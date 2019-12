Xích mích với chồng chuyện ăn Tết bên ngoại rồi bị mỉa mai: "Cả nhà ngoại ích kỷ", mẹ bầu 7 tháng có màn giải quyết dứt khoát khiến chồng chạy vạy xin tha

Phụ nữ mang thai là những người xứng đáng được chăm sóc, bảo vệ nhất. Họ yếu ớt, nhạy cảm và hơn hết đang mang trong mình một sinh linh bé nhỏ.



Ấy vậy nhưng vẫn có những con người đã bị đối xử phũ phàng trong những ngày cuối thai kỳ. Như câu chuyện của người mẹ bầu dưới đây cũng thế:

"Buồn quá các chị ạ, Tết nhất sắp đến rồi nhưng nhà em mới xảy ra vụ xích mích giữa hai vợ chồng. Thậm chí, em còn nghĩ ngay đến việc ly hôn, giải thoát nhau cho khỏe nữa cơ. Kể ra thì nhiều người sẽ bảo em nóng nảy hay thậm chí là để bụng những chuyện không đâu nhưng vào hoàn cảnh em mới hiểu được.

Bọn em cưới nhau hồi đầu năm, hiện em đang bầu 7 tháng. Thể chất em hơi yếu, mang bầu cũng nghén ngẩm nên mệt mỏi lắm. Chồng em cũng kiếm ra tiền nhưng phải cái rất nóng tính, độc miệng. Anh người tỉnh khác đến Hà Nội lập nghiệp. Em người ở đây, bọn em yêu nhau 2 năm thì cưới.

Ảnh minh họa.

Hồi còn yêu em cũng biết tính cách của anh nhưng nghĩ ai nóng tính thường ngay thẳng nên bỏ qua hết. Vả lại, anh cũng chưa làm gì quá đáng với em nên thôi, nghĩ nhiều làm gì hả các chị.

Cặp vợ chồng nào chẳng có xích mích. Giữa bọn em thì cũng chỉ là việc giận dỗi chút xíu. Mọi việc chỉ thật sự đáng nói cho đến 2 ngày trước".

Chẳng rõ mẹ bầu này gặp phải chuyện gì mà nhiều ưu tư đến thế. Phải chăng hai vợ chồng họ đã có những xích mích không thể nào giải quyết được trong những ngày cuối năm thế này.

"Cách đây 3 ngày, em đang ôm bụng nằm nhà thì chồng đi ăn với bạn về. Hai vợ chồng ngồi nói chuyện ở phòng khách, nói sang việc về quê ăn Tết.

Năm nay là năm đầu em về làm dâu nhưng do bầu to quá, em định ăn Tết ở nhà ngoại. Nhà chồng cách 300km, đi đường xa thai to, em lại yếu, say xe rất nguy hiểm.

Em vừa trình bày thế thì anh ấy gạt phắt đi và nói những câu rất khó nghe kiểu như: 'Trốn tránh việc nhà chồng ngày Tết', 'Có con dâu quý hóa thế này thì bố mẹ tôi nở mày nở mặt quá cơ'...

Em vẫn bình tĩnh giải thích. Không phải em lười biếng gì mà do thai đã to quá rồi, đi đường xa nguy hiểm. Nhà anh miền núi, còn đi bộ một đoạn đường dốc mới lên được nhà, em sợ ảnh hưởng đến con. Vậy là anh ấy nói em chê nhà anh ấy quê mùa miền núi. Sau còn bảo em trốn tránh trách nhiệm, cả năm không về Tết cũng không về. Thế này thà anh ấy chưa cưới vợ còn tốt hơn.

Thật sự thì nào phải em trốn tránh. Cưới xong em có bầu, nghén ngẩm ngay từ tháng đầu nên bác sĩ khuyên đừng đi xa. Anh ấy không chịu hiểu và cuối cùng nhìn thẳng nói vào mặt em: 'Bố mẹ cô cũng ích kỷ như cô hết, không biết đường dạy con. Cưới vợ về để giúp mẹ tôi cỗ bàn Tết nhất chứ cưới về kiểu này thì nghỉ cho khỏe'.

Ảnh minh họa

Em bức xúc quá các chị ạ nhưng nghĩ đêm hôm, để hôm sau anh ấy bình tĩnh hẵng nói nên quay lưng đi vào nhà. Ai dè anh ấy chạy theo níu tay khiến em chới với suýt ngã.

Đến lúc này em điên quá rồi. Quay sang nhìn anh, em nói thẳng: 'Em không tưởng tượng nổi anh dùng những từ ngữ như thế để nói về em, bố mẹ em. Trước khi phát ngôn anh nên nghĩ kĩ. Vợ anh bầu bí to thế này anh còn không thương, trách móc vớ vẩn. Anh thử gọi điện về cho bà nội hỏi xem, chuyện phụ nữ đi xa khi bầu sắp đẻ có nên hay không. Nếu anh cảm thấy lấy em là sai lầm thì nên giải thoát cho nhau thì hơn. Những lời anh nói với em là quá không tôn trọng rồi. Còn hôm nay, em sẽ về ngoại, để cho anh suy nghĩ kĩ'.

Xong xuôi em vào nhà lấy áo khoác. Lúc đó chồng em có vẻ hoảng hốt lắm, đứng dậy lúng búng xin lỗi nhưng em nghiêm mặt, đi thẳng ra ngoài bắt taxi.

Đến nhà được một lúc, chồng em cũng lao đến luôn. Anh xin lỗi em lia lịa, và kiên quyết từ chối chuyện ly hôn. Anh yêu em lắm và đời này không bao giờ nghĩ sẽ chia tay. Anh xin lỗi cả bố mẹ em vì có một số từ ngữ không phải. Anh bảo rằng gọi điện về nhà thì bố mẹ chồng mắng té tát và bảo nên để em ở dưới ngoại ăn Tết, đi đường xa bố mẹ xót dâu, xót cháu lắm. Chồng em xin lỗi rối rít bảo là suy nghĩ không kĩ lại có uống với bạn bè nên mới ăn nói như thế.

Nghĩ năm hết Tết đến nên em cũng gật đầu đồng ý tha thứ. Tuy nhiên em vẫn nói thẳng với anh rằng sẽ không bao giờ bỏ qua những lời xúc phạm như vậy nếu anh còn tái phạm. Đụng đến em thì được, đụng đến bố mẹ em thì quên đi".



Đúng là một tình huống dễ gặp trong cuộc sống gia đình bây giờ. Chuyện về ăn Tết bên nội hay bên ngoại cũng khiến không ít cặp vợ chồng phải bàn tính kỹ lưỡng. Mẹ bầu này đã có những lời "sắt thép" khiến chồng sợ hãi và xin được tha lỗi. Cuối năm sẽ càng có nhiều hơn những tình huống như vậy. Hi vọng mọi người sẽ có cách giải quyết tốt nhất để khiến cả hai bên nội ngoại đều hài lòng.