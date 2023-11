10 bài phát biểu trong lễ tốt nghiệp của các tỷ phú: Toàn quan điểm đúng đắn, có thể thay đổi cuộc đời mỗi người

Khi sinh viên tốt nghiệp đại học, bước vào cuộc sống, bắt đầu hành trình chinh phục sự nghiệp, họ nên nghe theo lời khuyên của ai? Họ nên học những bài học gì để cuộc đời bớt chênh vênh?



Sẽ rất hữu ích nếu các sinh viên sắp tốt nghiệp lắng nghe lời khuyên của những người thành công trong nhiều lĩnh vực khác nhau. Những người này đều là doanh nhân có tầm nhìn xa trông rộng, đã xây dựng đế chế, trở thành tỷ phú lừng danh thế giới.

Dưới đây là những đoạn trích trong bài phát biểu tốt nghiệp của các tỷ phú trong nhiều năm qua, sẽ mang lại nhiều lợi ích cho các bạn trẻ.

1. Steve Jobs: Hãy sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng

Khi tôi 17 tuổi, tôi đã đọc được một câu nói như thế này: "Nếu bạn sống mỗi ngày như thể đó là ngày cuối cùng của mình, một ngày nào đó, bạn sẽ thấy mình đúng". Câu nói đã để lại ấn tượng sâu sắc trong tôi.

Đã 33 năm trôi qua kể từ đó, tôi luôn nhìn vào gương và tự hỏi mình mỗi sáng: "Nếu hôm nay là ngày cuối cùng của cuộc đời, liệu tôi phải làm gì?". Nhờ vậy, tôi biết mình cần thực hiện những thay đổi để không ngừng phát triển.

Steve Jobs

2. Oprah Winfrey: Tất cả chúng ta thỉnh thoảng đều cần trang điểm

Mọi người thích trang điểm vì kết quả sau đó thật tuyệt vời. Nhưng lý do tôi thích trang điểm bởi không chỉ khiến tôi thay đổi diện mạo mà còn thay đổi cách mọi người suy nghĩ, đánh giá về tôi. Hơn nữa, khi trang điểm theo hình mẫu hay một ai đó mà bạn mong muốn, bạn sẽ có thêm động lực để thành công hơn.

3. Michael Dell: Đừng bao giờ là người thông minh nhất

Đừng bao giờ cố gắng trở thành người thông minh nhất, và nếu đúng như vậy, tôi khuyên bạn nên khiêm tốn, không thừa nhận chứ đừng tự mãn.

Ở nơi làm việc, điều này được gọi là giữ gìn mối quan hệ giữa các cá nhân. Trong các tổ chức, điều này được gọi là xây dựng đội ngũ. Trong cuộc sống, đây được gọi là vun đắp cho gia đình, bạn bè và các mối quan hệ xã hội khác.

4. Michael Bloomberg: Hãy lạc quan và đừng ủ rũ quá lâu

Tôi có công việc đầu tiên sau khi tốt nghiệp ở phố Wall, nơi tôi đã ở đó 15 năm. Đó là một hành trình tốt đẹp với những khoảng thời gian vui vẻ và tôi nhận được rất nhiều lời khen ngợi từ các sếp.

Mọi người đều quý mến tôi cho đến ngày họ sa thải tôi nhưng tôi vẫn lạc quan vì hạnh phúc đối với tôi luôn là được cống hiến và cố gắng vượt qua khó khăn. Vì vậy, một ngày sau khi tôi bị sa thải - theo đúng nghĩa đen thì ngày hôm sau, tôi đã thành lập một công ty mới.

5. Mark Zuckerberg: Nếu bạn yêu việc mình làm, mọi việc sẽ dễ dàng hơn rất nhiều

Khi về nhà ăn tối và trên đĩa của bạn có những loại rau mà bạn chán ghét, bạn có thể ép bản thân phải ăn để đảm bảo sức khoẻ. Nhưng bạn sẽ chẳng cảm thấy ngon miệng, vui vẻ.

Nhưng nếu bạn đang chơi một trò chơi, dù rất khó nhưng chỉ cần bạn thích, bạn sẽ cố gắng hết sức để về đích. Nếu bạn thích điều gì đó, bạn sẽ thực hiện hiệu quả hơn rất nhiều.

Mark Zuckerberg

6. Steve Ballmer: Đừng đam mê, hãy kiên cường

Nếu bạn nhìn vào các công ty khởi nghiệp trong ngành của chúng tôi, hầu hết họ đều thất bại. Nếu bạn nhìn vào những công ty đã thành công, như Microsoft, Apple, Google, Facebook, bạn sẽ thấy, tất cả họ đều đã trải qua thời kỳ khó khăn.

Bạn đã đạt được một số thành công, bạn đã vài lần vấp ngã, bạn đã thử những cách mới cho những ý tưởng, cải tiến nhưng đều thất bại. Điều quyết định sự thành công hay thất bại trong sự nghiệp của bạn lúc này là bạn kiên cường đến mức nào, bạn lạc quan ra sao.

7. Eric Schmidt: Đừng lập kế hoạch

Đừng cố tình lập kế hoạch, bạn có thể vứt bỏ những thứ liên quan đến kế hoạch. Theo tôi, tất cả phụ thuộc vào cơ hội và vận may của bạn. Nếu nhìn vào những người thành công nhất, bạn sẽ thấy họ làm việc chăm chỉ và tận dụng cơ hội nhưng lại không biết cơ hội nào đang đến với mình.

Bạn không thể lập kế hoạch cho sự đổi mới hay cho phát minh. Tất cả những gì bạn có thể làm là cố gắng hết sức để có mặt đúng nơi và sẵn sàng.

Eric Schmidt

8. Eli Broad: Sự mờ nhạt không bao giờ dẫn tới điều vĩ đại

Chưa ai từng kiếm được 1 triệu USD bằng cách thận trọng, dè dặt. Khi tôi có ý tưởng điên rồ là từ bỏ nghề CPA và khởi nghiệp trong lĩnh vực xây dựng. Lúc đó, tôi 22 tuổi, mới kết hôn và chưa biết gì về xây dựng. Nhưng đôi khi, những ý tưởng điên rồ nhất lại có thể mang lại những phần thưởng lớn nhất.

Năm 1953, tôi quyết tâm xây dựng những tòa nhà dân cư không có tầng hầm và đưa ra mức giá thấp hơn 20% so với đối thủ. Tôi nhận thấy tầng hầm không còn cần thiết vì khí gas đã trở nên phổ biến trong các hộ gia đình, do đó, nhu cầu xây tầng hầm để trữ than ngày càng giảm.

Tôi không bao giờ chấp nhận những kiểu suy nghĩ thông thường trong bất kỳ việc gì mình từng làm, bởi những người luôn chấp nhận tình trạng hiện tại và làm theo những thứ mà mọi người đều làm sẽ không bao giờ tạo ra một sự khác biệt nào.

9. Reid Hoffman: Đi ngược xu hướng và làm điều đúng đắn

Hãy suy nghĩ sáng tạo và táo bạo. Bạn nhìn thấy cơ hội lớn ở đâu? Bạn nghĩ điều gì sẽ thay đổi? Bạn thấy điều gì mà người khác không thấy?

Một trong những bí quyết để trở thành một doanh nhân thành công là đi ngược xu hướng và làm điều đúng đắn.

10. Steve Case: Những người xung quanh bạn đều quan trọng

Cho dù bạn làm công việc gì, khả năng thành công của bạn phụ thuộc khá nhiều vào vai trò của những người khác. Trên thực tế, dù đó là vợ/chồng, bạn bè hay đồng nghiệp của bạn, họ sẽ là nhân tố quyết định quỹ đạo cuộc đời bạn.

Vì vậy, đừng chỉ tập trung vào công việc, vị trí, thương hiệu hay tổ chức mà bạn đang làm việc; hãy tập trung vào việc bạn sẽ làm việc cho ai và làm việc với ai.