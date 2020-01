Xa Thi Mạn bất ngờ lên tiếng về lời đồn đóng "Diên Hi công lược" ngoại truyện với Ngô Cẩn Ngôn

Bộ phim Diên Hi công lược ngoại truyện - Kim chi ngọc diệp do Vu Chính làm nhà sản xuất hiện vừa lên sóng đã nhận phải chỉ trích nặng nề từ khán giả. Nhiều người cho rằng danh tiếng Vu Chính gây dựng cho Diên Hi công lược đã bị bản phim mới phá hỏng. Nội dung của Diên Hi công lược ngoại truyện bị đánh giá là sai lệch lịch sử, thiếu hấp dẫn và ngô nghê lạ thường.

Tính cách của nhân vật chính - công chúa Chiêu Hoa cũng bị đánh giá là kỳ quặc. Thừa hưởng toàn bộ sự ương bướng, kiêu kỳ của mẹ ruột Ngụy Anh Lạc (Ngô Cẩn Ngôn) nhưng cách Chiêu Hoa hành xử lại khiến khán giả cảm giác rằng cô rất ngốc nghếch.

Ngoài vai nữ chính Chiêu Hoa của Vương Hạc Nhuận, Diên Hi công lược ngoại truyện còn có sự góp mặt của Nhiếp Viễn - Ngô Cẩn Ngôn. Tuy chỉ xuất hiện thoáng qua nhưng 2 diễn viên này được xem như điểm sáng mà Diên Hi công lược ngoại truyện sở hữu.

Ngụy Anh Lạc - Ngô Cẩn Ngôn.

Ở thời điểm hiện tại, khán giả đang đồn đoán Xa Thi Mạn - Kế Hoàng hậu cũng góp mặt với vai trò khách mời giống Nhiếp Viễn - Ngô Cẩn Ngôn. Tuy nhiên, trong cuộc phỏng vấn với truyền thông Hoa ngữ, Xa Thi Mạn đã chính thức xác nhận rằng cô không tham gia phim. Dẫu vậy, Xa Thi Mạn vẫn chúc bộ phim nhận được nhiều sự quan tâm từ công chúng.

Xa Thi Mạn.

Ở Diên Hi công lược bản gốc, nhân vật Kế Hoàng hậu do Xa Thi Mạn thể hiện được khán giả đánh giá rất cao. Vẻ ngoài tươi trẻ cùng diễn xuất tinh tế của Xa Thi Mạn đã giúp nữ diễn viên trở thành hiện tượng.

Từ sau Diên Hi công lược, Xa Thi Mạn cũng nhiều lần thừa nhận công việc của cô có phần thuận lợi hơn. Tại Trung Quốc, Xa Thi Mạn khá đắt show quảng cáo, phim ảnh. Nguồn tin hậu trường cho rằng cát xê của Xa Thi Mạn đã tăng rất nhiều lần so với thời điểm trước khi Diên Hi công lược lên sóng.