10 mẫu phòng bếp tối giản với tone màu trắng chủ đạo sẽ khiến bạn không thể không yêu

Phong cách sống tối giản là những khi chúng ta có ít mối quan tâm đến những đồ vật xung quanh, chúng ta sẽ có nhiều thời gian quan tâm đến đời sống và những giá trị tinh thần vì suy cho cùng đây mới là những giá trị đích thực của con người.

Đối khi điều này giúp chúng ta có thể xác định được những mục tiêu quan trọng nhất tại thời điểm hiện tại và giúp bạn đưa ra những quyết định quan trọng một cách nhanh chóng hơn.

"Less is more" là xu hướng thống trị tất cả các lĩnh vực liên quan đến nghệ thuật, và thiết kế nội thất không phải là ngoại lệ.

10 phòng bếp theo phong cách tối giản với tone màu trắng chủ đạo này sẽ khiến bạn không thể không yêu. Và nếu bạn có ý định tối giản cuộc sống của mình, hãy bắt đầu từ chính phòng bếp!

1. Màu trắng là một cách dễ dàng để truyền đạt chủ nghĩa tối giản vì nó ngay lập tức tạo cảm giác sạch sẽ và đơn giản. Chút màu đen của đồ bếp và chậu cây nhỏ trở thành điểm tương phản nổi bật cho không gian sạch không tỳ vết này.

2. Trong một thiết kế sàn mở như thế này, một thiết kế nhà bếp tối giản màu trắng tràn sang phần còn lại của không gian chung, cũng sử dụng màu trắng tạo nên một phong cách thống nhất.

3. Nhà bếp tối giản màu đen và trắng là một khái niệm phổ biến khác, với sự tương phản trong các sắc thái tạo thêm cảm giác hiện đại.

4. Tất nhiên, khi chủ nghĩa tối giản được sử dụng, bạn sẽ không thể bỏ qua sự kết hợp giữa màu trắng và gỗ. Ở đây, một nhà bếp màu trắng đặt bàn ăn bằng gỗ màu đỏ đậm tạo hiệu ứng tuyệt vời.

5. Mảng tường gạch màu trắng đang rất hợp xu hướng nhờ vẫn có điểm nổi bật của lớp xi măng để tránh cảm giác lóa mắt với những bức tường gạch ốp toàn màu trắng.

6. Đồ nội thất được sử dụng trong nhà bếp cũng đóng một vai trò quan trọng trong phong cách tổng thể của nó. Ghế đẩu nhà bếp tối giản màu đen kết hợp tuyệt vời với đèn chiếu sáng đơn giản để tạo ra một cái nhìn thống nhất, hiện đại.



7. Một thiết kế nhà bếp tối giản tốt sẽ tối đa hóa không gian có sẵn, ví dụ như phòng bếp với tủ bếp kịch trần gọn gàng này.

8. Một ví dụ khác về nhà bếp kết hợp màu trắng và gỗ đầy phong cách, không gian này có diện tích vuông vắn hơn một chút nhưng vẫn mặc định là sự đơn giản.

9. Phòng bếp ấm áp với tone màu gỗ của các ngăn kệ và tủ cùng màu trắng của bếp. Việc sử dụng các bậc thang là một kỹ thuật thiết kế tối giản khác. Phòng bếp được nâng cao hơn so với khu vực phòng khách, quầy bar cũng được tận dụng làm lưng ghế sofa.