu.

