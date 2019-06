Xu xèng hay thẻ từ cảm ứng công nghệ cao?

Sản phẩm của ngành công nghệ dịch vụ giải trí hiện đại trị giá hàng triệu USD



Một hệ thống giải trí gần như khép kín, liên kết với nhau hoàn toàn bằng chiếc siêu thẻ Timezone. Thông qua chiếc siêu thẻ này, người chơi có thể dùng để kích hoạt trò chơi, tích lũy điểm thưởng và đổi hàng trăm loại quà giá trị.

Một số phiên bản của Siêu thẻ Timezone Vietnam

Đặc biệt chính là công nghệ chuyển hoàn giúp bảo toàn thông tin điểm thưởng và số dư nếu chẳng may bị mất thẻ. Có chiếc siêu thẻ này rồi thì đúng là chả còn những mối lo âu về vấn đề vệ sinh và bất tiện như khi dùng xu xèng nữa.

Vé thưởng Timezone – chiến tích của khách hàng sau mỗi trò chơi và cũng là công cụ quyền lực dùng để đổi hàng trăm món quà giá trị tại Timezone(trong đó có cả iWatch, iPhone, iPad, Macbook)

Sứ mệnh "Nâng tầm trải nghiệm công nghệ quốc tế dành cho gia đình Việt"

Cuối năm 2018, hệ thống thương hiệu giải trí quốc tế Timezone chính thức ra mắt người dân Việt Nam tại 3 tỉnh thành: Hồ Chí Minh, Vinh và Hà Nội. Với khoản đầu tư lên đến hàng triệu USD, đây được đánh giá là một sự đầu tư khá khủng nhưng vô cùng xứng đáng với cuộc Cách mạng ngoạn mục, mang thông điệp ý nghĩa về dịch vụ giải trí đúng nghĩa dành cho các gia đình và giới trẻ tại Việt Nam: tập trung vào việc nâng cao sự trải nghiệm của khách hàng về công nghệ, xúc cảm và dịch vụ.

"Timezone, cái gì cũng được, cái gì cũng hay, từ không gian đầy màu sắc đến máy trò chơi đều rất mới lạ. Chắc chắn đây sẽ là một trung tâm giải trí được nhiều người yêu thích, đặc biệt là các gia đình như Color Man vì vô đây mình được giải trí và các bé cũng được vui chơi luôn nên rất thuận tiện." – Color Man hào hứng chia sẻ

Với xấp xỉ 70 máy trò chơi công nghệ quốc tế mới lạ ở mỗi trung tâm, được nhập khẩu hoàn toàn 100% từ nước ngoài (Mỹ, Úc, Nhật Bản, Hongkong, …). Khi đến đây, khách hàng thật sự cảm thấy choáng ngợp bởi độ "chịu chơi hơi bị khủng" của Timezone Vietnam. Việc liên tục tham gia những sự kiện triển lãm thiết bị trò chơi công nghệ ở nước ngoài chính là yếu tố tiên quyết để Timezone liên tục cập nhật đến khách hàng những thiết bị trò chơi hay nhất, hiện đại nhất, hấp dẫn nhất và công nghệ nhất.

Mini bowling không những tạo điều kiện để các bé nhỏ được trải nghiệm cảm giác chiến thắng khi làm ngã những bowling pins mà phụ huynh cũng rất thích trò chơi này vì tính gọn nhẹ và không cần giày đặc chế riêng.

Xúc cảm dẫn truyền cuộc sống thêm ý nghĩa

"Time for family – Time for friends – Time for fun" chính là lời nhắc nhở đầy yêu thương mà Timezone muốn gửi gắm đến khách hàng Việt Nam: Giữa bộn bề lo toan về cuộc sống và công việc, đừng quên cân bằng và nuôi dưỡng những cảm xúc yêu thương của mình với gia đình, bạn bè và người thương. Đó còn là cách để mỗi cá nhân yêu thương bản thân mình nhiều hơn nữa.

Nhiều trò chơi để các thành viên trong gia đình và các nhóm bạn có thể vừa chơi vừa tương tác với nhau

Để biết thêm thông tin, độc giải có thể tham khảo các kênh truyền thông từ Timezone tại:

FB: TimezoneVN

Timezone Video Clip

Hệ thống trung tâm Timezone Vietnam:

• Hà Nội: Tầng 3 Vincom Center Metropolis, Số 29 Liễu Giai, Q.Ba Đình

• Vinh: Tầng 5 City Hub, Số 1 Lê Hồng Phong, Tp.Vinh

• HCM:

Tầng 4 Estella Place, Số 88 Song Hành (Xa Lộ Hà Nội), Q.2

Tầng 2 Pico Plaza, Số 20 Cộng Hòa, Q.Tân Bình