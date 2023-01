10 hot mom Việt sinh con năm 2022: Hạnh phúc vỡ oà giây phút con cất tiếng khóc chào đời

Năm 2022 đã đánh dấu sự ra đời của loạt nhóc tỳ trong showbiz Việt. Với những người mẹ, giây phút con cất tiếng khóc chào đời hạnh phúc và thiêng liêng biết bao. Nhưng sao Việt như Phạm Quỳnh Anh, Phanh Lee, Kiwi Ngô Mai Trang... đã chia sẻ cảm xúc đặc biệt của bản thân vào khoảnh khắc này.

Ca sĩ Mỹ Dung

Ca sĩ Mỹ Dung sinh mổ con gái, là con thứ ba của vợ chồng cô tại một bệnh viện quốc tế vào ngày 4/1/2022. Cô bé được mẹ gọi bằng tên thân mật Rosie, nặng 4,1 kg. Rosie có gương mặt bụ bẫm, nước da hồng hào. Lần thứ ba sinh mổ, Mỹ Dung cho biết sức khỏe cô vẫn chưa hồi phục, vết thương còn đau nhức. Cô và con gái sẽ nằm viện nghỉ ngơi ít ngày trước khi về nhà.

"Hạnh phúc là thêm một lần nữa được làm mẹ, là những giây phút đầu tiên nhìn thấy con lành lặn xinh đẹp khi ra đời. Cảm tạ Trời Phật, ơn trên và cha mẹ thật nhiều! Sinh mổ lần ba là kỷ niệm khó phai không bao giờ quên được. Cảm ơn các bác sĩ, điều dưỡng đã luôn chăm sóc và đồng hành cùng mẹ con con dù nhiều lúc vì đau quá cũng làm náo loạn toàn khu. Cảm ơn những lời chúc, hỏi thăm của tất cả mọi người", Mỹ Dung viết.

Nhiều bạn bè, đồng nghiệp của Mỹ Dung như Tuấn Hưng, Jennifer Phạm, Vân Dung, Xuân Bắc, Thành Trung, Thanh Hương, Lệ Quyên... gửi lời chúc mừng ca sĩ đón con thứ ba.

Vân Hugo

Diễn viên Vân Hugo hạ sinh con thứ hai vào tháng 5/2022 tại một bệnh viện ở TP HCM. Em bé tên Đặng Bình An, gọi thân mật là Vừng, nặng 3,1 kg. Hai mẹ con sức khỏe ổn định, hiện đã về nhà, được chồng túc trực chăm sóc.

Cô chia sẻ trên trang cá nhân: "Biết tin có con là món quà sinh nhật tuổi 37 tuyệt vời nhất mà mẹ không bao giờ quên. Khoảnh khắc ấy, mẹ run run, cảm xúc cứ thế vỡ òa vì quá đỗi bất ngờ. Mẹ biết ơn vũ trụ đã mang con đến bên bố mẹ, biến ước mơ có một cô con gái của mẹ trở thành sự thật. Mẹ đặt tên con là Vừng để nhắc nhở rằng cánh cửa yêu thương sẽ mở ra khi ta gieo những hạt giống thiện lành".

Vân Hugo cũng cảm ơn ông xã luôn ở bên chăm sóc từ ngày đầu thai kỳ đến nay, nhiều sao Việt như hoa hậu Dương Thùy Linh, diễn viên Quỳnh Nga, Diễm My 9X... chia vui với gia đình cô.

Phạm Lịch

Biên đạo múa Phạm Lịch sinh mổ con gái đầu lòng vào tháng 6/2022 tại một bệnh viện tư ở Đống Đa, Hà Nội. Con gái cô nặng 4 kg, được bố mẹ đặt tên là Ánh Dương. "Tôi và ông xã đều mong con vui vẻ, lạc quan, như tia nắng ấm chiếu sáng tâm hồn bố mẹ", cô nói. Sau sinh, sức khỏe Phạm Lịch dần ổn định. Cô còn đau lưng và vết khâu nhưng vẫn cố gắng chăm con, ăn uống để có nhiều sữa.

Ban đầu, Phạm Lịch và gia đình đều có nguyện vọng để cô sinh thường. Nhưng ngày tái khám cuối cùng, bác sĩ chỉ định cô sinh mổ vì thai lớn và cơ thể cô đã phù do tăng cân. Phạm Lịch trải qua ca mổ sinh nhiều cảm xúc. Cô lo lắng, sợ hãi lúc lên bàn đẻ nhưng nghẹn ngào, vỡ òa đến rơi nước mắt khi con ra đời: "Khoảnh khắc tiếp da với con, tôi ngắm hình hài nhỏ bé trong tay mà hạnh phúc khó tả vì biết con đã đến với thế giới này thật rồi. Hai mẹ con tôi từ nay sẽ có rất nhiều trải nghiệm thú vị cùng nhau".

Phạm Quỳnh Anh

Tối 20/7/2022, Phạm Quỳnh Anh có bài đăng dài sau khi "vượt cạn" thành công. Nữ ca sĩ thông báo cô đã sinh con gái thứ 3 vào hôm 18/7. Bé nặng 3,1kg, có tên thân mật là Zoey.

Giọng ca "Nói với người đến sau" cho biết dù không phải lần đầu sinh con nhưng ngày bé Zoey ra đời vẫn là "kỷ niệm khó quên", khiến cô hồi hộp, lo âu đến vỡ òa khi nghe tiếng con khóc. "Người mẹ thương bấy lâu nay, người vẫn hay gò cứng bụng mẹ, đạp thẳng chân khiến mẹ có những cú đau điếng, nay đã thật sự ở đây trong vòng tay yêu thương của cả gia đình", Phạm Quỳnh Anh chia sẻ.

Quá trình "vượt cạn" của Phạm Quỳnh Anh có sự đồng hành của hai cô con gái Tuệ Lâm và Tuệ An. "Chị hai và chị ba yêu em ngay từ cái nhìn đầu tiên, gặp em ở bệnh viện chưa đủ, ngày nào cũng xin được vào thăm rồi ở lại bệnh viện ngủ với em vì nhớ em quá.

Vui nhất là ba của con. Mẹ và ba cá với nhau chắc chắn lúc thấy con, ba sẽ khóc cho mà xem, nhưng không, ba có cách vui mừng rất riêng. Khi bác sĩ đón con ra từ trong chiếc bọc, nghe thấy tiếng khóc vang vọng cả phòng mổ của con, ba con đang ngồi bên cạnh vỗ về mẹ bỗng đứng phắt dậy vỗ tay, la thật to giống như là đang đi xem cổ vũ đá banh vậy. Dù ba không khóc nghẹn ngào như mẹ tưởng tượng nhưng mẹ tin phút ấy, ba con cũng đã rất xúc động", Phạm Quỳnh Anh chia sẻ.

Kiwi Ngô Mai Trang

Ca sĩ Kiwi Ngô Mai Trang và ông xã Đỗ Hoàng Dương vui mừng đón con thứ 4 là một bé gái chào đời trưa 18/7/2022. nữ ca sĩ vượt cạn bằng phương pháp sinh mổ. Con gái cô chào đời với cân nặng 3,35 kg. Bé được đặt tên ở nhà là Nếp. Cháu có nhiều nét giống mẹ.

Ông xã Kiwi Ngô Mai Trang hiện túc trực trong bệnh viện để chăm sóc cho vợ và con gái sơ sinh. Doanh nhân Đỗ Hoàng Dương hồ hởi khoe bức ảnh đầu tiên chụp cùng "công chúa" trưa 18/7 trên trang cá nhân và viết: "Không đẻ con gái đời không nể...".

Vợ chồng nữ ca sĩ mãn nguyện bởi sau khi đã có ba cậu con trai họ có thêm một cô con gái, hoàn thiện tổ ấm đủ "nếp và tẻ".

Duy Uyên

Ca sĩ Duy Uyên sinh thường con trai Liam nặng gần 4 kg tại một bệnh viện công ở thành phố Anaheim thuộc bang California vào ngày 18/8/2022.

Duy Uyên cho biết cơ thể cô chưa thực sự hồi phục sau sáu ngày sinh con. "Ca vượt cạn kéo dài 13 tiếng khiến tôi mất sức. Tôi cố gắng sinh tự nhiên trong khi em bé khá lớn nên vất vả", cô nói.

So với lần đón con gái đầu lòng cách đây bảy năm, lần sinh này khiến cô đau nhiều và có những trải nghiệm khó quên. Nhưng cô thấy may mắn vì con trai chào đời khỏe mạnh, bản thân cô còn mệt mỏi nhưng tinh thần phấn chấn. "Bé Liam rất đáng yêu. Ngắm bé, tôi thấy con giống chị hai Hailee, có nhiều nét pha trộn giữa cả bố lẫn mẹ", cô cho biết.

Hiện tại, Duy Uyên cùng chồng và mẹ đẻ thay phiên chăm con. "Gia đình ít người nên chúng tôi chia sẻ việc nhà và cùng trông nom em bé", cô nói. Con gái lớn của cô, bé Hailee, có thể tự lập một số việc cá nhân nên bố mẹ không quá lo lắng. Hailee được mẹ nhận xét ra dáng chị cả, bày tỏ rằng rất yêu em trai.

Kathy Uyên

Diễn viên Kathy Uyên đón con trai đầu lòng - bé Ashton Hoàng Nam Vũ - tại một bệnh viện quốc tế ở TP HCM vào hôm 9/8/2022.

Kathy Uyên cho biết con trai cô chào đời nặng hơn 3 kg. "Hiện sức khỏe của hai mẹ con đều tốt", cô nói. Sau 10 ngày sinh, cơ thể Kathy Uyên đã hồi phục, dần bắt nhịp cuộc sống "mẹ bỉm sữa". Cô được chồng sắp cưới - doanh nhân Vũ Ly Việt - cận kề chăm sóc và gia đình chồng luôn ở bên chia sẻ, hỗ trợ.





Trước đó, nữ diễn viên 41 tuổi không gặp khó khăn trong quá trình vượt cạn. Cô thấy tràn đầy năng lượng, tự tin và hào hứng khi bước vào hành trình làm mẹ. "Sở thích của con là bú sữa, ngắm cảnh, được massage, tắm nước ấm và ngủ", cô kể về con trai Ashton. Con trai cô được nhận xét mang nhiều nét giống bố, đặc biệt là đôi mắt.

Phanh Lee

Sáng ngày 4/11/2022, diễn viên Phanh Lee đăng khoảnh khắc bế con trai sơ sinh trên tay kèm lời thông báo: "Chào mừng con đến với gia đình mình. Chàng trai tháng 10 của mẹ". Dù vừa trải qua ca sinh nở nhưng Phanh Lee gây ấn tượng bởi thần thái rạng rỡ, nhan sắc xinh đẹp. Nhóc tỳ thứ 2 của nữ diễn viên và chồng doanh nhân có tên thân mật là Sake. Trước những lời chúc của bạn bè, Phanh Lee thổ lộ: "Mẹ con con cảm ơn các bác, cô chú và anh chị nhiều ạ. Mẹ con đăng ảnh xong là lại quay cuồng với 2 đứa con".

Tháng 6/2020, Phanh Lee tổ chức hôn lễ bí mật với ông xã đại gia là Tổng giám đốc tập đoàn nghìn tỷ. Sau khi thành vợ người ta, Phanh Lee tận hưởng cuộc sống viên mãn và hạnh phúc chuẩn phu nhân nhà giàu. Nữ diễn viên đón nhóc tỳ đầu lòng là một bé gái tên Sochu vào tháng 8/2021.

Karen Nguyễn

Diễn viên Karen Nguyễn sinh mổ công chúa nhỏ nặng 3,5 kg, chiều 25/10/2022. Khoảnh khắc gặp con, Karen Nguyễn hạnh phúc và ngắm mãi "cục bông nhỏ" của mình không chán. Ông xã của nữ diễn viên chia sẻ sức khỏe của hai mẹ con hiện đều tốt. Karen sinh nở thuận lợi và đúng lịch dự sinh của bác sĩ.

"Lòi ra cục bông nhỏ thấy ghét quá. Ngắm mãi không chán. Welcome to this world, our little princess (Tạm dịch: Chào mừng con đến với thế giới, công chúa nhỏ). 25/10/2022", Karen chia sẻ.

Vào tháng 6/2022, diễn viên Karen Nguyễn kết hôn với ông xã doanh nhân gốc hoa Lưu Chấn Bang sau 3 năm hẹn hò. Đặc biệt, tại lễ cưới cô cũng thông báo tin vui đã mang thai con đầu lòng. Sau đó, trên trang cá nhân, nữ diễn viên thường xuyên cập nhật những hình ảnh rạng ngời trong thai kỳ.

Hồ Bích Trâm

Ngày 9/12/2022 vừa qua, Hồ Bích Trâm chính thức hạ sinh con trai đầu lòng và nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả. Vợ chồng nữ diễn viên hạnh phúc khi được lên chức ba mẹ. Hồ Bích Trâm cũng hào hứng lần đầu khoe bức ảnh bế quý tử trên tay.

Cô vô cùng hạnh phúc khi trở thành "mẹ bỉm sữa". Nhan sắc sau 3 ngày "vượt cạn" của Hồ Bích Trâm cũng được khán giả trầm trồ khen ngợi vì trông rạng rỡ, làn da trắng hồng đầy sức sống. Con trai Hồ Bích Trâm có tên thật là Huỳnh Hồ Gia Lạc và nickname là Lion. Cậu bé có cân nặng 3,5kg khi vừa ra đời.

Lời khuyên cho các mẹ bầu để hành trình sinh con thuận lợi - Không nên quá để tâm đến ngày dự sinh: Ngày dự sinh không phải lúc nào cũng chính xác. Nhiều mẹ lo lắng vì sao đến ngày dự sinh nhưng vẫn không có dấu hiệu sinh. Hoặc 1 – 2 tuần nữa mới đến ngày dự kiến sinh nhưng mẹ lại có dấu hiệu sinh sớm trước 1 – 2 tuần. - Trước khi sinh: Nên có quyết định đúng đắn giữa sinh thường và sinh mổ. - Chuẩn bị bữa ăn dinh dưỡng phù hợp trước khi sinh: Hãy cố gắng tăng cường dự trữ năng lượng trước khi bước vào ca sinh bằng cách cứ khoảng một tiếng đồng hồ lại ăn chút đồ ăn nhẹ, giúp cung cấp một phần năng lượng cho các bà mẹ cho cuộc lâm bồn. Tuy nhiên, các mẹ nên tránh các thức ăn có chất béo và khó tiêu. Vì dạ dày quá đầy có thể làm cho bạn nôn mửa khi các cơn co thắt bắt đầu gia tăng. Việc các cơn co thắt liên tục và thở nhanh trong khi sinh có thể khiến cơ thể bạn mất nhiều chất lỏng. - Vệ sinh cho sản phụ đúng cách: Những việc mẹ phải làm là tắm gội sạch sẽ, vệ sinh móng tay – móng chân, làm sạch nhũ hoa, vệ sinh vùng kín và thụt rửa hậu môn đúng cách. - Trao đổi cách sinh với bác sĩ đỡ đẻ: Quá trình vượt cạn ở mỗi bà bầu diễn ra khác nhau nên tùy vào mỗi trường hợp mà bác sĩ sẽ hướng dẫn cách rặn, thở phù hợp. Trước khi sinh các mẹ có thể tham gia lớp học tiền sản trước để học về cách thở và rặn. Sau đó có thể hỏi ý kiến bác sĩ đỡ đẻ về cách mình thực hiện. - Chuẩn bị tốt tâm lý, kiến thức về sinh nở: Chắc hẳn mẹ sẽ rất háo hức, mong chờ khoảnh khắc này. Hãy thật vững vàng và sẵn sàng để đến với hành trình đầy niềm vui, hạnh phúc và cả thử thách nhé.

Nguồn: FBNV