1. Dr.Jart + Cicapair Tiger Grass Enzyme Foam Cleanser

Sữa rửa mặt tạo bọt Cicapair Tiger Grass Enzyme của nhà Dr. Jart + dạng kem, tạo thành một lớp bọt mịn để lấy đi bụi bẩn trên da. Thành phần chủ chốt là Centella asiatica (rau má, còn được gọi là cica), hàm lượng glycerin cao giúp tăng cường độ ẩm và peptide đậu nành, và chiết xuất hạt chùm ngây trẻ hóa da hiệu quả.

2. La Roche-Posay Toleriane Hydrating Gentle Cleanser

Hầu như tất cả các bác sĩ da liễu đều công nhận đây là dòng sữa rửa mặt tốt nhất trên thị trường. Nhờ thành phần ceramide và glycerin dưỡng ẩm kịp thời nên sản phẩm rất thích hợp để dùng trong mùa hanh khô.

Công thức dạng kem của La Roche-Posay Toleriane Hydrating nhẹ nhàng đánh bay lớp trang điểm và tạp chất mà không làm bong tróc làn da của bạn. Thành phần chứa ceramide làm dịu, niacinamide, glycerin và prebiotic để tăng cường dưỡng ẩm và phục hồi hàng rào bảo vệ của làn da.

3. CeraVe Acne Control Cleanser

Với thành phần axit salicylic 2% và đất sét hectorit hấp thụ dầu, CeraVe Acne Control Cleanser là sản phẩm rửa mặt dạng gel tạo bọt giúp tẩy sạch tế bào da chết, loại bỏ mụn đầu đen và giúp ngăn ngừa mụn mới hình thành.

Thành phần làm sạch có sự pha trộn của ceramides, niacinamide và axit hyaluronic cần thiết để phục hồi hàng rào bảo vệ và bổ sung độ ẩm cần thiết cho làn da của bạn. Chính nhờ khả năng làm sạch, làm dịu và cấp ẩm đã giúp CeraVe Acne Control Cleanser nhận được giải thưởng "Best of Beauty 2021" do tạp chí Allure bình chọn.

4. Cetaphil Gentle Skin Cleanser

Sẽ thật sự thiếu sót nếu không nhắc đến sữa rửa mặt làm dịu da của Cetaphil. Công thức siêu dịu nhẹ giống như kem dưỡng da được bổ sung thêm cồn béo phủ lên da để tạo độ căng mịn cho làn da sau khi làm sạch. "Nếu bạn không chắc nên mua loại sữa rửa mặt nào, hãy thử ngay Cetaphil Gentle Skin Cleanser. Sản phẩm đủ nhẹ nhàng để phù hợp với mọi loại da" - Mamina Turegano. MD, một bác sĩ da liễu được hội đồng chứng nhận có trụ sở tại New Orleans, Louisiana khẳng định.

5. First Aid Beauty Pure Skin

Sữa rửa mặt Pure Skin của First Aid Beauty chứa rất nhiều thành phần chống oxy hóa giúp cân bằng độ pH tự nhiên của da cùng với lô hội giúp làm dịu da hư tổn. "Kem, sữa rửa mặt nhẹ nhàng này cũng có glycerin - một chất giữ ẩm mạnh giúp làn da không bị mất nước sau khi làm sạch. Sau khi làm sạch, làn da của bạn sẽ thật sự mềm mại, mịn màng" - Ranella Hirsch, MD, một bác sĩ da liễu bảng chứng nhận có trụ sở tại Cambridge, Massachusetts.

6. AHC Aqualuronic Cleanser

Là sản phẩm được yêu thích nhất của K-Beauty và từng đoạt giải Best of Beauty 2020, AHC Aqualuronic Cleanser sẽ tạo thành bọt mịn khi được kết hợp một chút nước ấm. Nó làm sạch và dưỡng ẩm da triệt để với sự kết hợp của ba thành phần axit hyaluronic, ceramide giữ ẩm và nước biển Pháp giàu khoáng chất.

7. Alpha-H Balancing Cleanser

Sữa rửa mặt cân bằng Alpha-H có bảng thành phần khá ngắn, nổi bật là lô hội và vitamin E giúp làm dịu, phục hồi và cấp ẩm cho da. Do đó, chất tẩy rửa này hoàn hảo cho da khô, dễ kích ứng - nhưng các loại da thường, da hỗn hợp và da dầu cũng sẽ được hưởng lợi từ công thức giàu dưỡng chất này.

8. Obagi Clinical's Kinetin + Exfoliating Cleansing Gel

Sữa rửa mặt yêu thích của Elyse Love, MD, một bác sĩ da liễu được hội đồng chứng nhận New York, chính là Obagi Clinical's Kinetin + Exfoliating Cleansing Gel. "Da của tôi luôn cảm thấy bóng bẩy và tươi mới nhưng không bị kích ứng hoặc bong tróc sau khi làm sạch. Cảm giác này đó có được nhờ sự kết hợp giữa tẩy da chết hóa học (chiết xuất đu đủ) và tẩy da chết vật lý (dạng hạt sáp nhẹ nhàng)" - bác sĩ Elyse Love chia sẻ.

9. Peach & Lily Power Calm Hydrating Gel Cleanser

Tuýp sữa rửa mặt chứa các thành phần làm dịu chính như cica (rau má), hoa cúc La Mã... để giữ cho làn da luôn tươi mới, hồng hào; cùng với công thức dạng gel tạo bọt giúp đẩy chất bẩn ra khỏi lỗ chân lông mà không làm mất đi độ ẩm của da. "Quyền năng" của tuýp sữa rửa mặt này chính là khả năng làm sạch và làm dịu làn da hư tổn ngay từ lần đầu tiên dùng thử.

10. Neutrogena Skin Balancing Purifying Gel Cleanser 2% PHA

Bác sĩ Elyse Love khuyên bạn nên dùng sữa rửa mặt Neutrogena với 2% PHA, giúp làm thông thoáng lỗ chân lông mà không để lại cảm giác thô ráp cho da. "Đây là một chất tẩy rửa tuyệt vời cho những người có làn da nhạy cảm muốn thử một loại sữa rửa mặt tẩy tế bào chết. Thành phần axit polyhydroxy (PHAs) nhẹ nhàng, ít gây kích ứng hơn axit salicylic hoặc glycolic nhưng vẫn mang lại hiệu quả tẩy da chết nhẹ nhàng, sạch sâu trên da" - Bác sĩ Elyse Love khẳng định.

Nguồn: Allure