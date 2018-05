Won Bin - Lee Na Young: Đi qua những ồn ào tuổi trẻ, điều ta cần chỉ đơn giản là bình yên nắm tay nhau cùng già đi!

Chàng trai nông thôn và giấc mơ thành ngôi sao từ xưởng sửa ô tô

Nhìn Won Bin ở thời điểm hiện tại, chắc nhiều người nghĩ rằng quý ông lịch lãm với khuôn mặt như tạc tượng đó hẳn được sinh ra trong một gia đình giàu có ở khu Kang Nam. Nhưng sự thật, Won Bin lại là một cậu bé sinh ra từ nông thôn, lớn lên với bùn lầy đất ruộng và bắt đầu nuôi dưỡng giấc mơ của mình từ xưởng sửa xe.

Won Bin sinh năm 1977 tại một ngôi làng nhỏ Yeoryang, Book-myeon, ở thị trấn Cheong-seon, Kang-won-do trong một gia đình khá khó khăn với 5 anh chị em.

"Do khuôn mặt của mình nên nhiều người nghĩ rằng tôi là con một trong một gia đình khá giả ở Kang Nam. Tóm lại, mọi người nhầm lẫn rằng cuộc sống của tôi rất suôn sẻ và tôi trở thành diễn một cách tình cờ và nổi tiếng rất dễ dàng", Won Bin từng chia sẻ.

Từ khi Won Bin còn nhỏ đã chứng kiến cảnh cả gia đình phải vật lộn kiếm sống. Chính vì thế, từ bé anh đã sống trong sự cô đơn của chính mình.

Mở đầu một ngày mới, cũng như bao người nông dân khác, cha mẹ Won Bin lại tất bật ra đồng và chỉ trở về nhà khi tối muộn. Còn anh chị em trong nhà cũng tới trường học từ sớm nên Won Bin đã học cách chơi một mình.

Cha mẹ Won Bin, những người nông dân bình thường, chẳng có thể cho anh những số tiền kếch xù nhưng lại yêu con không hề kém bất kỳ người cha, người mẹ nào trên thế giới này.

"Bố mẹ tôi thường mắng tôi vì những việc rất nhỏ nhưng lại không nói gì khi xảy ra sự cố lớn", Won Bin tâm sự.

Sau khi tốt nghiệp trung học, Won Bin theo học cấp 3 tại trường Trung học cơ khí kỹ thuật Chun Cheon. Ngày ấy, Won Bin được đánh giá là chàng trai có ngoại hình nổi bật nhất tại trường trung học cơ khí kỹ thuật Chun-cheon.

Cha mẹ Won Bin.

Sau thời gian học tại trường, Won Bin đến Shi-Hung, ở nhờ nhà chị gái để làm việc tại xưởng sửa chữa ô tô ở thành phố này.

Cuộc sống của Won Bin ngày ấy là dậy từ rất sớm, chen chúc trên chiếc xe bus để tới xưởng sửa chữa ô tô và trở về nhà vào tối muộn. Những ngày dài cứ lặp đi lặp lại khiến Won Bin mệt mỏi cả về thể xác lẫn tinh thần.

Giữa lúc ấy, Won Bin đọc được một thông báo tuyển diễn viên của hãng truyền hình cáp Je-il (nay đổi tên là Dramanet) và quyết định theo đuổi giấc mơ cuộc đời mình. Khi nhiều ứng viên tốn nhiều tiền để chụp những bức ảnh đẹp thì Won Bin lại quyết định chụp một tấm ảnh trước tường gạch đỏ trước nhà chị gái và gửi đi.

Sau này, Won Bin cho rằng có lẽ "sự thiếu hiểu biết làm nên lòng dũng cảm" chính là câu nói dành cho anh lúc đó.

Sau khi trúng tuyển, Won Bin tiếp tục cuộc sống nửa ngày ở xưởng ô tô, nửa ngày học diễn xuất. Những vai diễn đầu tiên của Won Bin chỉ đơn thuần là vai phụ với thù lao trả theo tháng khoảng 120.000 won (xấp xỉ 100$). Nhìn lại khoảng thời gian đó, Won Bin cảm thấy mình thật sự may mắn vì chưa từng chán nản bởi "đối với tôi, một người sinh ra không có gì cả, không có cả khát vọng. Tôi chỉ biết đối mặt với mọi thử thách mà không hề sợ hãi".

May mắn bắt đầu đến với Won Bin vào tháng 12/1995 khi được xuất hiện trong show trình diễn thời trang của Andre Kim - một nhà thiết kế nổi tiếng nhất nhì Hàn Quốc ngày ấy. Đấy cũng là lần đầu tiên Won Bin gặp được Jang Dong Gun, người anh thân thiết trong nghề ngày ấy của nam diễn viên.



Sau show diễn, Won Bin lọt vào mắt xanh của giám đốc công ty giải trí Star J. Ngày ký hợp đồng, Won Bin thật thà nói với Yeong-Beom, giám đốc Star J rằng: "Anh biết đấy, em không thích làm những điều mà em không muốn, ngay cả nếu anh có "giết" em".

Tất nhiên, con đường giải trí của Won Bin không chỉ có hoa hồng. Trong nhiều năm, Won Bin luôn nỗ lực gấp đôi người khác bởi anh hiểu xuất phát điểm của mình.

Năm 2000 được xem là dấu mốc vô cùng quan trọng trong sự nghiệp của Won Bin với vai diễn trong Trái tim mùa thu. Mặc dù chỉ là nam thứ nhưng vai diễn Han Tae Suk của Won Bin trở thành tượng đài trong lòng người yêu phim Hàn Châu Á để gần 20 năm về sau người ta vẫn phải nức nở nhớ lại.

Sau Trái tim mùa thu, cùng với Song Hye Kyo, Song Seung Hun, Won Bin trở thành sao hạng A. Hợp đồng quảng cáo, kịch bản phim đến với anh nhiều tới tấp. Won Bin cũng trở thành ông hoàng quảng cáo của màn ảnh Hàn ngày ấy.

"Thánh sống" xứ Hàn chọn đời bình yên bên người mình yêu

Sau thành công của Trái tim mùa thu, Won Bin tiếp tục gặt hái vinh quang với điện ảnh. Các đạo diễn phải thừa nhận rằng Won Bin là một diễn viên "khó tính". Won Bin không bao giờ để bản thân mình tùy tiện với các vai diễn. Chính vì thế, so với giới diễn viên cùng lứa, Won Bin được đánh giá là "lười" nhất.

Trong suốt hơn 20 năm ở trong làng giải trí, Won Bin đóng không nhiều phim nhưng bộ phim nào cũng gây tiếng vang. Bộ phim gần đây nhất mà Won Bin tham gia chính là phim điện ảnh The Man from Nowhere. Đây cũng là tác phẩm ăn khách nhất của điện ảnh Hàn năm 2010.

Từ đó đến nay nam diễn viên chỉ xuất hiện trong một vài quảng cáo ít ỏi.

Thế nhưng, chỉ cần một lần xuất hiện Won Bin lại khiến cả làng giải trí dậy sóng. Người ta không ngần ngại gọi anh là "Thánh sống" của làng giải trí Hàn. Won Bin sở hữu vẻ đẹp của sự hoàn mỹ với khuôn mặt gần như tạc tượng. Bên cạnh vẻ đẹp về ngoại hình, nam diễn viên còn dành được nhiều sự yêu mến về nhân cách và cuộc sống không scandal.

Tháng 7/2013, truyền thông Hàn rúng động vì tin Won Bin hẹn hò cùng nữ diễn viên xinh đẹp Lee Na Young. Trước thông tin này, đại diện của cả hai lại một mực phủ nhận mối quan hệ trên và cho rằng, họ không biết gì nhiều về cuộc sống riêng tư của cặp đôi.

Nhưng những hình ảnh hẹn hò của Won Bin và Lee Na Young đang lan tràn trên các phương tiện truyền thông Hàn đã là bằng chứng khó chối cãi nhất.

Won Bin vốn là một mẫu đàn ông kín tiếng. Từ khi bước vào làng giải trí, nam diễn viên chưa từng có tin đồn hẹn hò mà có chăng mọi người vì quá yêu mến vai diễn của anh mà ghép cặp cho bạn nữ trong phim.

Chính vì thế, khi Won Bin và Lee Na Young bên nhau, họ cũng chọn cách bình yên nhất có thể. Không ồn ào phù phiếm, những lần hẹn hò của họ cũng chẳng phải là những hàng quán đắt tiền. Sau những ngày mỏi mệt, Won Bin ghé qua nhà bạn gái, cùng nhau nấu những bữa ăn ngon, cùng nhau xem những bộ phim hài lãng mạn và kể cho nhau nghe về quá khứ tương lai.

Cùng trao nhau lời thề nguyện.

Vào một ngày tháng 6/2015, tại thung lũng Jeongseon, Gangwon - quê nhà của Won Bin, có một đám cưới vô cùng bình dân đã được diễn ra.

Chú rể Won Bin xuất hiện trong bộ vest giản đơn hạnh phúc nhìn cô dâu Lee Na Young xinh đẹp trong bộ váy cưới, xung quanh họ là màu xanh của cánh đồng lúa, là cây cỏ hoa lá, là tất cả cảnh vật gắn liền với tuổi thơ của nam tài tử. Để chuẩn bị đám cưới, hai vợ chồng cùng nhau lên kế hoạch, tự tay chọn hoa, trang phục mà chẳng cần nhờ đến công ty tổ chức sự kiện nào.

Won Bin chưa từng tiết lộ lý do chọn quê nhà làm nơi tổ chức đám cưới nhưng theo suy đoán của mọi người điều này đã thể hiện rằng dù đi xa thế nào, nổi tiếng ra sao nam diễn viên đình đám của showbiz Hàn vẫn nhớ về cuộc sống bình yên trong ngôi làng nhỏ ngày nào.

Trong ngày cưới hôm ấy, chẳng có siêu xe, chẳng còn khái niệm ngôi sao nổi tiếng hay khách mời hạng A của showbiz, chẳng có truyền thông, đám cưới của họ chỉ đơn giản là ngày trọng đại của hai người yêu nhau, quyết định trao cuộc đời mình vào tay đối phương.

Cả hai hiểu rằng, trong suốt nhiều năm phải diễn trên màn ảnh, phơi bày những vai diễn, cá tính họ muốn giữ cho mình sự riêng tư nhất định.

Điều khiến mọi người bất ngờ hơn, đám cưới của Won Bin và Lee Na Young chỉ tiêu tốn khoảng 1,1 triệu won (hơn 20 triệu đồng) bao gồm tất cả chi phí. Điều này khiến nhiều người vô cùng bất ngờ bởi đây là con số quá nhỏ với đám cưới của các ngôi sao.

Nhưng suy cho cùng, hạnh phúc bền lâu không được đong đếm bằng một đám cưới xa hoa hay giản dị.

Sau đám cưới, Won Bin và Lee Na Young hạnh phúc chào đón cậu con trai đầu lòng. Cặp đôi nổi tiếng 1 thời cũng dần dần rời xa làng giải trí, nỗ lực tận hưởng cuộc sống một cách trọn vẹn nhất.

3 năm trôi qua, Won Bin và Lee Na Young vẫn luôn nỗ lực bảo vệ cuộc hôn nhân của mình một cách trọn vẹn nhất. Cũng như bao cặp vợ chồng, họ cũng có những va đập, giận dỗi, hờn ghen nhưng hơn hết họ hiểu rằng luôn trân trọng từng khoảnh khắc bên nhau.

Hóa ra đi qua tất cả sóng gió của cuộc đời, người ta cũng đâu cần những điều ồn ào, hạnh phúc đơn giản là bên nhau, nắm tay và cùng nhau già đi theo năm tháng. Đúng như cách Won Bin và Lee Na Young lựa chọn bên nhau.