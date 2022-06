1 nam tài tử lên tiếng về hình ảnh Han So Hee và Song Kang công khai hẹn hò trên phố

Sau màn hợp tác cực tình tứ trong Nevertheless, Han So Hee và Song Kang liên tục bị đồn đang hẹn hò bí mật. Mới đây nhất, 1 netizen đã đăng tải ảnh chụp 2 diễn viên trên phố ở phường Hyang, tỉnh Gyeonggi. Họ mặc trang phục thường ngày, đứng sát rạt nhau, làm người hâm mộ càng thêm chắc mẩm rằng tình cảm của cặp đôi Nevertheless đã bước từ màn ảnh ra ngoài đời thực.

Hình ảnh được cho là của Han So Hee và Song Kang hẹn hò trên phố

Thế nhưng hóa ra người đàn ông trong ảnh lại không phải là Song Kang. Trên trang cá nhân, nam diễn viên Moon Sang Min đã đăng tải lại tấm ảnh và cho biết người trong ảnh là anh. Tuy nhiên anh không hề hẹn hò với Han So Hee, cả hai chỉ cùng đến 1 buổi họp cho phim My Name. Hình ảnh này được 1 nhân viên chụp lại, chứ không phải do fan cuồng chụp.

Điều này tiếp tục làm dấy lên nghi vấn cặp đôi Nevertheless "phim giả tình thật"

Tuy nhiên nam diễn viên Moon Sang Min đã xác nhận người đi cùng Han So Hee là anh. 2 diễn viên cùng đến buổi họp cho phim My Name chứ không phải đi hẹn hò

Lời đính chính của Moon Sang Min đã làm fan của cặp đôi Han So Hee - Song Kang được phen tiếc hùi hụi. Dù vậy, họ vẫn không ngừng mong về ngày cặp đôi thực sự hẹn hò và công khai mối quan hệ. Song Kang và Han So Hee đều sinh năm 1994, "đốt mắt" khán giả bằng loạt cảnh nóng trong Nevertheless. Trên phim đã tình tứ, trong hậu trường cặp đôi còn có hàng loạt cử chỉ thân thiết, làm dấy lên nghi vấn hẹn hò.

Khán giả không ngừng "đẩy thuyền" cặp đôi Han So Hee và Song Kang

