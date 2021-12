10 mẫu đầm đen dự tiệc sang chảnh cuối năm đang được sale 50%

Luôn là thiết kế váy hiện thân cho tất cả những gì duyên dáng, sang trọng, tinh tế mà bí ẩn đến mê lòng của phái đẹp. Chính vì lý do đó mà váy đen trở thành lựa chọn đầu tiên, trước nhất của các nàng khi muốn thể hiện sự tinh tế và sang trọng của bản thân. Diện một bộ váy đen gợi cảm, bạn đã có chìa khóa cho mọi dịp trong đời từ những sự kiện quan trọng cho đến những dịp thường ngày đến công sở.

Nếu bạn chưa có ý tưởng nào cho riêng mình cho mùa lễ hội cuối năm thì đây là những thiết kế gợi cảm kiêu sa từ các local brand Việt để bạn lựa chọn.

Now What mang đến cho nàng công sở một thiết kế đầm midi thanh lịch, hợp từ đến sở làm mỗi ngày và cả những sự kiện tiệc tùng cuối năm; nhất là khi thiết kế đang được sale tới 50%, quá hời cho một mẫu đầm sang trọng như vậy.

[Box We Buy] - Váy đen Now What

Những nàng nhỏ nhắn chắc chắn sẽ ưng ngay mẫu đầm lệch vai xinh xắn này của SIXDO. Thiết kế với những đường chiết ly mềm mại cùng dáng lệch vai e ấp yêu kiều giúp nàng tỏa sáng trong mọi buổi tiệc.

[Box We Buy] - Đầm lệch vai SIXDO

Thiết kế của Mai Mer giúp các nàng khoe khéo bờ vai mềm mại mảnh dẻ. Váy midi thắt eo nhẹ nhàng cũng giúp nàng công sở thêm tự tin với vòng eo thon gọn.

[Box We Buy] - Váy Mai Mer

Thiết kế của À Tous với dáng midi thanh lịch chỉn chu phù hợp đến công sở và cũng giúp các nàng ghi điểm trọn vẹn trong những buổi tiệc quan trọng khác nữa.

[Box We Buy] - Đầm À Tous

Váy midi cổ yếm đến từ thương hiệu Lan Jt chắc chắn sẽ khiến các nàng say ngay từ ánh nhìn đầu tiên. Một thiết kế sang trọng, kiêu sa rất hợp với những buổi tiệc tùng cuối năm.

[Box tag giá] - Váy dự tiệc Lane Jt

Thiết kế của Marquise gây ấn tượng với chi tiết 3D nổi bật trước ngực, cùng kiểu dáng đầm ôm nhẹ nhàng tôn lên vòng eo thon của người mặc.

[Box tag giá] - Đầm dự tiệc Marquise

Nàng nào thích phong cách nhẹ nhàng thanh lịch thì thiết kế của EVERLUXE cũng là một gợi ý tuyệt vời cho mùa lễ hội cuối năm này.

[Box tag giá] - Đầm dự tiệc EVERLUXE

Đầm LAVIEM dành cho những cô nàng thích sự nhẹ nhàng, trong sáng. Thiết kế phủ ren trước ngực tạo nên cho người mặc những nét cổ điển, yêu kiều mà chỉ mình LAVIEM mới có.

[Box tag giá] - Đầm LAVIEM

Thiết kế của De M'aimer thiên về sự nhẹ nhàng đáng yêu, váy chữ A xòe nhẹ rất hợp với những nàng sở hữu vóc dáng nhỏ nhắn.

[Box We Buy] - Đầm De M'aimer

Lụa luôn là chất liệu hiện thân của sự e ấp, thanh tao và sang trọng vô ngần, thiết kế của Été Project còn có thêm phần cổ yếm để các nàng thỏa sức phô diễn bờ vai mềm mại và vóc dáng mảnh mai của mình.

[Box tag giá] - Đầm lụa Été Project