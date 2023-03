1 nữ ca sĩ gây tranh cãi khi "cosplay" thí sinh Hoa hậu chuyển giới phiên bản: "Đi diễn nước ngoài chưa?"!

Trong tuần vừa qua, tập 3 Miss International Queen 2023 đã chính thức lên sóng với sự dừng chân của 2 thí sinh Lý Huỳnh My team Thủy Tiên và Lê Kỳ Hân team Quỳnh Hoa. Tuy nhiên, tâm điểm của sự chú ý đã dành trọn ở màn "đá xéo" mà Lý Huỳnh My dành cho mentor Quỳnh Châu, đỉnh điểm là câu nói có phần gây tổn thương: "Vậy bạn đã đi thi quốc tế chưa?". Quỳnh Châu sau đó cũng chia sẻ: "Thật sự lúc đó Châu thấy thương My nhiều hơn là thấy trách. Vì Châu không biết bạn có chịu nhiều uất ức ở ngoài không mà khiến bạn thể hiện như vậy. Đó là lý do Châu im lặng không phản kháng gì. Châu nghĩ nói lời tổn thương không phải là cách để làm bạn hiểu. Nếu làm lại thì Châu vẫn chọn im lặng".

Thái độ của Lý Huỳnh My gây tranh cãi

Dù có thái độ gây tranh cãi nhưng màn hội thoại giữa Huỳnh My và Quỳnh Châu bỗng trở nên viral khắp MXH và được nhiều người có sức ảnh hưởng "cosplay" lại. Mới đây nhất, đôi bạn thân Tăng Phúc và Trương Thảo Nhi cũng diễn lại phân đoạn này ở 1 show âm nhạc, trong đó Trương Thảo Nhi giả làm Lý Huỳnh My nhưng ở bối cảnh khác: "Ok, cảm ơn anh, cảm ơn anh đã đuổi em xuống sân khấu để cho em có một cuộc sống tự do. Thank you so much!". Ở phía đối diện, Tăng Phúc cũng chất vấn ngược lại: "Rồi sao, em đã được diễn ở nước ngoài chưa?".

Trương Thảo Nhi cosplay Lý Huỳnh My

Bên cạnh 1 số ý kiến khen ngợi sự hài hước của cả 2 thì vẫn có người cho rằng thái độ của thí sinh Lý Huỳnh My với Á hậu Quỳnh Châu trong chương trình không phải là 1 điều hay ho gì cho lắm nên việc diễn lại trên sân khấu, trước mặt nhiều khán giả thì có nên hay không?

- Sơ hở là diễn tiểu phẩm.

- Không hiểu gì nên cứ tưởng 2 người giận nhau thật, hóa ra là...

- Nhưng mà thái độ của bạn thí sinh đó (ý chỉ Lý Huỳnh My - PV) cũng không phải là cái gì quá hay ho nên việc cosplay như thế này có nên không?