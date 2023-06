10 cặp vợ chồng hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn được hỗ trợ 100% trong hành trình tìm con

Sáng 24/6, Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội tổ chức lễ "Công bố và trao quyết định: 10 ca Thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) miễn phí 100% và các chương trình xét duyệt miễn phí khác" cho các trường hợp bệnh nhân đủ điều kiện, đã nộp hồ sơ đăng ký xét duyệt trong khuôn khổ chương trình Tuần lễ vàng – Ươm mầm hạnh phúc 2023.



10 trường hợp được chọn IVF miễn phí sẽ được Bệnh viện hỗ trợ 100% chi phí thực hiện IVF (bao gồm chi phí xét nghiệm, kích trứng, chọc trứng, tạo phôi, trữ phôi, chuyển phôi…), tương đương 100 triệu đồng tuỳ từng trường hợp.

Các gia đình nhận hỗ trợ IVF 100% năm 2023 chụp ảnh lưu niệm.

Đây là năm thứ 5 liên tiếp Bệnh viện triển khai hỗ trợ miễn phí 100% chi phí thực hiện IVF cho 10 cặp vợ chồng có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn. Trong các ca được IVF miễn phí từ năm 2019 đến nay, 90% các gia đình đã có tin vui và sinh con khỏe mạnh với 46 em bé chào đời, các gia đình còn lại đang chờ chuyển phôi cũng như nhận được sự hỗ trợ, theo dõi, hỗ trợ sát sao từ Bệnh viện.

Tọa đàm các gia đình nhận hỗ trợ IVF thành công từ những năm trước.

Ngoài 10 gia đình có tên trong danh sách trên, sau khi đánh giá và xem xét thêm trường hợp có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, Hội đồng chuyên môn Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội quyết định trao tặng thêm một gói hỗ trợ miễn phí 100% chi phí thực hiện IVF cho gia đình chị Nguyễn Thị Hằng (1987) và Đinh Quang Tài (1985), quê ở xã Lâm Trung Thủy - huyện Đức Thọ - tỉnh Hà Tĩnh, nâng tổng số gia đình nhận hỗ trợ 100% chi phí thực hiện IVF năm 2023 lên 11 gia đình.

Ngoài ra, có rất nhiều gói hỗ trợ một phần chi phí sẽ được dành tặng cho những trường hợp cần can thiệp các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản chuyên sâu, phức tạp. Thực tế trong quá trình thăm khám, Bệnh viện tiếp nhận rất nhiều ca khó, hiếm muộn do nhiều nguyên nhân như vợ chồng mang gen bệnh lý hiếm, người chồng vô tinh, vợ chồng hiếm muộn lâu năm, sảy thai nhiều lần…

Việc can thiệp hỗ trợ sinh sản cho những trường hợp này, cụ thể là thực hiện IVF đòi hỏi thêm những kỹ thuật, quy trình phức tạp và tốn kém hơn so các trường hợp thông thường. Tuy kinh phí thực hiện các kỹ thuật không quá lớn nhưng sẽ tạo thêm áp lực cho bệnh nhân trong quá trình tìm kiếm đứa con của mình. Do đó, mở rộng các gói hỗ trợ này, Bệnh viện mong muốn san sẻ phần nào áp lực kinh tế cho các gia đình với nhiều hoàn cảnh, nhiều nguyên nhân hiếm muộn khác nhau.

ThS.BS Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện phát biểu.

ThS.BS Lê Thị Thu Hiền, Giám đốc chuyên môn Bệnh viện cho biết: "Hành trình tìm con của các gia đình hiếm muộn là những hành trình dài với vô vàn khó khăn, cả về tinh thần lẫn điều kiện kinh tế. Có những gia đình đã chạy chữa, mong con hàng chục năm hoặc có thể lâu hơn nhưng vẫn chưa thành công, nhiều cặp vợ chồng buộc phải dừng lại việc điều trị vì áp lực kinh tế đè nặng. Thấu hiểu điều đó, hằng năm Bệnh viện Nam học và Hiếm muộn Hà Nội luôn mở rộng các gói hỗ trợ chi phí với mong muốn giảm bớt gánh nặng kinh tế cho các gia đình hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn".

BS CKI. Phạm Văn Hưởng – Phó Giám đốc chuyên môn Bệnh viện cho biết: "Với mong muốn giúp cho các gia đình hiếm muộn có hoàn cảnh khó khăn đến gần với giấc mơ làm cha làm mẹ, hôm nay Bệnh viện chúng tôi trao tặng các gói hỗ trợ cho những trường hợp vợ hoặc chồng cần can thiệp các kỹ thuật hỗ trợ sinh sản chuyên sâu, phức tạp. Hành trình tìm con có thể còn nhiều khó khăn, nhưng chính sự nỗ lực, kiên trì, tin tưởng vào phác đồ của bác sĩ, vào kỹ thuật hỗ trợ sinh sản hiện đại sẽ mang đến quả ngọt là những thiên thần nhỏ nơi cuối hành trình cho các gia đình hiếm muộn", BS Hưởng nói.