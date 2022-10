1 thời điểm vàng phụ nữ nên uống vitamin C để tăng cường collagen và 2 sai lầm không nên phạm phải

Những chị em nào quan tâm đến việc làm đẹp hẳn đã biết đến vai trò của vitamin C. Vitamin C là 1 trong 13 loại vitamin thiết yếu mà cơ thể cần. Nó tham gia vào quá trình tổng hợp collagen, tăng cường sức khỏe xương, cơ bắp và mạch máu.

Vitamin C có tác dụng chống oxy hóa, giảm sự sản sinh các gốc tự do, giúp da khỏe hơn, tươi trẻ hơn và mịn màng hơn. Đáng nói, chúng còn có vai trò thúc đẩy quá trình tổng hợp collagen, thúc đẩy quá trình chữa lành vết thương và làm cho các tế bào trong cơ thể hoạt động tích cực hơn.



Ngoài ra, khi uống 1 viên vitamin C mỗi ngày, xương, sụn, răng và nướu cũng khỏe mạnh hơn, giúp tăng cường sức khỏe não bộ, duy trì sức khỏe đôi mắt, và vô vàn lợi ích khác...

Tuy nhiên, vitamin C có thể gây lắng đọng trong thận nếu uống không đúng cách. Do đó, trước khi chị em quyết định uống vitamin C hãy tìm hiểu xem thời điểm nào nên và không nên tiêu thụ chúng.

Thời điểm vàng phụ nữ nên uống vitamin C trong ngày

Bác sĩ đa khoa Nguyễn Xuân Quang (Học viện Quân Y) cho biết, thời gian tốt nhất phụ nữ nên uống vitamin C đó là vào buổi sáng, có thể là 30 phút trước khi ăn hoặc 2 giờ sau bữa ăn sáng.

Ngược lại, chị em không nên uống vitamin C vào buổi tối. Lý do là bởi vitamin C được thải qua đường nước tiểu nhưng nó lại được chuyển hóa thành acid oxalic, nên khi gặp canxi sẽ tạo thành các tinh thể canxi oxalat. Vào ban đêm, chức năng thận giảm xuống nên nồng độ chất lắng cặn sẽ tăng cao, từ đó rất dễ hình thành sỏi thận.

2 sai lầm cần bỏ khi uống vitamin C vì có thể gây sỏi thận

1. Uống vitamin C quá nhiều

Vitamin C tốt nhưng chúng ta không nên uống quá nhiều. Theo BS Quang, nhu cầu tiêu thụ vitamin C bình thường trong 1 ngày là 70mg với nữ, 90mg với nam, 30mg với trẻ em dưới 1 tuổi, 35mg với trẻ em từ 1-5 tuổi.

2. Dùng vitamin C không liên tục

Vitamin C là nhóm vitamin tan trong nước vì vậy nó sẽ được đào thải mỗi ngày chứ không được lưu trữ lâu dài ở các mô giống như nhóm vitamin tan trong dầu. Thế nên nếu muốn tăng cường sức đề kháng, bạn nên dùng liên tục hàng ngày để có hiệu quả tối ưu.

Tuy nhiên, bác sĩ nhấn mạnh rằng cái gì dùng nhiều quá cũng không tốt, bạn chỉ nên dùng liên tục 3 tháng, sau đó nghỉ ít nhất 1 tháng rồi mới quay trở lại sử dụng tiếp, như vậy sẽ hạn chế được các tác dụng phụ.

Những loại rau có chứa nguồn vitamin C vô cùng phong phú mà bạn chưa biết

Ở những người khỏe mạnh, có sức đề kháng tốt, các bác sĩ vẫn khuyến khích nên tiêu thụ các thực phẩm giàu vitamin C thay vì lạm dụng viên uống thực phẩm chức năng. Theo bác sĩ Darren Mareiniss (Bác sĩ Y khoa Cấp cứu tại Trung tâm Y tế Einstein ở Philadelphia): Vitamin C thường có trong trái cây họ cam quýt, quả ớt, cà chua, cải Brussels, đậu phụ, rau bina, khoai tây, dâu tây...

Ngoài ra, những loại rau quả dưới đây cũng thường chứa nhiều vitamin C:

- Ớt chuông: Ớt chuông là nguồn cung cấp dồi dào vitamin C với 104mg vitamin C/100g ớt chuông. Đây cũng là thực phẩm ít bị mất vitamin C nhất khi ăn sống.

- Rau cải bẹ xanh: 100g cải bẹ xanh giúp bổ sung 72mg vitamin C cho cơ thể. Bên cạnh đó, chất dinh dưỡng thực vật glucosinolates trong cải bẹ xanh có đặc tính chống lại sự phát triển của ung thư, bao gồm ung thư buồng trứng, ung thư dạ dày, ung thư phổi, ung thư bàng quang.

- Rau cải chíp: Cải chíp là thực phẩm hàng đầu trong việc bổ sung vitamin C cho cơ thể. Trung bình 100g cải chíp có 64mg vitamin C, nhờ đó tăng cường hoạt động miễn dịch, cải thiện và duy trì sức khỏe đôi mắt.

- Mướp đắng: Khi mướp đắng còn xanh, hàm lượng vitamin C được ghi nhận là 188mg vitamin C/100g mướp đắng (gấp hơn 6 lần so với chanh). Khi mướp đắng chín, hàm lượng vitamin C sẽ còn một nửa. Khi dùng mướp đắng để chế biến món ăn chín sẽ mất đi 40% vitamin C, tức là còn khoảng 56mg vitamin C/100g mướp đắng.