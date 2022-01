10 món skincare được hội gái Hàn yêu thích: Giúp da căng sáng, tuyệt nhiên không một nếp nhăn

1. Peach & Lily

Không thể nói về K-Beauty mà không nhắc đến thương hiệu Peach & Lily. Thương hiệu được thành lập bởi chuyên gia thẩm mỹ Alicia Yoon.

Peach & Lily Glass Skin Refining Serum (giá gốc khoảng 900k)

Trong đó nổi bật nhất là lọ serum Peach & Lily Glass Skin Refining. Với chiết xuất quả đào, axit hyaluronic và peptide, serum giúp hydrat hóa, làm dịu, làm sáng và săn chắc da chỉ sau một lần dùng. Đó là một trong những loại huyết thanh hiếm hoi đã tạo ra sự khác biệt rõ rệt về tình trạng làn da của bạn chỉ sau một vài lần sử dụng.

2. Neogen

Neogen Bio-Peel Gauze Peeling (giá gốc khoảng 620k)

Nếu tìm sản phẩm tẩy da chết được các chuyên gia da liễu tin tưởng thì sản phẩm của Neoge chiết xuất trà xanh chính là một trong số đó. Những miếng bông tẩy da chết với dưỡng chất của axit tartaric, glycolic và lactic hỗ trợ làm sạch da, loại bỏ dầu thừa và mụn ẩn đồng thời làm dịu, chống viêm nhờ thành phần trà xanh dịu mát.

3. Laneige

Laneige Water Sleeping Mask (giá khoảng 700k)

Sản phẩm đình đám của nhà Laneige mà không một cô nàng nào có thể chê được, chính là hũ mặt nạ ngủ Laneige Water Sleeping Mask. Đây chính là hũ mặt nạ ngủ hàng đầu Hàn Quốc mà hầu như tất cả phái đẹp Hàn đều tin tưởng. Sử dụng công nghệ hiện đại với hợp chất Beta-glucan có cơ chế hoạt động như một lớp màng khóa ẩm được duy trì suốt cả đêm. Xuyên suốt giấc ngủ, làn da của bạn sẽ liên tục được cung cấp dưỡng chất tối đa.

4. Dr. Jart+

Dr. Jart+ Cicapair Tiger Grass Color Correcting Treatment SPF 30 (giá khoảng 1,1 triệu đồng)

Một thương hiệu dược mỹ phẩm nổi tiếng Hàn Quốc, Dr. Jart + với những dòng sản phẩm "chữa lành" mà bạn không thể xem nhẹ. Ví dụ như hũ kem Dr. Jart+ Cicapair Tiger Grass Color Correcting Treatment này. Kem dưỡng được đánh giá là sinh ra dành cho da nhạy cảm, da mụn. Bên cạnh đó, chỉ số chống nắng SPF30 có trong sản phẩm cũng giúp bảo vệ da khỏi ánh nắng mặt trời.

5. Belif

Belif The True Cream - Moisturizing Bomb (giá khoảng 1.1 triệu đồng)

Chắc hẳn nhiều người sẽ không biết Belif thực tế là một thương hiệu của Hàn Quốc. Belif The True Cream - Moisturizing Bomb chính là hũ kem dưỡng mang tính biểu tượng nhất của thương hiệu. Ngay cả làn da khô cũng sẽ hài lòng với lọ kem dưỡng mỏng nhẹ của Belif. Hũ kem này có kết cấu dạng gel, lý tưởng để dùng trong thời tiết nồm ẩm của mùa Xuân hay nóng nực của mùa Hè.

6. Sulwhasoo

Concentrated Ginseng Renewing Cream (khoảng hơn 3 triệu đồng)

Là một thương hiệu cao cấp của Hàn, Sulwhasoo bao gồm những dòng sản phẩm trẻ hóa dành cho phái đẹp. Trong đó Concentrated Ginseng Renewing Cream chiết xuất nhân sâm là sản phẩm nổi tiếng nhất của Sulwhasoo, cũng là sự kết tinh giữa y học cổ truyền và khoa học hiện đại trên nền tảng 50 năm nghiên cứu về nhân sâm.

Sản phẩm chứa toàn bộ những tinh túy từ rễ, quả và những bộ phận khác từ nhân sâm, có tác dụng tái tạo từ sâu bên trong, trả lại nét tươi trẻ và đầy sức sống cho làn da. Chính. vì vậy mà dòng sản phẩm nhân sâm của Sulwhasoo có giá không hề bình dân.

7. Cosrx

COSRX Ultimate Nourishing Rice Overnight Spa Mask (giá khoảng hơn 400k)

Nếu đã quá quen thuộc với lọ toner AHA/BHA của nhà Cosrx thì bạn cũng sẽ không thể bỏ qua tuýp mặt nạ ngủ Cosrx Ultimate Nourishing Rice Overnight Spa Mask này. Tuýp kem chứa 68% chiết xuất từ gạo và 2% niacinamide giúp dưỡng ẩm, nuôi dưỡng và làm sáng da ngay khi bạn chìm vào giấc ngủ, làn da được nuôi dưỡng suốt một đêm dài.

8. Innisfree

Fermented Soybean Firming Energy Essence (giá khoảng 900k)

Một trong những sản phẩm được ca ngợi nhất của nhà Innisfree là chính là lọ Fermented Soybean Firming Energy Essence. Thành phần được chiết xuất từ đậu nành lên men (một thành phần chống lão hóa, giàu chất chống oxy hóa) và chiết xuất hạt yến mạch có khả năng làm mềm và mịn da. Theo thời gian, sản phẩm giúp cải thiện rõ rệt độ săn chắc, và giúp làn sáng và đều màu hơn.

9. Mamonde

Đừng nghĩ Mamonde chỉ có son môi là hot, mà dòng skincare cũng rất được phái đẹp Hàn yêu thích. Bên cạnh những dòng toner làm sạch, tẩy da chết, làm dịu da quen thuộc thì hãng còn có lọ serum đỏ chiết xuất từ lựu Red Energy Recovery Serum Mamonde vừa ra mắt đã tạo tiếng vang với tín đồ mê làm đẹp.

Red Energy Recovery Serum Mamonde

Red Energy Recovery Serum Mamonde nổi bật với công dụng nuôi dưỡng làn da từ sâu bên trong, cung cấp dưỡng chất cho da, giúp da có khả năng giữ ẩm trong thời gian dài, tạo hàng rào bảo vệ da mà còn làm cho da mịn màng và sáng hơn đến 87% sau khi sử dụng.

10. Klairs

Klairs Freshly Juiced Vitamin C Drop (giá khoảng 530k)

Mặc dù có rất nhiều dòng vitamin C hot nhưng lọ serum trong suốt của Klairs vẫn là sản phẩm đáng thử. Đây chính là lọ serum vitamin C bán chạy nhất của Klairs. Sản phẩm chứa 5% axit ascorbic giúp làm sáng da và chống lão hóa, mặc dù lọ serum chứa một tỷ lệ % vitamin C cao, nó vẫn đủ nhẹ nhàng cho các loại da nhạy cảm.

Nguồn: whowhatwear