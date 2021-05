10 ca dương tính tại Bệnh viện K: Chuyên gia giải đáp thắc mắc của bệnh nhân ung thư khi dịch Covid-19 lan rộng tại nơi điều trị

Thông tin phát hiện 10 ca dương tính virus SARS-CoV-2 tại bệnh viện K (cơ sở Tân Triều) vào sáng ngày 7/5 khiến nhiều người vô cùng lo lắng. Ai cũng biết đây là một trong những cơ sở tuyến đầu điều trị bệnh nhân ung thư, nên thông tin xuất hiện nhiều ca nhiễm Covid-19 tại đây khiến nhiều người lo lắng nguy cơ lây nhiễm chéo.

Vậy, bệnh nhân ung thư nhiễm Covid-19 có nguy hiểm hơn những đối tượng khác hay không? Bệnh nhân ung thư có thể tiêm vắc-xin Covid-19 không? Khả năng đáp ứng thuốc khi điều trị Covid-19 cho bệnh nhân ung thư liệu có cao?... Xoay quanh vấn đề bệnh nhân ung thư và bệnh Covid-19, giới chuyên gia đã có những giái đáp xác đáng ngay trong bài viết này.

Bệnh nhân ung thư nhiễm Covid-19 có nguy hiểm hơn những đối tượng khác hay không?

Theo TS.BS Nguyễn Tiến Quang (Chủ tịch Hội đồng Quản lý Bệnh viện K), bệnh nhân ung thư cũng như nhóm người có bệnh lý nền nói chung chẳng may bị nhiễm Covid-19 dễ gặp phải biến chứng nặng. Bởi lẽ, việc điều trị cho bệnh ung thư có thể khiến khả năng chống lại bệnh tật bị yếu đi. Bản thân bệnh ung thư cũng là bệnh suy giảm miễn dịch, do đó nguy cơ lây nhiễm Covid-19 cao và nếu mắc dễ gặp biến chứng nghiêm trọng.

Nghiên cứu được công bố trên tạp chí The Lancet Oncology tháng 3 năm 2020 cho thấy, nhóm bệnh nhân có tiền sử điều trị ung thư và đặc biệt nhóm bệnh nhân đang hoặc vừa mới điều trị bằng hóa chất hoặc phẫu thuật có nguy cơ gặp biến cố lâm sàng nặng (cần điều trị khoa hồi sức tích cực hoặc tử vong) cao hơn nhiều so với bệnh nhân không ung thư (tỷ lệ 39% so với 8% tương ứng). Thêm vào đó, thời gian trung bình dẫn đến tiến triển nặng ở nhóm bị ung thư ngắn hơn nhiều so với nhóm không bị ung thư (13 ngày so với 43 ngày).

Trong đó, những người bị ung thư máu có thể có nguy cơ bị nhiễm trùng kéo dài và tử vong do Covid-19 cao hơn những bệnh nhân ung thư có khối u dạng rắn. Nguyên nhân bởi những bệnh nhân này thường có mức độ bất thường hoặc cạn kiệt các tế bào miễn dịch sản xuất kháng thể chống lại virus.

2. Bệnh nhân ung thư nằm trong vùng đang có dịch bùng phát cần được làm gì?

Theo chuyên gia, các bệnh nhân bị ung thư nằm trong vùng đang có dịch COVID-19 bùng phát nên hoãn điều trị hóa chất hoặc phẫu thuật thay thế (elective surgery) nếu được.

Nhóm bệnh nhân ung thư và sau điều trị ung thư là các đối tượng nguy cơ cao, cần được bảo vệ, cách ly chặt chẽ hơn và khi bị nhiễm Covid-19 phải điều trị tích cực, chuyên sâu hơn, đặc biệt ở những bệnh nhân lớn tuổi hoặc mắc các bệnh mãn tính khác.

3. Bệnh nhân ung thư có được tiêm vắc-xin Covid-19 không?

TS Nguyễn Tiến Quang cho biết, bệnh nhân ung thư có hệ thống miễn dịch cơ thể suy giảm, tình trạng dinh dưỡng và sức khoẻ kém hơn do ảnh hưởng của bệnh ung thư và các phương pháp điều trị tích cực bệnh ung thư. Do vậy bệnh nhân ung thư cũng như các bệnh nhân có các bệnh lý nền khác, nằm trong nhóm khuyến cáo tiêm phòng Covid-19.

Các chuyên gia đưa ra giả thuyết hiệu quả của vắc-xin Covid-19 có thể giảm ở bệnh nhân đang bị ức chế/suy giảm miễn dịch, nhưng nếu được tiêm vắc-xin có thể làm giảm nhẹ triệu chứng hoặc giảm mức độ nghiêm trọng của bệnh nếu mắc Covid-19.

4. Bệnh nhân ung thư trước khi tiêm phòng vắc-xin Covid-19 cần lưu ý gì?

Bệnh nhân ung thư đang điều trị có thể được tiêm vắc-xin Covid-19 miễn người bệnh không có chống chỉ định hay dị ứng với bất cứ thành phần nào của thuốc. Tiêm phòng không làm ảnh hưởng đến liệu trình điều trị ung thư cũng như không giảm hiệu quả của vắc xin. Tuy nhiên, chuyên gia đưa ra 7 khuyến cáo:

- Đối với những bệnh nhân hoá trị phác đồ đa thuốc, liều cao hoặc ghép tế bào gốc tạo máu, khuyến cáo nên trì hoãn tiêm chủng vắc-xin Covid-19 dựa trên dữ liệu cho thấy hầu hết các loại vắc xin chủng ngừa các bệnh có hiệu quả hạn chế trong thời gian bệnh nhân bị ức chế miễn dịch nhiều nhất.

- Bệnh nhân đang điều trị corticorsteroid, cũng là một liệu pháp ức chế miễn dịch, có thể làm giảm hiệu quả của vắc-xin Covid-19, do vậy cần thảo luận với bác sỹ điều trị về thời gian phù hợp có thể tiêm vắc-xin.

Nhìn chung, các bác sĩ sẽ cân nhắc tình hình dịch bệnh tại mỗi địa phương, tình trạng bệnh ung thư và ảnh hưởng của việc tạm ngừng các phương pháp điều trị ung thư trên từngngười bệnh cụ thể để quyết định có tiêm vắc-xin ngay hay trì hoãn.

- Đối với bệnh nhân đang sử dụng các thuốc nội tiết như tamoxifen, anastrozol, letrozol, exemestane, thuốc đồng vận LHRH, các thuốc kháng androgen… trong ung thư vú, ung thư tuyến tiền liệt có thể tiêm phòng vắc-xin Covid-19 mà không ảnh hưởng đến hiệu lực của vắc xin.

- Tất cả các bệnh nhân ung thư có tiền sử dị ứng, sốc phản vệ với các thuốc điều trị ung thư, cần tham khảo chuyên gia dị ứng về việc tiêm vắc-xin Covid-19.

- Đối với bệnh nhân ung thư đang xạ trị, có thể tiêm phòng vắc xin sớm mà không cần tạm ngừng quá trình xạ trị.

- Đối với bệnh nhân phẫu thuật liên quan đến ung thư, vì tiêm vắc-xin có thể gây sốt trong vòng 24-48h đầu nên tốt nhất tiêm vắc-xin vài ngày trước khi tiến hành phẫu thuật. Bệnh nhân có chỉ định cắt lách nên có kế hoạch tiêm vắc-xin mũi đầu tiên ít nhất 2 tuần trước khi tiến hành cắt lách nếu có thể.

- Bệnh nhân ung thư vú đang có kế hoạch phẫu thuật tuyến vú và vét hạch nách, nên tiêm vắc-xin ở tay đối diện.

5. Bệnh nhân kết thúc điều trị ung thư, đang trong giai đoạn theo dõi định kỳ thì tiêm vắc-xin Covid-19 như thế nào?

Tính đến thời điểm này, bệnh nhân ung thư đã kết thúc điều trị và đang theo dõi định kỳ có thể được tiêm vắc xin COVID-19 miễn người bệnh không có chống chỉ định hay dị ứng với bất cứ thành phần nào của thuốc. Lịch tiêm gồm 2 mũi. Mũi 2 cách mũi 1 trong vòng 4-12 tuần.

6. Sau khi tiêm vắc-xin Covid-19, bệnh nhân ung thư cần lưu ý gì?

Chuyên gia nhấn mạnh, đến nay chưa có vắc-xin nào chứng minh hiệu quả tuyệt đối. Do vậy, ngay cả khi đã được tiêm vắc xin Covid-19, bệnh nhân ung thư vẫn phải thực hiện nghiêm ngặt các nguyên tắc phòng chống Covid-19 theo chuẩn 5K được Bộ Y tế ban hành (Khẩu trang - Khử khuẩn - Khoảng cách - Không tập trung - Khai báo y tế).