Những năm đình đám của "Làn sóng xanh", ngoài nhiều cái tên như: Đan Trường, Lam Trường, Cẩm Ly... Phương Thanh là một giọng ca gây ấn tượng mạnh với khán giả trẻ nhờ chất giọng khàn đặc trưng.

Thành công ở sự nghiệp nhưng Phương Thanh lại cực kỳ kín đáo với chuyện đời tư.

Nữ ca sĩ lựa chọn cuộc sống làm mẹ đơn thân của cô con gái Gà suốt nhiều năm liền. Điều này được cô hoàn toàn giấu kín. Cho đến năm 2016, khi bố ruột của Gà qua đời, Phương Thanh mới lần đầu đăng tải hình ảnh con gái lên mạng xã hội và chia sẻ về câu chuyện của mình. "Bấy lâu nay tôi giữ con để cuộc sống, công việc của bố Gà không bị ảnh hưởng. Khi bố bé mất rồi, cũng là lúc "trả tự do" cho bé", nữ ca sĩ kể lại.

Khi Gà bước vào độ tuổi thiếu nữ, Phương Thanh ngày càng thoải mái hơn trong việc đăng tải ảnh chụp chung với con. Con gái ca sĩ Phương Thanh được cư dân mạng nhận xét càng lớn càng xinh xắn, sở hữu mái tóc dài thướt tha và đặc biệt là nụ cười tươi rói giống hệt mẹ.

Cũng kể từ đó, bé Gà được nhiều người quan tâm, thu hút sự chú ý của truyền thông.

Được biết, con gái nữ ca sĩ hiện là sinh viên một trường đại học tư thục nổi tiếng ở TP.HCM. Tổng học phí cho 4 năm học tại trường này có thể lên đến hơn một tỷ đồng.

Có những thời điểm học xong mệt quá, con xin nghỉ nửa năm đi chơi, thế là nữ ca sĩ... duyệt luôn. "Trẻ con bây giờ học kinh quá, cho nghỉ mấy tháng rồi mới cho em học nên hơi trễ 1 chút. Từ lớp 1 phải mua balo có dây kéo vác lên như cối đá, rồi trẻ con cứ ì à ì ạch, vác nặng tương lai bằng những cuốn sách. Sao học nhiều thế nhỉ? Học tới đại học là rất căng thẳng. Nên thôi cho con nghỉ mấy tháng đi chơi với mami. Phương Thanh là một bà mẹ rất thoáng, chịu được sóng gió, nên hiểu cố chút nữa là con mình sẽ gục. Cho đi chơi rồi về học không sao cả", cô nói.

Cô từng nói bản thân xem Gà như một người bạn và quan niệm: "Tôi đang áp dụng phương pháp thân thiết với con gái để đồng hành với các bạn nghệ sĩ trẻ. Bởi vì mình không hiểu con mình thì sẽ không hiểu con của người khác".

Phương Thanh nói cô không dám nhận bản thân là người mẹ tốt nhưng thấy mình có sự ổn định trong quá trình chăm sóc con. Lý giải về chia sẻ này, nữ ca sĩ cho hay: "Trong mọi trạng thái, tôi phải ổn định về mặt tinh thần, bản lĩnh để có thể đồng hành với bé. Chọn làm mẹ đơn thân khi tôi đang nổi tiếng, việc giữ con đã là một người mẹ tốt nhưng tôi không nhận. Vì mình nhận như vậy thì mình rất mệt, còn mình xây dựng sự ổn định thì nước đến đâu mình bơi đến đó, như vậy sẽ khiến bản thân thoải mái".

Trong hành trình làm mẹ, Phương Thanh không ít lần yếu đuối trước mặt con. Thậm chí bé Gà từng trêu cô rằng: "Nghe đồn ngày xưa mẹ đàn ông lắm mà sao bây giờ "bánh bèo" quá". Chia sẻ về điều này, giọng ca 7X nói bản thân chỉ mạnh mẽ khi sóng gió cuộc đời đến. Lúc đó, Phương Thanh giữ sự ổn định để vui vẻ đón nhận. "Tôi chỉ yếu đuối về cảm xúc, đó là bản chất của người nghệ sĩ. Bởi vì trong lời ca tiếng hát phải có sự mềm mại thì mới có thể cuốn hút khán giả", cô nói.