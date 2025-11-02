King The Land

King the Land bị chỉ trích diện rộng sau khi xuất hiện nhân vật hoàng tử Samir đến từ Ả Rập. Samir là bạn học cũ của Gu Won (Lee Jun Ho) và được anh đích thân mời đến khách sạn King the Land để nghỉ dưỡng. Tại đây, nhân vật Samir gây bất bình vì đi hộp đêm, "đu đưa" với phụ nữ và có lối sống phóng túng, mê gái. Sau khi bị phê bình do khắc họa hình tượng người Ả Rập tiêu cực, sai lệch, JTBC đã "đổ dầu vào lửa" khi giải thích rằng tất cả nhân vật, bối cảnh trong phim đều là giả định, cũng như đoàn phim chưa bao giờ cụ thể hóa nguồn gốc xuất thân của nhân vật hoàng tử này. Trong khi đó, các nhân vật trong phim không ít lần nhắc rằng Samir đến từ Ả Rập, và điều này làm người xem thêm phần hoang mang.

To The Moon

Bộ phim của đài MBC To the Moon đã tung teaser đầu tiên hôm 20/8. Phim có sự tham gia của Lee Sun Bin, Ra Mi Ran và Jo A Ram, xoay quanh 3 người phụ nữ thuộc tầng lớp lao động chật vật mưu sinh, quyết định đầu tư vào tiền điện tử để tìm kiếm cuộc sống tốt hơn.

Ngay sau khi teaser ra mắt, làn sóng tranh cãi bùng phát. Trong video, các diễn viên mặc trang phục theo phong cách Ả Rập, đeo bindi, một biểu tượng truyền thống của Ấn Độ, và trình diễn điệu nhảy pha trộn giữa hula của Hawaii và belly dance.

Khán giả Ả Rập chỉ trích teaser là thiếu hiểu biết và mang tính phân biệt chủng tộc, thậm chí có người viết: "Người Hàn thường khó chịu khi bị nhầm là người Trung Quốc hay Nhật Bản, nhưng lại không hề nhạy cảm khi tái hiện văn hóa của dân tộc khác một cách rập khuôn".

Kokdu: Season of Deity

Trong một cảnh phim, nhân vật phụ nói rằng Antigua và Barbuda là quốc gia châu Phi, sau đó đùa: "Trẻ con ở đó học cách chạy đua cùng linh dương và uống nước cùng hà mã"

Câu thoại bị đánh giá là phân biệt chủng tộc, thể hiện sự thiếu hiểu biết trắng trợn về địa lý và văn hoá, khiến khán giả quốc tế phẫn nộ. Cụm hashtag #LeaveAfricaAlone lọt top trending Hàn Quốc, buộc nhà đài phải cắt bỏ đoạn thoại và gửi lời xin lỗi công khai.

Sh**ting Stars

Sh**ting Stars từng bị chỉ trích vì miêu tả nam chính như "vị cứu tinh da trắng" xuất hiện tại châu Phi, cũng như việc chỉnh sửa màu phim sang ngả vàng ở những phân cảnh tại châu lục này. Màu phim khác biệt giữa bối cảnh ở Hàn và ở châu Phi bị cho là để ám chỉ việc châu Phi "kém phát triển".

Truyền thông quốc tế cho rằng ê-kíp tái sử dụng góc nhìn "white savior" (người cứu rỗi da trắng), chỉ khác rằng lần này là "người Hàn cứu thế giới". Dù đạo diễn phân trần "muốn truyền tải lòng nhân ái", hình ảnh rập khuôn về châu Phi vẫn khiến nhiều khán giả khó chịu.

The Penthouse: War in Life

Vai diễn Alex Lee (do Park Eun Seok thủ vai) khiến khán giả quốc tế sốc nặng. Anh xuất hiện với tóc tết dây thừng, răng nạm kim loại, hình xăm kín người, giọng nói pha trò theo kiểu Mỹ gốc Phi.

Một số người xem đã lên tiếng chỉ trích đoàn phim phân biệt chủng tộc, vì ngoại hình phản cảm và giọng nói của Alex Lee như đang chế nhạo "tiếng Anh bản ngữ của người Mỹ gốc Phi". Nhiều tờ báo phương Tây như NME hay The Guardian chỉ trích phim đã "biến người da đen thành hình tượng gây cười". Sau phản ứng dữ dội, Park Eun Seok đăng tâm thư xin lỗi, nhưng hình ảnh Penthouse vẫn bị gắn mác "phim phân biệt chủng tộc" trên nhiều diễn đàn quốc tế.

The Impossible Heir

The Impossible Heir cũng vấp phải những lời chỉ trích tương tự vì cách khắc họa cuộc cứu trợ người tị nạn châu Phi, tập trung vào nghèo đói và nhu cầu "cứu rỗi" thay vì những điểm mạnh và vẻ đẹp của lục địa này. Những hình ảnh như vậy càng củng cố thêm câu chuyện rằng châu Phi là một nơi tuyệt vọng, đang rất cần sự cứu trợ từ bên ngoài, phớt lờ những thành tựu, tiến bộ và nền văn hóa sôi động của lục địa này.

Genie, Make A Wish

Bộ phim để những nhân vật phản diện nói tiếng Trung, dù bối cảnh phim không liên quan đến quốc gia này. Trước đó teaser của bộ phim cũng vấp phải phản ứng dữ dội. Trong teaser, nhân vật của Kim Woo Bin tự xưng là Iblis, tên gọi trong truyền thống Hồi giáo dùng để chỉ một ác quỷ. Cho rằng chi tiết này là sự xúc phạm tôn giáo, khán giả Hồi giáo đã để lại hàng loạt bình luận phản đối trên các kênh chính thức của Netflix.

Queen of Tears

Trong tập 3 của bộ phim, nhân vật Hong Soo Cheol (Kwak Dong Yeon) đã nhớ lại khoảng thời gian ở châu Phi. Cậu ấm tập đoàn Queens hùng hồn tuyên bố châu Phi là một nơi tràn ngập "sự man rợ và hoang dã" còn bố cậu thì kể lại chuyện Soo Cheol phải trốn trong khách sạn cả ngày vì sợ muỗi. Lời thoại này bị cho tuyên bố xuyên tạc một cách trắng trợn về sự đa dạng và văn hóa của lục địa này.

Khán giả đã đăng tải lại lời thoại này trên nền tảng Twitter cùng dòng trạng thái "Cứu châu Phi khỏi các biên kịch phim Hàn". Bên dưới trạng thái này là vô số các bình luận từ khán giả quốc tế. Họ cảm thấy bất bình khi biên kịch Queen of Tears đã nhắc đến châu Phi với thái độ thiếu tôn trọng.

Tempest

Jun Ji Hyun cũng bị khán giả xứ tỉ dân tẩy chay sau khi tái xuất với bộ phim truyền hình gốc của Disney+ Tempest. Nguyên nhân xuất phát từ lời thoại bị cho là xúc phạm Trung Quốc của Jun Ji Hyun trong bộ phim. Nhân vật Moon Ju do nữ diễn viên thủ vai gây tranh cãi với câu thoại: "Tại sao Trung Quốc lại thích chiến tranh?".

Tempest cũng gây bức xúc khi phân cảnh được ghi chú là "Đại Liên, Trung Quốc năm 2025" thực chất được quay tại một khu ổ chuột cũ kỹ ở Hong Kong (Trung Quốc). Khán giả cho rằng, nhà sản xuất cố tình sử dụng bộ lọc xám tối để nhấn mạnh sự tồi tàn, hoàn toàn khác với diện mạo thật của các thành phố Trung Quốc.

Chưa dừng lại ở đó, Iraq trong Tempest hiện lên như nơi nguy hiểm nhất hành tinh, thiếu văn minh và đáng sợ vì khủng bố. Dẫu vậy, cư dân mạng nói rằng Iraq giờ đây không còn chiến tranh nữa, người dân đang được hưởng nền hòa bình và đất nước trên đà phát triển. Những gì được miêu tả trong phim là hoàn toàn sai thực tế, xúc phạm cả một quốc gia.

Ngự Trù Của Bạo Chúa

Phim truyền hình cổ trang Ngự Trù Của Bạo Chúa do Yoona và Lee Chae Min đóng chính từng trở thành tâm điểm bàn tán trên mạng xã hội Trung Quốc khi vướng vào loạt tranh cãi liên quan đến yếu tố lịch sử và văn hóa.

Trên phim, các sứ thần nhà Minh được khắc họa như những kẻ tham lam, tìm cách chiếm quyền thu hoạch nhân sâm ở Joseon. Cao trào là cảnh nam chính - vị vua trẻ Lee Heon dùng đấu để đánh sứ thần rồi bắt quỳ gối, một hình ảnh bị cho là xúc phạm nặng nề. Netizen Trung cho rằng đây là sự xúc phạm tới cả tỷ con người chứ không chỉ 1 nhân vật, biến họ thành "ác nhân" để nâng tầm anh hùng Joseon.

Chưa dừng lại ở đó, một chi tiết khác khiến dân mạng Trung tức giận không kém chính là việc đầu bếp triều đình nhà Minh phải sang Joseon để học nghề, hàm ý ẩm thực Hàn cao hơn Trung Quốc - điều mà họ coi là hạ thấp văn hóa Trung Hoa, vốn có lịch sử lâu đời và ảnh hưởng sâu rộng khắp châu Á.