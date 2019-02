Xuất hiện cách lý giải từ "Ồ hố" trong Táo Quân 2019 khiến dân tình ngả mũ thán phục

"Ồ hố" đang trở thành cụm từ hot trend trên khắp các diễn đàn và mạng xã hội sau khi chương trình "Gặp nhau cuối năm" – "Táo Quân 2019" lên sóng.

Trong Táo Quân 2019, khi phần báo cáo của Táo Giao thông bắt đầu, Nam Tào nói với Táo này rằng năm nay Ngọc Hoàng quyết định có sự thay đổi vài từ trong sử dụng ngôn ngữ, ví dụ từ “đào” thay bằng từ “xào”, từ “đường” thay bằng từ “ồ hố”.



Rất nhiều người băn khoăn rốt cục "Ồ hố" là gì? Tại sao đường lại là "Ồ hố". Và với sự lanh lợi của mình cánh học sinh đã có một cách giải thích mà khó có thể cãi là không đúng.

"Đường" mà Ngọc Hoàng nói đến không chỉ là đường sá, đường đi... Có một từ "đường" đồng âm khác nghĩa là tên gọi chung của những hợp chất hóa học ở dạng tinh thể thuộc nhóm phân tử cacbohydrat.

Điều này cũng hợp lý vì trong Táo Quân 2019, bộ 3 Nam Tào, Bắc Đẩu, Ngọc Hoàng cũng như Táo Giao Thông liên tục nhắc đến Nước đường --> Nước ồ hố, Tiểu đường --> Tiểu ồ hố, Đường đường chính chính --> Ồ hố Ồ hố chính chính.

Trong kiến thức Hoá học mà chúng ta đã được học, Đường Glucose là một loại đường đơn (monosaccarit), và cũng là một gluxit( cacbohydrat) tiêu biểu. Tên "glucose" đến từ ngôn ngữ Hy Lạp, chữ "glu" nghĩa là rượu nho ngọt, nước nho; còn đuôi "ose" nhằm thể hiện sự phân loại chất trong hóa học (đuôi "ose" biểu thị cho các chất cacbohydrat). Nó là đường hexose do cấu trúc phân tử mang 6 cacbon. Glucose có cấu tạo phân tử: C6H12O6 có 2 dạng là mạch vòng và mạch hở.



Cấu trúc phân tử của Đường

Cấu trúc phân tử của Đường được kết hợp bởi O, H ... nên người ta đọc thành Ồ Hố là quá hợp lý. Bạn có thấy toàn O, OH, HO kia không?

Ồ hố!

Glucose có phân tử khối là 180 và công thức phân tử là C 6 H 12 O 6. Để xác định cấu tạo của glucose các nhà khoa học căn cứ vào các dữ liệu sau:

Glucose là hợp chất tạp chức, ở dạng mạch hở phân tử có cấu tạo của aldehyde đơn chức do chỉ có 1 nhóm -CH=O và ancol 5 chức do có 5 nhóm OH. Công thức cấu tạo của glucose mạch hở như sau:

Ứng với công thức: CH 2 OH - CHOH - CHOH - CHOH - CHOH -CH=O

Hoặc viết gọn hơn là: CH 2 OH[ CHOH] 4 CHO

Glucose giúp các hỗn hợp có pha đường không bị hiện lên những hạt đường nhỏ khi để lâu (hiện tượng hồi đường hay lại đường). Đồng thời nó cũng giúp bánh kẹo lâu bị khô và giữ được độ mềm. Nó cũng được sử dụng trong quá trình làm kem để giữ hỗn hợp nước và đường mịn, không bị hồi đường. Nó còn giúp chúng ta sản xuất Vitamin C và pha huyết thanh.

Tuy nhiên đây vẫn chỉ là cách lý giải vui của dân mạng, còn lý do tại sao Đường là Ồ hố chắc phải hỏi biên kịch của Táo Quân 2019.