2 Ngày 1 Đêm lên sóng với dàn khách mời là Em Xinh Lamoon, Muộii và Ánh Sáng. Trong số Em Xinh tham gia, Lamoon đang là tâm điểm hứng loạt tranh cãi vì thái độ "không biết trên dưới" và những phát ngôn kém duyên khiến người xem nhăn mặt.

Ngay từ đầu, Lamoon bất ngờ so sánh bản thân với mọi người và tự cảm thấy tủi thân khi cho rằng: "Em cảm thấy mình bị thiệt thòi, cast chính và khách mời ai cũng to con, có mỗi em con nhà còi cọc nên vào đây em bị ăn hiếp". Tuy nhiên, khi dàn cast như Kiều Minh Tuấn hay Lê Dương Bảo Lâm cố gắng "quăng miếng" lại để tạo không khí vui vẻ, Lamoon lại tăng tông giọng đáp lại: "Em đâu có lường trước được như vậy".

Lamoon tự tủi thân vì cho rằng cơ thể nhỏ bé trước dàn khách mời và cast to cao

Trong phân cảnh khác, sau khi kết thúc phần trò chơi và chịu hình phạt bị trét bánh kem lên mặt, Lamoon bất ngờ tuyên bố thẳng: "Em không muốn hít chung bầu không khí với anh Kiều Minh Tuấn". Câu nói khiến cả dàn cast sững lại, Trường Giang cho rằng câu của đàn em "nặng quá", trong khi Lê Dương Bảo Lâm và Cris Phan cố pha trò: "Em nín thở đi cưng". Nghe vậy, Lamoon nói tiếp: "Bây giờ em chỉ thở thôi, không muốn hít chung không khí với anh Tuấn nữa".

Khi Trường Giang thắc mắc sao "ghim" Kiều Minh Tuấn như vậy, Lamoon chia sẻ nguyên do vì trong phần chơi game cảm thấy bị đàn anh bôi nhiều kem lên mặt và chưa được trả thù. Dù có giải thích nhưng nhiều cư dân mạng cho rằng biểu cảm và tông giọng của nữ ca sĩ là không vui vẻ, khiến không khí ghi hình mất tự nhiên.

Sau đó, khi đang ngồi cùng dàn cast và Ngô Kiến Huy bắt chuyện, Lamoon được cho là tỏ thái độ thiếu tinh tế. Cụ thể, Ngô Kiến Huy "cà khịa" cho rằng Lamoon chịu khổ quen rồi nên ngủ khổ cũng ok, cho mọi người ngủ sướng. Nghe vậy, Lamoon liền đáp trả: "Nhưng em đâu chung đội với anh anh đâu, em không ok với anh". Kế đến, Ngô Kiến Huy muốn chia team ra vì có lẽ không hợp thì Lamoon nói thẳng: "Mình chia team sẵn rồi mà anh, đâu có chung team".

Lamoon liên tục có phát ngôn được cho là kém duyên với các đàn anh

Ngay sau khi tập phát sóng, mạng xã hội tràn ngập những bài viết chỉ trích Lamoon. Nhiều người cho rằng cô có thái độ thiếu tôn trọng đàn anh, khiến tinh thần vui vẻ vốn có của 2 Ngày 1 Đêm bị "tụt mood". Một số khán giả còn cho biết họ "bỏ xem luôn 2 Ngày 1 Đêm vì khách mời làm hỏng vibe chương trình". Cư dân mạng ngán ngẩm bình luận: "Vào show thực tế mà than thở thì ở nhà", "Tui thấy tông giọng của Lamoon cứ khó nghe nhỉ", "Tự nhiên vào 2 Ngày 1 Đêm thấy Lamoon EQ thấp thật sự",...

Trước sức ép dư luận, Lamoon gây chú ý với động thái trong nhóm chat với fan. Nữ ca sĩ viết: "Mỗi người mỗi ngôn ngữ thể hiện cảm xúc khác nhau. Mỗi người mỗi quan điểm, nhận xét, đánh giá khác nhau, không cản được. Điều mình luôn muốn trong suốt cuộc đời mình là làm mọi người vui. Chả ai ngốc nghếch mà mang điều tiêu cực đi trưng trổ nhỉ".

Lamoon nhắn gửi trong nhóm chat với fan sau những drama hậu tham gia 2 Ngày 1 Đêm

Lamoon tên thật là Diễm Hằng, sinh năm 2003, từng lọt Top 6 Vietnam Idol 2023. Sau cuộc thi, cô tiếp tục phát triển sự nghiệp nghệ thuật theo hướng đa năng: vừa ca hát, sáng tác vừa thử sức ở lĩnh vực diễn xuất. Dự án điện ảnh đầu tay Địa Đạo: Mặt Trời Trong Bóng Tối của đạo diễn Bùi Thạc Chuyên đánh dấu bước ngoặt lớn khi Lamoon hóa thân vào vai Út Khờ.

Không lâu sau khi phim đóng máy, Lamoon tiếp tục gây chú ý khi xuất hiện tại sân khấu âm nhạc thực tế Em Xinh Say Hi. Lamoon nhanh chóng trở thành một trong những cái tên nổi bật từ đầu chương trình, không ít fan còn ví cô là "Suzy phiên bản Việt".