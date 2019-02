Xem cung Hoàng đạo để biết trong năm 2019, bạn sẽ thăng hoa về sự nghiệp, tài vận hay tình yêu

Chúng ta đã chính thức bước qua năm 2018 đầy thăng trầm bão tố để bước vào năm Kỷ Hợi 2019 với đầy niềm hy vọng. Trong năm nay, cung Hoàng đạo nào sẽ có cơ hội thăng quan tiến chức, cung Hoàng đạo nào sẽ tìm được người thương? Hãy xem ngay cung Hoàng đạo của mình để khám phá nhé.



3 cung Lửa: Bạch Dương, Sư Tử, Nhân Mã

Trong năm 2018, vận thế của 3 cung Lửa thăng trầm lên xuống thất thường, nhất là cung Bạch Dương và Sư Tử, họ đều trải qua những sóng gió cùng rất nhiều chuyện lo lắng băn khoăn. Song tới năm Kỷ Hợi 2019 này, cuộc sống của 3 cung Lửa sẽ đổi khác hoàn toàn, vận may ùa tới, may mắn ngập tràn.

Vào năm mới này, tài vận của 3 cung Lửa sẽ có những tiến triển vượt bậc, gặp nhiều may mắn trong sự nghiệp. Cung Bạch Dương sẽ có cơ hội tiếp xúc với những lĩnh vực mới, qua đó trau dồi kỹ năng kinh nghiệm, khám phá ra nhiều điều thú vị và những năng lực tiềm ẩn của bản thân, có thể thăng quan tiến chức. Với Sư Tử, năm nay là một năm tràn đầy năng lượng với họ, họ sẽ cảm thấy yêu nghề và đam mê hơn, làm mọi việc trong niềm vui, họ như quay lại thời tuổi trẻ, tràn đầy nhiệt huyết say mê. Với Nhân Mã, họ sẽ gặp nhiều may mắn, làm việc gì cũng thuận lợi suôn sẻ, gặp nhiều cơ hội tốt.

Năm Kỷ Hợi 2019 quả thực mang đến rất nhiều tin mừng cho 3 cung Hoàng đạo hệ Lửa trong sự nghiệp, song đừng quên cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa, như vậy mới có thể đem cơ hội chuyển thành sự thật, giành được thành công. Bản chất của 3 cung Lửa chính là sự mạnh mẽ xông xáo, chẳng sợ trời chẳng sợ đất, dám thách thức khiêu chiến với mọi khó khăn trở ngại, cứ giữ vững tinh thần như vậy thì năm nay họ sẽ tỏa sáng rực rỡ.

3 cung Khí: Bảo Bình, Song Tử, Thiên Bình

Cung Khí nổi bật bởi sự thông minh nhanh nhẹn, trong mắt người khác họ luôn nổi bật với phong thái hờ hững lạnh lùng. Trong năm 2018, họ như con chim gẫy cánh, lạc lối, mê mang, không thể hiện được khả năng của bản thân. Nhưng bước vào năm mới 2019, các cung Khí sẽ tìm lại được sức mạnh của chính mình, biết rõ mình muốn làm gì, cần gì.

Trong năm nay, nếu cung Khí nào còn độc thân sẽ tìm được người thực sự dành cho mình, khiến họ hạnh phúc sung sướng và cảm thấy an toàn. Họ sẽ được rất nhiều người theo đuổi hoặc gặp được người khiến họ rung động xốn xang. Với những cung Khí đã có người yêu, tình yêu sẽ càng ngọt ngào say đắm hơn, nồng nàn quấn quýt hơn.

Năm 2019 này, 3 cung Khí không chỉ tìm lại được chính mình, sống như bản thân muốn mà còn tìm được người thực sự thuộc về mình, có một cuộc sống hạnh phúc, ấm êm bên người thương yêu.

3 cung Nước: Bọ Cạp, Cự Giải, Song Ngư

Năm 2018, 3 cung Hoàng đạo hệ Nước đã hết lòng hết dạ vì tình yêu song vẫn chưa đâu vào đâu. Trong năm mới 2019 này, sẽ có rất nhiều cơ hội tình cảm đến với 3 cung Nước, hãy chú ý nắm bắt để tìm được một nửa đích thực dành cho mình nhé.

Năm 2019 là thời điểm tốt để 3 cung nước quy hoạch lại cuộc sống của chính mình, bắt đầu một mối quan hệ mới, hoặc kết thúc những gì đã làm họ đau khổ bấy lâu. Dù như thế nào, thì quyết định này cũng sẽ mở ra những tháng ngảy thoải mái hạnh phúc hơn cho họ.

Trong năm nay, sao Mộc sẽ mang đến nhiều may mắn về tài lộc cho 3 cung Nước, tạo điều kiện cho họ kiếm tiền rất nhiều. Tiền vào như nước, dồi dào sung túc, vậy nên 3 cung Nước hãy cố gắng nắm lấy những cơ may tiền bạc, tập trung làm giàu cho chính bản thân nhé!

3 cung Đất: Ma Kết, Xử Nữ, Kim Ngưu

Năm trước 2018 là quãng thời gian khá vất vả với 3 cung Đất khi áp lực chồng chất, có quá nhiều chuyện buồn phiền lận đận, tình cảm phức tạp dây dưa. Trong năm Kỷ Hợi 2019, mọi sự buồn lòng sẽ qua hết, cả tinh thần và sức khỏe của 3 cung Đất đều được phục hồi.

Trong năm Kỷ Hợi này, tình hình sự nghiệp của 3 cung Đất sẽ có nhiều biến động, họ đều có cơ hội để phát triển bản thân, khẳng định chính mình. Sẽ có nhiều cơ hội quý giá để thúc đẩy sự nghiệp, đưa họ tiến về phía trước. Điều quan trọng là 3 cung Đất phải biết nắm bắt kịp thời để biến cơ hội thành hiện thực.

Đây là một năm mang đến nhiều cảm xúc cho 3 cung Đất, giúp họ trưởng thành, khôn ngoan hơn rất nhiều. Với bản tính độc lập, năm nay họ vẫn sẽ tự nỗ lực cố gắng không ngừng để đương đầu với mọi sóng gió khó khăn. Song với vận thế cực tốt, mọi chuyện sẽ dễ thở hơn nhiều. Vậy nên, dù gặp bất kỳ chuyện gì, cũng đừng nản lòng nhé 3 cung Đất, bởi mọi chuyện sẽ tốt đẹp cả thôi!