Xem lại khoảnh khắc ngọt ngào của Giã Nãi Lượng - Lý Tiểu Lộ giữa tâm bão ngoại tình

Ngay ngày đầu năm mới, làng giải trí Hoa ngữ đã rúng động vì scandal Lý Tiểu Lộ ngoại tình với trai trẻ kém 12 tuổi. Mặc dù cả Lý Tiểu Lộ đã được chồng là nam diễn viên Giả Nãi Lượng lên tiếng bênh vực nhưng những thông tin về chuyện Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng ly thân vẫn xuất hiện ồ ạt trên mạng xã hội.

Lý Tiểu Lộ và Giả Nãi Lượng.

Nhìn lại những khoảnh khắc ngọt ngào của cặp đôi nổi tiếng trên màn ảnh nhỏ, khán giả truyền hình ắt hẳn sẽ không khỏi xót xa.

Nắm tay ca hát trên sóng truyền hình

Là những nghệ sĩ đa năng, Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng thường xuyên xuất hiện trong các chương trình âm nhạc, tạp kỹ cùng nhau. Và 10 lần như 1, lúc nào cặp đôi cũng thể hiện sự thân thiết, vui vẻ, ngọt ngào. Trong lễ hội chào năm 2018 của đài Đông Phương, Giả Nãi Lượng - Lý Tiểu Lộ một lần nữa tay nắm tay thể hiện ca khúc Tất cả đều là em - All about you.

Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng xuất hiện vui vẻ ngay trong tâm bão scandal.

Tiết mục này sẽ chẳng có gì đáng nói nếu như nó không xuất hiện trong hoàn cảnh vô cùng đặc biệt, ấy là khi Lý Tiểu Lộ đang vướng tin đồn qua đêm với tình trẻ, phản bội Giả Nãi Lượng. Giữa tâm bão scandal, Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng vẫn làm như không có gì. Cả hai vẫn cười nói và giao lưu cùng hàng ngàn khán giả.

Sự điềm tĩnh đến ngạc nhiên này khiến người hâm mộ không khỏi lo âu, bởi ngay sau đó, Lý Tiểu Lộ bỏ đi ăn với bạn bè, còn Giả Nãi Lượng lại buồn bã đưa con gái ra về. Trong những bức ảnh giới truyền thông ghi lại, Giả Nãi Lượng thể hiện gương mặt u sầu, không được vui vẻ lúc ở cạnh con gái.

Nhiều người cho rằng hình ảnh thân thiết trên sân khấu chỉ là do Giả Nãi Lượng - Lý Tiểu Lộ cố tình "diễn xuất". Các blogger giải trí đình đám đều cho rằng Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng thực sự có trục trặc tình cảm. Nhưng vì muốn bảo vệ con gái Điềm Hinh, Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng đành phải im lặng.

Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng thể hiện ca khúc "Tất cả là vì em"

Người hộ sinh

Người hộ sinh là bộ phim được sản xuất vào năm 2014. Trong phim, Giả Nãi Lượng - Lý Tiểu Lộ đóng vai một cặp đôi oan gia ngõ hẹp, tuy làm việc ở cùng bệnh viện nhưng 2 người thường xuyên bất đồng quan điểm. Chẳng những không ngại "đấu võ mồm", bất cứ khi nào có cơ hội Lý Tiểu Lộ đều "động tay động chân" với Giả Nãi Lượng. Trong một lần gây gổ, Lý Tiểu Lộ còn sử dụng cả gậy bóng chày để đe dọa Giả Nãi Lượng với dáng vẻ hết sức dữ dằn.

Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng trong phim truyền hình "Người hộ sinh".

Khi thực hiện dự án này, Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng đều đang ở trong giai đoạn yêu thương, tin tưởng đối phương nhất. Khi thực hiện những cảnh quay tình cảm, 2 người cho biết chẳng gặp bất cứ khó khăn nào. Thậm chí, Giả Nãi Lượng còn chia sẻ: "Chúng tôi diễn rất ăn ý. Càng diễn càng thấy ngây ngất. Chẳng có chuyện vì là vợ chồng nên chán ngấy nhau".

Chia sẻ về vai diễn của mình, Giả Nãi Lượng cho biết: "Bộ phim này thực sự là một thử thách lớn. Để hoàn thành vai diễn, tôi đã phải dành không ít thời gian cho việc nghiên cứu sách y học lẫn tập trung thực hành với các bác sĩ do đoàn phim sắp xếp. Nhân vật trong phim có tính cách khá thú vị, tôi nghĩ nó sẽ mang đến cho các khán giả nhiều ấn tượng khác biệt so với các hình tượng trước đây".



Người hộ sinh không phải là bộ phim được đầu tư kinh phí sản xuất "khủng", nhưng với nội dung hài hước và sự kết hợp ăn ý của đôi vợ chồng trẻ, phim đã nhận về mức rating khá khẩm. Khi phát đến nửa chặng đường, Người hộ sinh còn tạo nên cơn sốt, khiến khán giả phải dành thời gian nghiên cứu, tìm hiểu về công việc của những y tá, bác sĩ làm việc tại khoa sản.

Thần thám nội trợ

Không nói đâu xa, chỉ mới vào năm 2016 đây thôi, Giả Nãi Lượng - Lý Tiểu Lộ còn kết hợp ăn ý trong phim truyền hình Thần thám nội trợ. Thần thám nội trợ có nội dung xoay quanh nhân vật Cẩu Cát Tường (Lý Tiểu Lộ đóng) cùng người đồng nghiệp Mao Nho Nghị (Giả Nãi Lượng).

Cặp đôi kề vai sát cánh trong phim truyền hình "Thần thám nội trợ".

Sau những biến cố trong cuộc sống, Cẩu Cát Tường đã thay đổi hoàn toàn. Từ một bà nội trợ chỉ biết cúi mặt vào việc nhà, cô đã gia nhập phòng tuần bổ, trở thành một nữ thám tử quả cảm. Trong hành trình đi tìm kẻ giết người, Cẩu Cát Tường đã nảy sinh tình cảm với Mao Nho Nghị. Hai người nhìn bề ngoài có vẻ khắc khẩu nhưng kỳ thực lại vô cùng tâm đầu ý hợp.

Xuyên suốt trong phim là những tình tiết hài hước, hành động xen lẫn kinh dị. Vì đã quá hiểu ý nhau nên Giả Nãi Lượng - Lý Tiểu Lộ dễ dàng tạo nên "phản ứng hóa học" sau mỗi màn ôm ấp, hôn môi. Cặp đôi đã tạo nên hành trình yêu - ghét với đủ mọi hỉ - nộ - ái - ố ngọt ngào, say đắm. Thông qua cách dẫn dắt hài hước, Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng làm khán giả có lúc chìm trong thế giới yêu đương của 2 người, lúc lại chọc người xem tức giận đến mức muốn "ném TV đi" vì không chịu nổi những màn đấu khẩu "ông nói gà, bà nói vịt".

Trong thời gian phát sóng, Thần thám nội trợ chiếm trung bình 3,5% thị phần khán giả. Phim cũng nằm trong danh sách những tác phẩm truyền hình có rating khá khẩm ở năm 2016. Nhờ Thần thám nội trợ, Giả Nãi Lượng cũng giữ chắc vị trí "thánh làm lố" trên màn ảnh nhỏ Hoa ngữ.

Một điều khá đặc biệt là trong thời gian quay Thần thám nội trợ, Lý Tiểu Lộ - Giả Nãi Lượng thường xuyên đưa con gái Điềm Hinh đến phim trường. Lý Tiểu Lộ giải thích rằng Điềm Hinh rất thích xem bố mẹ làm việc. Vì đóng cặp với nhau nên cả Lý Tiểu Lộ lẫn Giả Nãi Lượng đều không ngại khi con gái thấy mình ôm ấp bạn diễn. Mỗi lúc được đưa đến phim trường, bé Điềm Hinh đều ngồi tên một chỗ và chăm chú xem bố mẹ làm việc.