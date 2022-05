10 mẫu đầm duyên dáng sang chảnh không lấn át cô dâu, đẹp chuẩn chỉnh diện đi đám cưới

Cầm trên tay tấm thiệp hồng mời cưới, việc đầu tiên các chị em nghĩ đến chính là việc làm thế nào để thật xinh, duyên dáng tới dự ngày trọng đại chúc phúc cho đôi bạn trẻ. Tới dự một đám cưới, khác với việc bạn dự một sự kiện hay đi tiệc, mặc thế nào để nổi bật nhưng cũng phải khéo léo tinh ý để không lấn át nhân vật chính của buổi lễ, đó chính là điều mà bất kỳ cô nàng nào cũng phải suy nghĩ.

Đương nhiên váy là trang phục đầu tiên mà các nàng sẽ nghĩ đến, và ngay lập tức muốn đầu tư cho mình một bộ váy thật duyên dáng để diện đi dự đám cưới. Những thiết kế dưới đây chắc chắn sẽ khiến bạn "chết mê" vì độ duyên dáng, sang chảnh mà vẫn khéo léo, không lấn át cô dâu trong ngày trọng đại.

Thiết kế của SIXDO với phom dáng chữ A bồng bềnh như thể dành riêng cho các nàng nữ tính ngọt ngào diện khi dự đám cưới. Phần cổ trễ vai nhẹ nhàng khoe khéo bờ vai trần cùng đôi xương quai xanh mảnh mai giúp nàng thêm yêu kiều, thanh tao khi diện váy.

Váy trễ vai SIXDO

Chất liệu lụa mềm mại bay bổng bao giờ cũng mang lại sức hấp dẫn đầy mê hoặc cho phái đẹp trong mọi hoàn cảnh. Now What cũng gợi ý đến các nàng mẫu váy lụa sang trọng kiêu kỳ hợp từ công sở đến các sự kiện quan trọng khác.

Váy lụa Now What

Thiết kế của Lam lại thiên về sự chín chắn chững chạc nhưng vẫn sang chảnh vô cùng nhờ dáng đầm bút chì kết hợp áo cổ V sâu. Thiết kế hợp với mọi vóc dáng, gam màu trắng tinh khôi thanh lịch để nàng luôn chuẩn dresscode trong mọi đêm tiệc.

Đầm trắng dự tiệc Lam

Mẫu đầm của Mai.de đủ sức biến bạn thành quý cô đẹp nhất đêm tiệc. Đừng sợ lấn át cô dâu, gam màu xanh tím than nền nã cùng chất liệu lụa mềm mại đủ giúp bạn ghi điểm từ tiệc cưới đến tất cả các sự kiện quan trọng khác.

Đầm lệch vai Mai.de

Thiết kế của EDINI đơn giản trang nhã mà không kém phần sang trọng để dự tiệc cưới. Bộ đầm midi cực kỳ tôn dang, khéo che bụng và tôn eo thon, chi tiết thắt ngực chính là điểm nhấn giúp nàng gợi cảm và thu hút hơn khi diện bộ đầm này.

Đầm midi EDINI

Thiết kế của Shilla với gam màu nude nền nã, nhẹ nhàng rất hợp để dự lễ cưới hay những sự kiện quan trọng. Đầm chiết eo cùng đường bèo nhún xẻ cao khéo hack chân dài và giúp nàng có được vòng eo lý tưởng. Thiết kế có giá rất phải chăng so với một bộ đầm dự tiệc, giá của mẫu đầm này là 520k.

Thiết kế của HOIVU có 2 phiên bản đen - xanh baby để các nàng lựa chọn. Thiết kế váy hai dây tôn lên bờ vai mềm mại, ngay cả khi sở hữu vòng ngực khiêm tốn thì các nàng diện lên cũng thanh tao gợi cảm vô cùng. Bạn có thể diện đơn lẻ hoặc mix layer cùng một thiết kế áo ren mỏng manh đều đẹp hoàn hảo. Thiết kế có giả chỉ 480k.

Thiết kế Été Project thực sự là một mẫu đầm lý tưởng dành cho những nàng ngực lép nhưng vẫn muốn phô diễn lợi thế vai trần mềm mại của mình. Thiết kế cổ yếm cách điệu yêu kiều cùng gam màu nổi bật vừa đủ thu hút mà vẫn không làm quá lấn át cô dâu. Thiết kế có giá 900k.

Mẫu đầm của CO EM với gam màu đen sang trọng, bí ẩn nhưng vẫn vô cùng quyến rũ nhờ chi tiết cổ V sâu gợi cảm. Thiết kế tay phồng điệu đà cùng phom dáng chiết eo tinh tế giúp chị em duyên dáng sang trọng trong mọi sự kiện. Thiết kế có giá 790k.

Một bộ đầm trắng luôn là thiết kế rất hợp để diện đi đám cưới, nhất là với mẫu đầm này của UP2 workshop. Thiết kế dáng ôm, tôn lên body gợi cảm nhưng không hề lộ bụng, chi tiết vai trần mềm mại nhẹ nhàng để nàng nào diện lên cũng thành nàng thơ. Thiết kế có giá 589k.

