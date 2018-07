Xác định Phó giám đốc và 4 cán bộ Sở GD&ĐT Sơn La có liên quan đến sai phạm điểm thi THPT quốc gia

Trước đó, sau khi phát hiện sai phạm tại điểm thi tỉnh Sơn La, ngày 18/7/2018, Bộ GDĐT đã có Công văn số 2985/BGDĐT-QLCL yêu cầu Ban Chỉ đạo thi THPT tỉnh Sơn La kiểm tra, rà soát toàn bộ các khâu của Kỳ thi và báo cáo bằng văn bản về Ban Chỉ đạo thi Quốc gia trước ngày 22/7/2018.

Cũng ngay trong ngày 18/7/2018, Bộ trưởng Bộ GDĐT đã ký ban hành Quyết định số 2633/QĐ-BGDĐT về việc thành lập Tổ Công tác của Ban Chỉ đạo thi THPT Quốc gia và tuyển sinh đại học hệ chính quy, tuyển sinh cao đẳng, trung cấp nhóm ngành đào tạo giáo viên hệ chính quy năm 2018 tiến hành việc kiểm tra, rà soát, xác minh dấu hiệu bất thường về kết quả thi tại Hội đồng thi Sở GDĐT Sơn La.

Tối 21/7 trả lời báo chí tại trụ sở Sở GD - ĐT tỉnh Sơn La, ông Mai Văn Trinh nói: "Bước đầu cho thấy, đã có một số sai phạm quy chế thi, đặc biệt là ở khâu chấm thi. Trong đó, có dấu hiệu can thiệp, làm thay đổi kết quả thi của thí sinh. Hiện nay, các cơ quan của Bộ Công an, Công an Sơn La đang tích cực điều tra làm rõ các sai phạm".

Giám đốc Sở GD&ĐT Sơn La Hoàng Tiến Đức cho biết, toàn bộ quy trình tổ chức kỳ thi, chấm thi ở địa phương được thực hiện nghiêm ngặt, không có bất thường. Điểm thi học sinh cao hơn năm trước là "nhờ cố gắng, nỗ lực của thầy cô và bản thân học sinh".

Liên quan đến nghi vấn về điểm thi cao bất thường của một số học sinh, đại diện trường THPT chuyên Sơn La cho biết, kỳ thi THPT quốc gia 2018, trường THPT chuyên Sơn La có 2 học sinh lọt top thí sinh có điểm cao của tỉnh Sơn La và cả nước.

Trong khi đó, điểm thi thử của các thí sinh này tại trường chỉ ở mức trung bình. Đó là em N.L.B.N, lớp 12 chuyên Sử và em T.N.D, lớp chuyên Văn. Theo các chuyên gia, giáo viên, số điểm của thí sinh này khá bất thường, bởi hiếm có học sinh nào học tốt Toán lại có điểm Ngữ văn cao gần tuyệt đối và ngược lại.

Năm 2018, tỉnh Sơn La có hơn 10.000 thí sinh tham dự kỳ thi THPT Quốc gia. Qua thống kê dữ liệu điểm thi Trung học phổ thông quốc gia 2018, tỉnh Sơn La có điểm trung bình tất cả môn thi là 4,21, thấp nhất cả nước.