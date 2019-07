Xe chở nước ngọt bị đổ, 2 mẹ con thi nhau vác bao tải ra ''hôi của'' còn thách thức: "Cứ quay phim, điện công an tới"

Mới đây, mạng xã hội xôn xao chia sẻ đoạn clip ghi lại cảnh 2 người phụ nữ thi nhau mang bao tải ra đường để ''hôi của'' khi chiếc xe tải chở nước ngọt gặp nạn, khiến hàng trăm lon nước bị rớt xuống đường.

Xe chở nước ngọt gặp nạn, 2 mẹ con thi nhau vác bao tải ra ''hôi của'', mặc tài xế van xin. Nguồn:Facebook

Theo như đoạn clip đăng tải cho thấy, 2 người phụ nữ trung tuổi (được cho là 2 mẹ con) khi thấy chiếc xe tải gặp nạn, hàng trăm lon nước rớt xuống đường liền mang bao tải ra nhặt mang về. Trong khi đó, người tài xế bất lực liên tục van xin, mong muốn họ trả lại đồ cho mình.

Còn người phụ nữ vẫn thản nhiên, trừng mắt nạt lại: ''Gọi công an tới đây'', người phụ nữ đi cùng cũng lên tiếng thách thức gọi công an đến trong khi tay không ngừng nhặt từng lon nước cho vào bao tải: ''Anh cứ quay phim gọi công an tới. Tôi lượm ở ngoài đường, tôi không lấy của ai hết''.

Người phụ nữ này mang cả bao tải đi ''hôi của'' mặc cho người tài xế van xin. Ảnh cắt từ clip

Trong khi đó, tài xế thì van xin nhưng không được đành bất lực than thở: ''Rõ ràng đồ này là tôi rớt. Chị lấy như thế này chẳng khác nào chị lấy đi mồ hôi xương máu của người khác vậy''.



Không hề quan tâm đến lời tài xế, 2 người phụ nữ "hôi của" vẫn thi nhau lượm lấy những lon nước rớt xuống đường của người tài xế tội nghiệp.

Ngay sau khi đăng tải, đoạn clip này đã thu về hàng nghìn lượt xem cùng hàng trăm lượt bình luận của người dùng mạng. Ai ai cũng bất bình, bức xúc trước hành động vô cảm và tham lam của 2 người phụ nữ trên.

Tài khoản Đ.Y bức xúc: ''Sống ở đời mà tham lam quá, giúp người ta không giúp lại nhân cơ hội lấy đi, khác gì quân ăn cướp. Tội anh tài xế quá!''.

''Cần chia sẻ cho 2 mẹ con nhà này sáng nhất mạng xã hội hôm nay. Đúng là lòng tham vô đáy, đã lấy của người ta còn hùng hổ thách thức, thương anh tài xế quá!'', tài khoản H.L bày tỏ.

Hiện đoạn clip vẫn đang được cư dân mạng xôn xao bàn tán!