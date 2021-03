1 năm kể từ ngày Covid-19 là một đại dịch toàn cầu: Những con số cho thấy thế giới đã thay đổi quá nhiều

Có lẽ nhiều người cũng nắm được, ngày 11/3 vừa qua là tròn 1 năm kể từ ngày Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) chính thức công nhận Covid-19 là một đại dịch toàn cầu. Đó là một quá trình khá dài và gây nhiều tranh cãi, bởi virus SARS-CoV-2 đã lần đầu phát hiện từ cuối năm 2019, mà phải mất đến vài tháng sau khi virus lây lan qua châu Á, rồi châu Âu, châu Mỹ, Úc, New Zealand và châu Phi thì mới được WHO công nhận và đưa ra cảnh báo cấp toàn cầu.

1 năm trôi qua, thế giới đã có rất nhiều đổi thay. Điều đó thể hiện qua những con số đáng sợ, và bạn sẽ được biết đến ngay sau đây.

1 năm kể từ ngày trở thành đại dịch, có 118.129.308 người được xác nhận đã nhiễm virus trên phạm vi toàn thế giới, theo số liệu từ ĐH Johns Hopkins ngày 11/3/2021. Ở thời điểm hiện tại là hơn 119 triệu

Cùng với đó là 2.621.986 ca tử vong

Có khoảng 316.600.600 liều vaccine đã được phân phối trên phạm vi toàn cầu, theo số liệu từ New York Times

Virus đã xuất hiện ở khắp hang cùng ngõ hẻm trên toàn thế giới, chỉ trừ 13 quốc gia. Theo WHO, đó là những đất nước hoặc giữ bí mật về số liệu, hoặc là những quốc đảo xa xôi tại Nam Thái Bình Dương

Hiện đã có 75 loại vaccine phòng Covid-19 đã được thử nghiệm lâm sàng ở người - theo số liệu của New York Times. 6 trong số đó được thông qua sử dụng trên phạm vi toàn thế giới; 6 loại được dùng hạn chế; 21 loại đang thử nghiệm trên quy mô lớn; 30 loại đang gia hạn thời gian thử nghiệm lâm sàng; 42 đang trong giai đoạn thử nghiệm liều lượng và tính an toàn

3,9 tỉ người - khoảng phân nửa dân số thế giới đã sống trong tình trạng bị phong tỏa vào tháng 4/2020, theo AFP

Thành phố New York vắng lặng vào tháng 4/2020

Đã có 111.300 nghiên cứu về Covid-19 được công bố, theo PubMud

4% tổng số nghiên cứu trong năm 2020 được dành cho virus corona, theo phân tích của Nature

Động vật cũng nhiễm virus. Ít nhất 115 con mèo, 81 con chó, 27 cá thể thuộc họ mèo lớn (hổ, sư tử, linh miêu...), và 3 con gorilla nuôi nhốt được xác nhận nhiễm Covid-19 trên phạm vi toàn thế giới

17 triệu con chồn nuôi nhốt bị tàn sát tại Đan Mạch vì lo ngại sự lây lan của biến chủng Covid-19. 419 trang trại chồn trên thế giới ghi nhận ca nhiễm

Lưu lượng hàng không thế giới giảm tới 43,5% vào ngày 4/1/2021, so với tuần đầu tiên của năm 2020 (tính từ 6/1/2020)

71% đám cưới bị hoãn lại trong năm 2020, theo khảo sát của Knot Worldwide với quy mô trên 10.000 cặp đôi ở 15 quốc gia

Nguồn: IFL Science, WHO