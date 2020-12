10 lý do khiến trứng vịt được coi là ngon bổ hơn trứng gà nhưng đừng quên khuyến cáo này của chuyên gia

Trứng là một phần thiết yếu trong chế độ ăn uống hàng ngày và được nhiều ngành công nghiệp thực phẩm sử dụng để sản xuất các sản phẩm từ trứng. Trên thế giới, thị trường thịt gia cầm chủ yếu là trứng gà. Tuy nhiên, trong những năm gần đây, trứng vịt đã trở nên phổ biến, đặc biệt là ở các nước châu Á do những lợi ích tuyệt vời hơn hẳn trứng gà.



Theo ThS.BS Doãn Thị Tường Vi (Nguyên Trưởng khoa Dinh dưỡng, Bệnh viện 198), trứng vịt là loại trứng có năng lượng cao. Trong 100g trứng gà chứa 166kcal, trong khi trứng vịt chứa 184kcal. Người trưởng thành nên ăn trứng vịt sẽ có nhiều năng lượng bù đắp, năng lượng mất đi khi lao động và học tập. Ngoài ra, loại trứng này còn được trọng dụng hơn bởi:

Trứng vịt là loại trứng có năng lượng cao.

Trứng vịt có kích thước lớn hơn

Sự khác biệt cơ bản giữa trứng vịt và trứng gà là trứng vịt có kích thước trung bình to hơn trứng gà đến 50%. Trứng vịt cũng có thể phân biệt bằng mắt thường với trứng gà nhờ các màu vàng, xanh lục, xám nhạt, xanh lam và đen.

Có đặc tính, kết cấu dạng kem sánh hơn

Sự đa dạng của protein là nguyên nhân tạo nên đặc tính tạo bọt của trứng vịt. Ovalbumin, một loại protein trong trứng vịt có tác dụng ức chế cao hơn đối với các chất phụ gia thực phẩm được thêm vào trong ngành công nghiệp thực phẩm để cải thiện đặc tính kết cấu của trứng. Điều này giúp trứng vịt có vị béo ngậy và thơm ngon hơn.

Đa dạng nguồn protein hơn

Trứng vịt chứa 5 loại protein chính: Ovalbumin (40%), ovom Acid (10%), ovotransferrin (2%), ovomucin (3%) và lysozyme (1,2%). So với các loại trứng gia cầm khác, trứng vịt có hàm lượng protein cao. Đây chính là lý do tại sao nó được coi là bổ dưỡng hơn trứng gà.

Nguồn folate dồi dào hơn

Trong 100g trứng vịt chứa 80µg folate, trong khi trứng gà chứa 47µg. Hàm lượng folate cao hoặc vitamin B9 trong trứng vịt có liên quan đến việc giảm nguy cơ biến chứng thai kỳ, bệnh tim và ung thư.

Trong 100g trứng vịt chứa 80µg folate, trong khi trứng gà chứa 47µg.

Chứa nhiều vitamin B12

Trứng vịt có tỷ lệ lòng đỏ trứng cao hơn so với trứng gà hoặc các loại trứng gia cầm khác. Một nghiên cứu đã chỉ ra rằng, vitamin B12 chứa trong lòng đỏ trứng vịt nhiều hơn so với lòng trắng trứng. Khi so sánh với lòng đỏ trứng gà - vốn có cỡ nhỏ bé hơn so với lòng đỏ trứng vịt - tất nhiên, có thể kết luận vitamin B12 trong trứng vịt nhiều hơn so với trứng gà.

Chứa nhiều axit béo Omega-3

Lòng đỏ là một nguồn dày đặc các axit béo thiết yếu như axit linoleic. Trứng vịt có lòng đỏ lớn hơn trứng gà và do đó, nhiều axit béo omega-3 hơn. Chất dinh dưỡng này tốt cho tim và có thể cung cấp một phần lớn hơn nhu cầu axit béo hàng ngày.

Trứng vịt có lòng đỏ lớn hơn trứng gà và do đó, nhiều axit béo omega-3 hơn.

Là lựa chọn tốt hơn để nướng bánh

Albumin trứng là thành phần chính trong các sản phẩm bánh như bánh ngọt, bánh quy. Trứng vịt có đặc tính tạo bọt tuyệt vời do chứa nhiều protein. Protein tạo thành một màng nhớt và có tốc độ hấp thụ nhanh chóng trong quá trình đánh kem. Ngoài ra, bọt của trứng vịt có độ ổn định cao hơn và độ bổ dưỡng của nó không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ cao (như khi nướng). Điều này làm cho trứng vịt phù hợp với mục đích nướng.

Cần bảo trì thấp hơn

Thị trường đòi hỏi trứng chất lượng cao với các đặc tính vật lý được cải thiện. Trứng vịt có vỏ trứng chắc, khả năng chống va đập cao, độ ổn định cao, kích thước to và đa dạng về sắc thái. Vỏ trứng vịt chắc chắn giúp ngăn ngừa vỡ ở mức tối đa trong khi độ ổn định protein của chúng với nhiệt độ phòng làm tăng thời hạn sử dụng. Đó là lý do tại sao trứng vịt cần bảo dưỡng thấp hơn và dễ xử lý.

Trứng vịt có đặc tính tạo bọt tuyệt vời do chứa nhiều protein.

Thay thế tốt nhất cho người bị dị ứng trứng

Dị ứng thực phẩm do ăn trứng là câu chuyện rất phổ biến. Ovomtio là protein gây dị ứng thực phẩm chính được tìm thấy trong lòng trắng trứng. Nếu một người bị dị ứng với ovomtio của trứng gà thì trứng vịt có thể là lựa chọn thay thế tốt nhất hoặc ngược lại.

Ổn định hơn trong quá trình lưu trữ

Ovalbumin trong trứng vịt là loại protein chiếm ưu thế nhất. Theo một nghiên cứu, nhiệt độ bảo quản không có ảnh hưởng đáng kể đến kiểu protein của trứng vịt so với trứng gà trong vòng 15 ngày. Điều này cho thấy chất albumin trong trứng vịt không bị ảnh hưởng nghiêm trọng khi để ở nhiệt độ phòng bảo quản lâu.

Lưu ý

Mặc dù trứng vịt có nhiều ưu điểm hơn so với trứng gà nhưng BS Tường Vi nhấn mạnh, người có chế độ ăn kiêng thì không nên ăn trứng vịt do loại trứng này có nhiều năng lượng. Cholesterol trong trứng vẫn được quan tâm nhiều nhất từ trước đến nay vì liên quan đến bệnh lý tim mạch, chuyển hóa. Lượng cholesterol có trong trứng gà thấp hơn so với trứng vịt nên người bị rối loạn mỡ máu không nên ăn trứng vịt nhưng vẫn có thể ăn được trứng gà.