Xúc động hình ảnh ông bố ngồi quạt cho con cả đêm để vợ say giấc trên chuyến xe khách đường dài

Người ta từng nói, hạnh phúc là thứ khó có thể dùng ngôn từ để diễn tả mà chỉ có thể cảm nhận bằng trái tim. Có thể đối với nhiều người, hạnh phúc là những điều phải thật hào nhoáng, lớn lao nhưng với ông bố này, hạnh phúc đơn giản chỉ là được ngắm nhìn những người thân yêu nhất ngủ ngon, no tròn say giấc, là cánh tay che chở, quạt mát cho con gái trong suốt đoạn đường dài, là được ngắm nhìn người vợ ngủ thật ngon, là được trao đi những yêu thương, nhìn thấy người mình yêu được say giấc.

Hình ảnh ông bố ngồi cần mẫn quạt cho con gái ngủ ngon giấc trên chuyến xe khách đường dài khiến nhiều chị em ngưỡng mộ và xúc động.

Hạnh phúc đó trong mắt nhiều người là rất giản đơn, bé nhỏ nhưng lại khiến không người thầm ngưỡng mộ và thầm mơ.

Theo thông tin được chia sẻ, clip ông bố ngồi kiên nhẫn phe phẩy quạt mát cho con gái ngủ được chụp trên chuyến xe khách với điểm bắt đầu và điểm dừng chân cách nhau 400km.

Đính kèm đoạn clip ngắn là dòng caption ngắn gọn được thành viên có nickname H.P.Đ chia sẻ: "Đoạn đường từ chỗ bến xe đến điểm đến của mình hơn 400km. Xe giường nằm mà anh này dễ thương không chịu được, giành hết phần cực nhọc cho mình để vợ nằm dưới ngủ, còn mình thì ngồi cho con gái ngủ. Nhìn to con bặm trợn mà dễ thương đến nỗi 1 thằng đực rựa như mình còn phải ngồi dậy quay clip".

1 2 Đoạn clip này đã nhận được hơn hàng nghìn lượt like và bình luận chỉ sau ít giờ đăng tải.

Hành động nhẹ nhàng, cử chỉ quan tâm của người chồng, người cha này dành cho vợ và con gái sau khi được đăng tải, chỉ sau vài giờ đồng hồ đã thu hút sự quan tâm từ phía người dùng mạng.



Phần lớn mọi người đều xuýt xoa, khen ngợi, bên cạnh đó thầm ước ao cuộc đời mình cũng may mắn gặp được người đàn ông tốt và tâm lý như vậy.

Thành viên Hà Quỳnh Thu bình luận: "Hạnh phúc chẳng ở đâu xa, ở ngay những điều bình dị, dễ thương như thế này chứ đâu. Nhìn ông bố ngồi cần mẫn quạt cho con thế này mẹ nào thấy chẳng hạnh phúc cơ chứ!".

Bạn Lê Phương Thảo tiếp lời: "Thương vợ thương con là điều đáng chân quý nhất của một người đàn ông, cá nhân mình nghĩ vậy".

Còn thành viên Vũ Châu Anh kể lại câu chuyện mình bắt gặp ông bố quốc dân trên chuyến xe khách về quê Tết năm xưa: "Năm ngoái mình đi xe khách cũng thấy cảnh y chang như vậy, anh ấy là chồng là cha mà còn đảm hơn phụ nữ mình nữa. Bế con gái còn liên tục quạt cho con, lấy bánh mì cho con ngửi, lấy nước cho con rồi liên tục xoa lưng, hỏi con uống nước không, khó chịu không... Mình nhìn thấy mà ấm lòng thay chị vợ. Đúng là lấy chồng phải lấy người như anh".



"Đàn ông đó, chẳng cần phải hứa hẹn hay thể hiện bằng công to việc lớn, chỉ cần ân cần quan tâm, chăm sóc vợ con từ những hành động nhỏ nhất thế này thôi đã thấy mãn nguyện, ước ao lắm rồi', nickname Anh Mai Hoàng bày tỏ.

Bạn Oanh Siêu Nhân thì được dịp khoe khéo chồng mình: "Chồng mình thì tối qua mất điện từ lúc 1h kém nên anh ấy thức quạt cho 2 mẹ con ngủ. Tận 4 rưỡi sáng mới có điện. Sáng dậy thấy bế con cho mình đi mua đồ. 12h mình về tới nhà thấy cơm nước tinh tươm rồi".

Tuy nhiên, bên cạnh đó lại có 1 số người tỏ ra hoài nghi vì thông thường, xe khách đường dài nào cũng có điều hòa, vậy tại sao ông bố ấy lại quạt cho con gái. Ngay lập tức dưới dòng bình luận, chủ nhân bài viết phân trần: "Do bé quen ngủ máy lạnh nhiệt độ thấp và máy quạt ngay chỗ đó bị hư nên bé bị đổ mồ hôi. Mình thấy bố con người ta dễ thương nên mình đăng thôi".