Vượt mặt nhiều người đẹp, Huyền My lọt top 32 "Hoa hậu của các Hoa hậu 2017"

Miss Grand Slam được coi như danh hiệu Hoa hậu của các Hoa hậu. Năm 2017, Việt Nam có tới 3 đại diện lọt top 64 Miss Grand Slam 2017: Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh, Á hậu Huyền My và Á hậu Khánh Phương. Sau khi vòng bầu chọn thứ 2 của nhóm 3 kết thúc, với thành tích lọt top 10 Hoa hậu Hoà bình Quốc tế 2017 và 69% số phiếu bầu trong cuộc bình chọn, Huyền My là đại diện Việt Nam đầu tiên chính thức có tên trong top 32 của Miss Grand Slam 2017. Điều này đồng nghĩa với việc, Huyền My sẽ tiếp tục tiến vào vòng 3 với thành tích đứng đầu nhóm 3 của vòng 2.



Huyền My đứng đầu vòng 2 bầu chọn của nhóm 3 và lọt top 32 Miss Grand Slam 2017.

Được biết, những thí sinh khác trong nhóm 3 cùng bước vào vòng 3 với Huyền My là: Davina Bennett (Jamaica), Bitaniya Yosef (Ethiopia) và Monalysa Alcantara (Brazil). Đây là 3 thí sinh được giám khảo bình chọn.

Davina Bennett - Hoa hậu hoàn vũ Jamaica. Cô xuất sắc đạt danh hậu Á hậu 2 Hoa hậu hoàn vũ 2017.

Bitaniya Yosef là niềm tự hào của Ethiopia khi đạt vị trí thứ 4 ở Miss Supranational - Hoa hậu Siêu quốc gia 2017.