Vừa về đến cửa nhà, cô gái bị kẻ biến thái xông vào tấn công, cảnh sát công bố danh tính của tên này khiến cả đất nước phẫn nộ

Sự việc xảy ra vào ngày 11/9 vừa qua, 1 cô gái thuộc độ tuổi 20 trên đường về nhà ở quận Gwangjin, Seoul (Hàn Quốc), đã bị 1 kẻ lạ mặt tấn công. May mắn là nạn nhân không bị thương về mặt thể chất nhưng nhưng không tránh khỏi bị sang chấn tâm lý. Sau 3 tuần điều tra, cảnh sát cuối cùng cũng xác định được danh tính của kẻ biến thái kia (gọi là A) và việc hắn cũng là một cảnh sát khiến dư luận vô cùng phẫn nộ.



Theo đó, cô gái kia vừa bấm mật khẩu vào thì bất ngờ bị A lao vào tấn công với ý định xâm hại tình dục khiến cô ngã lăn ra sàn. Lúc này, nạn nhân cố hết sức hét lớn kêu cứu khiến A cũng bị giật mình và nhanh chóng trốn khỏi hiện trường.

Ngay sau đó, cô gái đến đồn cảnh sát báo án. 3 tuần tiếp theo, cảnh sát nỗ lực điều tra cũng như trích xuất camera an ninh ở khu vực cuối cùng cũng tìm ra được A. Hắn khai rằng do hôm đó uống rượu nên không nhớ chuyện gì đã xyar ra. Đáng trách hơn, hắn còn là một cảnh sát, vốn có nhiệm vụ bảo vệ người dân thì nay lại quay sang tấn công họ.

Hiện tại, A đã bị đình chỉ công tác và vẫn đang bị tạm giam trong quá trình cảnh sát điều tra làm rõ vụ việc.

Sự việc này cho thấy kẻ biến thái đang ngày càng lộng hành, một lần nữa khiến người dân Hàn Quốc, nhất là phụ nữ, lo sợ cho sự an toàn và tính mạng của mình mỗi khi ra đường. Cuối tháng 5 vừa qua, 1 kẻ biến thái đã theo chân cô gái trẻ say xỉn về đến tận nhà ở phường Shillim, quận Gwanak, Seoul. May mắn là cánh cửa đã lập tức đóng lại sau khi cô gái bước vào nhà, không có cơ hội cho hắn xông vào thực hiện ý đồ xấu. Vụ việc này từng gây xôn xao dư luận 1 thời.

