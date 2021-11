10 lần idol Hàn diện trang phục "thô tục": Từ Jennie đến mỹ nhân Twice đều bị ném đá kịch liệt

Các idol Hàn vốn nổi tiếng coi trọng ngoại hình và rất kỹ càng trong khoản chọn trang phục. Tuy nhiên, họ cũng từng không ít lần vướng tranh cãi gay gắt khi chọn diện những bộ cánh mang thông điệp "kém duyên" khiến dân tình ném đá tơi tả.



Khi MV Lovesick Girls, Jennie từng gây tranh cãi khi diện bộ váy y tá bó sát, đội mũ hình trái tim và đi đôi giày cao gót màu đỏ. Hình ảnh của cô bị đánh giá là quá khêu gợi, "tình dục hóa" nghề y tá. Sự việc này ầm ĩ đến mức đã leo lên top tìm kiếm ngày hôm đó.



Sau đó, YG đã phải chấp nhận loại bỏ hình ảnh này ra khỏi MV để xoa dịu dư luận.

Trước khi debut với Twice, Dahyun từng gây tranh cãi khi diện mẫu áo có in hình cô gái phô trương vòng 3 đầy khiêu khích. Hình ảnh khêu gợi này hoàn toàn khác biệt so với vẻ ngoài hiền lành, trong trẻo của Dahyun.

Yerin (GFriend) mặc mẫu áo in chữ "Everything is S**t". Mẫu áo này bị chê vừa thô tục lại vừa mang ý nghĩa tiêu cực khiến hình ảnh của nữ idol giảm điểm đáng kể.

Trong clip tập nhảy, Moonbyul cũng từng bị ném đá tơi tả khi diện mẫu áo có in chữ “P*ssy” mô tả bộ phận sinh dục nữ.

E:U (Dreamcatcher) biểu diễn với mẫu áo crop top in chữ. Dù không quá lộ liễu nhưng mẫu áo này vẫn bị dân tình ném đá vì mang cảm giác tiêu cực.

Một vài thành viên của Exo từng diện mẫu áo có in dòng chữ: "Anh không muốn t* lên ai ngoài mặt em". Và đương nhiên, mẫu áo này cũng bị dân tình ném đá tơi tả vì kém duyên.

N (VIXX) diện hẳn mẫu áo phông in chữ khiêu dâm to đùng khi tham dự một buổi fansign. Chắc hẳn đến fan cũng anh cũng phải giật mình thon thót khi nhìn idol diện mẫu áo này.

Nhìn phía trước, mẫu áo của WinWin (NCT) rất bình thường...

... nhưng khi nhìn phía sau, bạn sẽ phải giật mình với bức ảnh cài cắm ngay ở vòng 3. Không rõ đây là sự cố vô tình hay cố ý nhưng rõ ràng nó đã khiến hình ảnh của nam idol kém đẹp đi ít nhiều.

Sunggyu (INFINITE) chẳng ngại ngần diện hẳn mẫu áo có in dòng chữ thô tục đến đỏ mặt.

Jungkook (BTS) cũng từng vướng tranh cãi khi diện mẫu tất có in câu chửi thề thô tục.