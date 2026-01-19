10 câu cửa miệng của những đồng nghiệp "bình hoa di động", nghe thì hay nhưng làm thì dở!

Trong môi trường công sở, không phải ai ngồi gõ phím lạch cạch cũng là người đang làm việc hiệu quả. Có những người trông rất nhiệt huyết nhưng thực chất lại là "hố đen" kéo lùi tiến độ của cả team. Sự yếu kém đôi khi không đến từ lười biếng bẩm sinh, mà nó ẩn mình dưới những lời bào chữa nghe rất hợp lý.

Từ việc "vũ khí hóa" sự thiếu hiểu biết đến việc né tránh trách nhiệm, dưới đây là 10 câu nói "kinh điển" tố cáo một nhân sự kém cỏi mà bạn nên nhận diện sớm để bảo vệ hiệu suất (và cả tâm trạng) của chính mình.

Khi sự "ngây ngô" trở thành vũ khí để trốn việc

1. "Ơ, tôi có biết là phải xong trong hôm nay đâu!"

Đây là kiểu "vũ khí hóa" sự thiếu hiểu biết. Thay vì chủ động hỏi han hay ghi chú lịch trình, những người kém năng lực thường dùng sự ngơ ngác làm lá chắn. Họ đợi người khác phải cầm tay chỉ việc, nhắc nhở từng li từng tí. Thực tế, người giỏi là người đi tìm câu trả lời, còn người kém là người ngồi đợi câu trả lời tự rơi vào đầu.

2. "Tôi bận quá, không có thời gian làm"

Lạ kỳ thay, những người kêu "không có thời gian" thường lại là những người dành cả tiếng để lướt điện thoại hoặc nhìn chăm chằm vào màn hình vô định. Đây không phải là thiếu thời gian, mà là thiếu kỹ năng quản lý bản thân. Họ bị cuốn vào những việc không tên và để mặc những nhiệm vụ quan trọng "đóng rêu".

3. "Thế này là được rồi, cũng ổn mà!"

Câu nói này chính là kẻ thù của sự chất lượng. Khi một người nói "vậy là đủ rồi", họ đang ưu tiên sự thoải mái của bản thân hơn là kết quả chung. Họ chấp nhận mức tối thiểu, để mặc đồng nghiệp hoặc cấp trên phải đi sau "dọn dẹp" và sửa lỗi cho mình. Đôi khi, sự hời hợt này đến từ việc họ đã cạn kiệt động lực với công việc hiện tại.





"Nhiệt tình Thiếu năng lực = Phá hoại" và những biến thể công sở

4. "Cứ để đó tôi lo, tôi làm được hết!"

Nghe thì có vẻ đầy tinh thần trách nhiệm, nhưng nếu đây là lời hứa suông của một kẻ thích "phô trương" thì lại là thảm họa. Những người này thường ảo tưởng về năng lực bản thân, thích nhận việc để lấy lòng sếp nhưng đến deadline thì... mất hút. Họ khao khát sự công nhận nhưng lại thiếu kỹ năng thực tế để biến lời nói thành hành động.

5. "Đấy không phải việc của tôi"

Đây là câu nói sát thương nhất đối với tinh thần đồng đội. Kẻ kém cỏi thường vạch ra một ranh giới cực kỳ hẹp và từ chối giúp đỡ bất cứ ai nằm ngoài lằn ranh đó. Họ không hiểu rằng việc dành thêm 5 phút hỗ trợ đồng nghiệp không chỉ giúp công việc trôi chảy mà còn giảm bớt áp lực cho chính họ về lâu dài. "Không phải lỗi của tôi" đồng nghĩa với việc "tôi không quan tâm đến sự thành công chung".

6. "Để tôi xem lại rồi báo sau nhé" (Nhưng không bao giờ báo)

Một lời hứa hẹn để trì hoãn sự khó chịu trước mắt. Họ không dám thừa nhận mình chưa làm hoặc không biết làm, nên dùng chiêu "hẹn thề" để kéo dài thời gian. Kết quả là mọi thứ rơi vào im lặng, và bạn lại phải mất công đi nhắc nhở như đòi nợ.





Tư duy bảo thủ và thói quen "đổ thừa" kinh điển

7. "Lỗi có phải tại tôi đâu!"

Ai cũng có lúc sai, nhưng người thành công sẽ nhận lỗi và tìm cách sửa. Ngược lại, người kém năng lực sẽ dành 100% năng lượng để chứng minh mình vô tội. Họ sợ trách nhiệm đến mức sẵn sàng đẩy đồng nghiệp vào thế khó, miễn là bản thân trông vẫn "sạch sẽ" trong mắt sếp.

8. "Xưa giờ tôi toàn làm thế, có sao đâu"

Sự cứng nhắc là biểu hiện rõ nhất của việc ngừng phát triển. Thế giới thay đổi từng ngày, nhưng những "lão làng" kém cỏi thường bám lấy những quy trình cũ kỹ vì họ sợ phải học cái mới, sợ bước ra khỏi vùng an toàn. Họ tự hủy hoại tương lai của mình bằng chính sự bảo thủ này.

9. "Ủa, tôi tưởng người khác làm việc này rồi chứ?"

Lại là một màn "giả định" tai hại. Thay vì xác nhận rõ ràng, họ chọn cách ngồi chờ và hy vọng có ai đó làm hộ. Sự thiếu chủ động này cho thấy họ chỉ muốn làm mức tối thiểu, thậm chí là muốn "tàng hình" trong các dự án chung.

10. "Mấy người khác thấy bình thường, có mỗi bạn là có ý kiến thôi"

Khi nhận được góp ý, thay vì tiếp thu, họ lập tức dựng rào chắn phòng thủ. Họ lôi "số đông" ra để bao biện cho cái sai của mình và biến người góp ý thành kẻ khó tính, hay soi mói. Đây là biểu hiện của sự thiếu trí tuệ cảm xúc (EQ) trầm trọng, khiến họ không bao giờ lớn lên được trong sự nghiệp.

Suy cho cùng, năng lực không chỉ nằm ở bằng cấp hay chuyên môn, mà còn ở thái độ đối đãi với công việc và cộng sự. Nếu bạn nhận ra mình hay đồng nghiệp thường xuyên dùng những câu nói trên, đã đến lúc cần một cuộc "cách mạng" về tư duy để môi trường làm việc không còn là nơi của những lời bào chữa.