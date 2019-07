Yêu nhau 7 năm, cô gái ngỡ ngàng khi bị từ hôn vì muốn mua nhẫn cưới 10 triệu đồng!?

Trên đời này có vô vàn lý do khiến cho các cặp đôi tan vỡ ngay trước thềm đám cưới. Từ những lý do bất khả kháng như bỗng dưng hết tình cảm, bắt quả tang ngoại tình, gia đình ngăn cản... cho đến lý do "củ chuối" như chuyện bạn trai hủy hôn vì vợ sắp cưới đòi mua nhẫn như câu chuyện bi hài dưới đây, tất cả đều có thể xảy ra trong đời thực mà không ai biết trước.



"Mình yêu người ta được 7 năm, từ lúc đi học cấp 3 tới bây giờ.

Đáng ra, 2 tháng nữa tới ngày đám cưới của mình, nhưng mình phải từ hôn. Chỉ vì mình xin mua cặp nhẫn cưới 10 triệu. Người ta nói mình đòi hỏi. Lúc trước khi mới yêu, khó khăn gì cũng cùng nhau vượt qua được.

Dân tình bức xúc với câu chuyện hủy hôn bởi đôi nhẫn 10 triệu (Ảnh minh họa)

Lúc đi học, nhà người đó khó khăn, mỗi ngày mình đều mua đồ ăn sáng cho người ta. Nhà người ta kẹt tiền, mình cũng lấy tiền để dành cho mượn. Về sau, người đó đi nghĩa vụ, mình vẫn ở nhà đợi. Có ai như mình không, 23 tuổi đầu không biết makeup ra đường chỉ mặc mỗi đồ ngủ. Không chưng diện, không đi chơi nếu như không phải đi với người đó.

Trong túi còn đúng 2 triệu, nhưng đến sinh nhật người ta mình vẫn mua cho người ta 5 phân vàng để dành. Nhưng giờ khi người ta khá giả, đám cưới mua nhẫn cưới thì mình bị chửi là đòi hỏi. Từ lúc quyết định cưới thì không ngày nào là không cãi nhau, luôn miệng đòi hủy cưới với mình. Hở chút là cứ nói "*** cưới nữa".

Mình cũng quyết định hủy, nhưng lòng mình thì không muốn như vậy. Mình luôn tự nói, chỉ cần người ta vẫn còn muốn cưới thì mình sẵn sàng bên cạnh.

Mình có ngu quá không?".

Cứ tưởng có cái kết viên mãn, ngờ đâu chồng sắp cưới lộ mặt thật trước ngày trọng đại (ảnh minh họa)

Vừa chia sẻ trên MXH không lâu, tâm sự trên đã nhận được vô số lượt like cùng bình luận tranh cãi của cư dân mạng. Hàng nghìn thành viên mạng thi nhau trả lời giúp cô gái câu hỏi cuối cùng, không biết cô ấy sẽ khóc hay cười khi đọc được những comment như thế này.

- Ngu quá đi ấy chứ, đúng là dại trai, gặp ngay thằng xấu tính ích kỷ còn cố chạy theo nó.

- Chắc là bạn sẽ buồn nhưng mình nói thật là bạn ngốc quá, chọn chồng kiểu gì mà trúng thằng không chăm lo được cho vợ sắp cưới, còn đòi hủy hôn vì tiếc tiền mua nhẫn. Vote 1 vé đi cưới người khác tốt hơn.

- Chờ đợi 7 năm không có nổi 1 chiếc nhẫn cưới, dẹp luôn đi. Đàn ông không nhất thiết phải mua nhà lầu xe sang, nhưng nhất định phải mua cho người phụ nữ thứ xứng đáng với sự hi sinh của cô ấy. Hắn nghèo đã đành, nhưng bạn nói giờ hắn giàu rồi thì khác. Yêu bản thân mình và mạnh mẽ lên nhé!

- Mở to mắt ra và tỉnh táo lên cô gái ơi! 7 năm dài thật đấy, nhưng em định tiếp tục yêu ngu dại thêm 70 năm nữa bên một thằng keo kiệt đến đôi nhẫn cưới thiêng liêng cũng không mua, rồi mắng chửi em, còn muốn hủy hôn vứt đi hết 7 năm thanh xuân của em à?

Chưa kịp mặc váy cưới, cô gái đã bẽ bàng bị bạn trai 7 năm từ hôn (Ảnh minh họa)

Bên cạnh những gạch đá của dân mạng nhằm thức tỉnh cô gái tội nghiệp, thì cũng có những ý kiến phân tích rất có tâm. Họ cho rằng, không nên vội hùa theo xúi cô ấy bỏ chồng sắp cưới, biết đâu lại có nguyên nhân khác sâu xa hơn?

- Đây mới chỉ là tâm sự 1 chiều, có ai nghĩ rằng chàng trai kia bị áp lực tâm lý rồi nhiều thứ trước đây, hoàn cảnh khó khăn nên mới cục cằn như vậy không? Biết đâu cậu ấy muốn mua đôi nhẫn rẻ hơn, dành tiền làm việc khác, như vợ chồng mình lúc cưới chỉ lấy đôi nhẫn bạc 1 triệu, 5 năm sau tích cóp được nhiều hơn thì anh ấy đổi hẳn nhẫn kim cương hơn 20 triệu cho mình. Quan trọng là chồng sắp cưới của bạn có yêu thương thật lòng hay không thôi.

- Toàn thấy các chị em nóng nảy nhảy lên xúi người ta bỏ chồng. 7 năm gắn bó trải qua bao sóng gió, phụ nữ hay suy nghĩ thì có thể nghiêm trọng hóa vấn đề lên, mình cũng toàn thấy bạn nữ kể công chứ chẳng thấy kể lúc được bạn trai yêu chiều? Nếu bạn trai tệ thật thì có đứa nào khùng điên sống chết yêu tận 7 năm không?

- Có khi bà này đòi hỏi gì quá quắt chứ đâu phải mỗi đôi nhẫn. Đứa keo kiệt thật thì nó còn chẳng muốn tổ chức đám cưới ấy chứ. Chuyện này phải xem cả phía nhà trai nói gì.

- Hỏi rõ xem có phải bạn nam hết yêu rồi không, lấy cớ tiếc tiền mua nhẫn thì vớ vẩn thật.

Dù sao thì mọi người cũng đều rất thương cảm và mong cô gái trẻ suy nghĩ tích cực lên, nói chuyện lại thật rõ ràng với chồng sắp cưới. Chuyện trọng đại cả một đời, đâu phải muốn vứt bỏ là bỏ ngay được, phải không các mẹ?