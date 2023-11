1 ngôi sao trốn thuế hàng tỷ đồng, vợ của tài tử hàng đầu showbiz Hàn bị réo tên vì chứng cứ đáng ngờ này

Ngày 20/11, SBS đưa tin 1 ngôi sao nổi tiếng Hàn Quốc, gọi tắt là A, bị điều tra trốn thuế và phải nộp phạt hàng trăm triệu won.

Qua điều tra, nghệ sĩ này đã khai man đến 90% chi phí mua sắm quần áo với mục đích phục vụ cho công việc. Trong tháng 5, A báo cáo tốn 3 triệu won (khoảng 56 triệu đồng) mua quần áo cho buổi chụp ảnh thương hiệu. Tuy nhiên, cuộc điều tra cho thấy ngôi sao này đã sử dụng số tiền trên để tiêu dùng cá nhân, mua đồng hồ hiệu cho mình.

Việc mua sắm dưới danh nghĩa doanh nghiệp sẽ được giảm thuế so với danh nghĩa cá nhân, đây được cho là mánh khóe để trốn thuế. Theo SBS, số tiền gian lận thuế của A rơi vào khoảng 300 triệu won (5,6 tỷ đồng).

Truyền thông Hàn Quốc đưa tin về vụ trốn thuế của một nghệ sĩ nổi tiếng

Hiện tại, vụ việc là tâm điểm trên các trang báo xứ Hàn. Danh tính nghệ sĩ có hành vi phạm pháp này chưa được cơ quan chức năng công bố.

Tuy nhiên, dựa trên những bức ảnh chụp tài khoản mạng xã hội có liên quan đến A, được truyền thông Hàn Quốc đăng tải, dư luận đã khoanh vùng được đối tượng nghi vấn. Ngôi sao nổi tiếng có hành vi trốn thuế được cho là Go So Young - vợ tài tử Jang Dong Gun. Trước sự nghi ngờ của cư dân mạng, Go So Young chưa đưa ra phản hồi.

Tài khoản mạng xã hội của nghệ sĩ phạm pháp A được tiết lộ...

... và trùng khớp với hình ảnh trên Instagram của Go So Young

Go So Young được biết đến là hậu phương vững chắc của Jang Dong Gun

Go So Young sinh năm 1972. Trước khi trở thành bà xã của nam diễn viên nổi tiếng Jang Dong Gun và lui về làm hậu phương cho chồng, cô từng là diễn viên kiêm người mẫu. Go So Young được biết đến qua các phim Ký Ức, Con Đường Đã Qua, Tuổi Xuân Cơ Cực...

Năm 2020, hôn nhân của Go So Young và Jang Dong Gun gặp sóng gió. Tài tử Anh Em Nhà Bác Sĩ vướng lùm xùm lộ tin nhắn săn gái, bình phẩm khiếm nhã về ngoại hình phụ nữ, rủ rê Joo Jin Mo "vụng trộm". Đối mặt với việc chồng ngoại tình, Go So Young chọn tha thứ.

