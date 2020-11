10 lọ toner đỉnh nhất năm 2020: Chị em dùng xong khen nức nở, dưỡng da sáng mịn lên thật chứ không hứa suông

Toner từ lâu đã là một phần không thể thiếu trong quy trình skincare của rất nhiều chị em. Và quả thực, nếu chọn cho mình một lọ toner chất lượng, da bạn sẽ đẹp lên rất nhiều. Trong trường hợp, bạn tìm mãi vẫn chưa thấy được lọ toner "chân ái" của làn da, hãy tham khảo danh sách 10 lọ toner được ca ngợi là đỉnh nhất năm 2020 dưới đây, đảm bảo bạn sẽ có được câu trả lời đúng đắn nhất cho làn da.



1. Pixi by Petra Glow Tonic (Khoảng 380.000 VNĐ/100ml)

Rất nhiều người dùng lọ toner này đều biết rằng "em nó" chính là "điều kỳ diệu trong chai". Sản phẩm có thành phần ngôi sao là glycolic acid, lô hội và nước cây phỉ, tất cả sẽ hợp lực với nhau để mang đến cho bạn làn da mềm mại, thanh khiết từ bên trong.

Nơi mua: Little London

2. Fresh Rose Deep Hydration Facial Toner (Khoảng 880.000 VNĐ/250ml)

Lọ toner chuyên đi giật giải "sản phẩm làm đẹp của năm" này chứa chiết xuất quả tầm xuân, nước hoa hồng và lá đương quy… nên có khả năng nuôi dưỡng, làm dịu da tuyệt vời. Sản phẩm này không chứa cồn nên an toàn với làn da khô. Bật mí thêm, đây là lọ nước thần rất quen mặt trong quy trình skincare của nhiều mỹ nhân Việt da đẹp.

Nơi mua: Sakura Shop

3. Mario Badescu Witch Hazel and Rosewater Toner (Khoảng 480.000 VNĐ/236ml)

Lọ toner này rất hợp với làn da dầu. "Em nó" có thành phần chính là nước cây phỉ - một loài thực vật có thể hấp thu dầu thừa, kháng vi khuẩn gây mụn và giảm tình trạng kích ứng. Mạnh mẽ là vậy nhưng lọ toner này không hề gây khô da, dưỡng ẩm kịp thời tốt và giúp bảo vệ hàng rào tự nhiên của làn da.

Nơi mua: Her Skincare

4. Bioré Witch Hazel Pore-Clarifying Toner (Khoảng 503.000 VNĐ)

Chỉ cần bỏ ra một số tiền rất vừa phải, bạn đã có được lọ toner với cực nhiều ưu điểm này. Sản phẩm chứa salicylic acid và nước cây phỉ giúp làm sạch, kiềm dầu tốt. Song song với đó là thành phần glycerin dưỡng ẩm để đảm bảo làn da không bị khô căng, kích ứng sau khi dùng.

Nơi mua: Tiki

5. Paula's Choice Resist Advanced Replenishing Toner (Khoảng 860.000 VNĐ)

Nếu bạn cảm thấy da vẫn khô đét dù bôi bao nhiêu lớp dưỡng ẩm, hãy thử lọ toner cấp ẩm này ngay sau bước làm sạch. "Siêu anh hùng" của lọ toner chính là hyaluronic acid – thành phần nổi tiếng với khả năng cấp ẩm dồi dào, bơm da căng mọng từ bên trong. Tiếp đó, bạn dùng thêm serum và kem dưỡng để khóa ẩm là làn da lúc nào cũng ẩm mọng, mướt mát, chấp cả không khí hanh hao của mùa lạnh.

6. Thayers Rose Petal Witch Hazel Toner With Aloe Vera (Khoảng 264.000 VNĐ)

Lọ toner bình dân của Thayers chứa nước cây phỉ nên đặc biệt phù hợp cho làn da lúc nào cũng bóng dầu, có xu hướng lên mụn. Nói vậy không có nghĩa là làn da khác chẳng thể kết thân với lọ toner kinh điển này. Với những thành phần như lô hội giúp cấp ẩm, nước hoa hồng làm dịu da, lọ toner này đủ nhẹ nhàng cho cả làn da nhạy cảm.

Nơi mua: Thế Giới Skinfood

7. Dickinson's Original Witch Hazel Toner Hydrating (Khoảng 345.000 VNĐ)

Lọ toner không chứa cồn này được ví như một ly cocktail dưỡng ẩm cho làn da với những thành phần như: vitamin E, hyaluronic acid. Bên cạnh đó, nước cây phỉ có trong sản phẩm sẽ giúp làm nhỏ mịn lỗ chân lông (về phần nhìn) theo thời gian, đó còn chưa kể, "em nó" có khả năng làm sạch tối ưu rất tốt.

Nơi mua: Kosme Box

8. The Ordinary Glycolic Acid 7% Solution (Khoảng 380.000 VNĐ)

Nói đến toner tẩy da chết, sản phẩm của nhà The Ordinary chính là một cái tên sừng sỏ. Lọ toner chứa glycolic acid giúp quét sạch tế bào chết xỉn màu, sần sùi, để lại cho bạn một làn da vừa tươi sáng vừa mịn màng. Ngoài ra, bảng thành phần của lọ toner còn chứa: lô hội, nhân sâm và quả tasmanian pepperberry, biến "em nó" trở thành một sản phẩm đủ thân thiện với mọi loại da.

Nơi mua: Saigon Scent

9. Glow Recipe Watermelon Glow PHA+BHA Pore-Tight Toner (Khoảng 787.000 VNĐ)

Lọ toner xinh xẻo này cung cấp cho làn da một lượng độ ẩm vô cùng dồi dào với thành phần nước cây xương rồng, hyaluronic acid. Chưa hết đâu, thành phần tẩy da chết PHA+BHA sẽ giúp giải phóng làn da khỏi tế bào chết, tạo hiệu ứng lỗ chân lông nhỏ mịn hơn. Cứ tin dùng lọ toner này mỗi ngày, cả hai buổi sáng – tối thì chẳng mấy chốc, bạn sẽ có được làn da đẹp chuẩn trong mơ.

Nơi mua: Sephora

10. InstaNatural Glycolic Acid Toner 7% (Khoảng 370.000 VNĐ)

Đến từ thương hiệu sở hữu lọ serum vitamin C bán chạy nhất Amazon, lọ toner này chắc chắn cũng không phải là một sản phẩm tầm thường. "Em nó" được bác sĩ Joshua Zeichner nổi tiếng tại New York lựa chọn là "vũ khí" làm đẹp lý tưởng cho làn da đã bắt đầu có dấu hiệu lão hóa. Lý do là bởi sản phẩm chứa glycolic acid lẫn vitamin C giúp làm sáng da, cải thiện kết cấu da thêm mịn màng và kích thích sản sinh collagen.

