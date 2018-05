Yoo In Na: Cô gái như Mặt Trăng dịu dàng, lặng lẽ làm người đứng sau cho Mặt Trời tỏa sáng

Có thể nói sự nghiệp của Yoo In Na khá là trắc trở so với nhiều nghệ sĩ xứ Hàn khác, khi cô không sớm xác định được đam mê thực sự của mình là gì. Thực ra Yoo In Na gia nhập showbiz khá sớm, khi mới 16 tuổi. Cô gái trẻ Yoo In Na ngày ấy khao khát trở thành một ca sĩ thần tượng, đã lưu lạc qua 5 công ty giải trí khác nhau, cần mẫn luyện tập các kỹ năng cần thiết của một ca sĩ và chờ đợi ngày được ra mắt khán giả.

Nhưng càng ngày, Yoo In Na càng nhận ra mình không thể trở thành một ca sĩ thần tượng giỏi. Bởi In Na luôn gặp khó khăn với phần vũ đạo, thường xuyên quên các bước nhảy trong khi các ca sĩ Hàn Quốc luôn phải vừa nhảy, thậm chí có nhiều người nhảy đẹp hơn là hát hay. Tám năm miệt mài tập luyện, có tiếc nuối thời gian công sức đến mấy thì Yoo In Na cũng phải chấp nhận sự thực rằng mình không phù hợp với sân khấu ca nhạc. Vậy là cô đành lựa chọn một ngã rẽ khác: Trở thành diễn viên.



Cô đầu quân cho công ty YG Entertainment, tiếp tục làm lại mọi thứ từ đầu, học hỏi những điều quan trọng với một diễn viên. Rất may là việc được đứng trước máy quay và hóa thân vào những nhân vật khác nhau khiến Yoo In Na hào hứng, phấn khích hơn nhiều. Năm 2009, khi đã 27 tuổi thì Yoo In Na mới có vai diễn đầu tiên trong bộ phim sitcom đình đám High Kick Through the Roof (Gia đình là số 1) và thật may mắn là bộ phim này rất ăn khách, giúp cô diễn viên mới toanh nhận được nhiều chú ý. Bộ phim thứ hai mà Yoo In Na tham gia là một tác phẩm đình đám khác Secret Garden (Khu vườn bí mật) của biên kịch vàng Kim Eun Sook. Yoo In Na tuy chỉ đóng vai phụ của phụ, là bạn thân của nhân vật nữ chính nhưng cô có tương đối nhiều đất diễn, lại thêm gương mặt xinh xắn và thân hình quyến rũ, nên nhanh chóng được khán giả quan tâm.

Kể từ đó đến nay, Yoo In Na ghi dấu ấn trong nhiều phim ăn khách như Mối tình bất diệt, Vì sao đưa anh tới, Yêu tinh Goblin, Em là số một. Có một điều thú vị là Yoo In Na rất có duyên với các vai nữ phụ. Đặc biệt hơn nữa là tuy đóng vai làm nền cho nữ chính, nhưng khuôn mặt đẹp cùng thần thái sang trọng của Yoo In Na luôn giúp cô có phần lấn át cả nữ chính. Chính vì thế mà tên tuổi của Yoo In Na hiện giờ không hề kém cạnh các ngôi sao hàng đầu, cho dù cô vẫn bị coi là diễn viên chuyên trị vai phụ.





Phim xuyên không Người đàn ông của hoàng hậu Inhyun là tác phẩm đầu tiên mà Yoo In Na được đóng vai chính, và đến giờ này vẫn là phim truyền hình duy nhất mà cô được làm nhân vật quan trọng nhất. Nhưng với Yoo In Na, Queen Inhyun's man còn mang tới một điều đặc biệt khác nữa: Chàng trai mang tên Ji Hyun Woo. Trên phim, Yoo In Na và Ji Hyun Woo diễn với nhau vô cùng đẹp đôi, tình ý miên man tràn ngập từng khung hình. Phim tình cảm Hàn nào chẳng có các màn hôn nhau, nhưng nụ hôn của Yoo In Na - Ji Hyun Woo say đắm đến nỗi được xếp ngay vào danh sách những cảnh hôn đẹp nhất phim Hàn.



Nhưng mọi chuyện đâu có dừng lại ở chuyện tình trên màn ảnh. Đúng vào ngày phim phát sóng tập cuối cùng, hai diễn viên chính Ji Hyun Woo - Yoo In Na có buổi xem phim cùng khán giả. Và giữa đám đông cuồng nhiệt, Ji Hyun Woo công khai tỏ tình với Yoo In Na "Tôi muốn được nói thật lòng mình trong ngày hôm nay. Tôi yêu chị Yoo In Na mất rồi. Tôi hy vọng sẽ được mọi người chúc phúc và ủng hộ". Khỏi phải nói lời tỏ tình bất ngờ này gây chấn động đến thế nào. Khán giả hò reo đòi cặp đôi phải ôm hôn ngay đi, nhân viên đoàn làm phim sững sờ vì sự kiện ngoài tầm kiểm xoát, báo chí xôn xao. Và dĩ nhiên, Yoo In Na là người ngỡ ngàng bối rối nhất. Cô chỉ biết ngập ngừng bày tỏ "Tôi thực sự bị sốc, tôi nghĩ chúng ta nên có một buổi nói chuyện chân thành sau buổi gặp gỡ này".



Thế rồi, chân tình của cậu em Ji Hyun Woo đã làm lay động trái tim bà chị Yoo In Na. Chỉ 10 ngày sau lời tỏ tình lãng mạn hơn phim ấy, người ta thấy Yoo In Na - Ji Hyun Woo tay trong tay đi dạo, ngọt ngào như mọi đôi tình nhân khác. Tiếc rằng sau đó không lâu, Ji Hyun Woo nhập ngũ. Và mối tình chưa kịp sâu nặng đã bị khoảng cách xa xôi làm phai nhạt dần đi, đến khi Ji Hyun Woo xuất ngũ thì hai bên mới thông báo họ đã chia tay trong lặng lẽ. Khán giả vô cùng tiếc nuối cho cặp đôi đẹp. Nhưng biết làm sao, khi duyên số vừa đưa họ đến bên nhau, thì lại bắt họ xa cách trong thời gian quá dài.

Bốn năm đã trôi qua, Yoo In Na dường như vẫn đang đóng băng trái tim mình. Và Yoo In Na vẫn tự nhận mình không phải người có nhiều kinh nghiệm trong chuyện hẹn hò. Cô vẫn luôn cần nhờ bạn bè thân tư vấn hỗ trợ mỗi khi con tim loạn nhịp. Yoo In Na bây giờ đang ở thời điểm rực rỡ nhất của nhan sắc, chín muồi nhất của sự nghiệp. Cô gái ấy vẫn bình thản đón nhận và dồn sức cho những vai phụ, vẫn học cách tận hưởng niềm vui giản dị mỗi ngày, trong lúc chờ đợi tình yêu lên tiếng.