Vừa sinh con được 5 tiếng sản phụ đã xuống giường đi lại, bác sĩ mắng 1 trận té tát

Sinh con là chuyện trọng đại trong cuộc đời mỗi người phụ nữ và chăm sóc sản phụ sau sinh là vấn đề đáng được quan tâm. Nếu sản phụ sinh con lần đầu và khả năng hồi phục không tốt thì rất có thể ảnh hưởng đến khả năng mang thai và sinh con ở lần tiếp theo.



Chị Lan là một người mẹ có tính khí khá nóng vội. Sau khi sinh con được 5 tiếng, chị cậy bản thân còn trẻ nên lập tức xuống giường vận động. Kết quả là chị bị bác sĩ mắng một trận vì không biết giữ sức khỏe. Thời gian đầu ở cữ, chị Lan không cảm thấy dấu hiệu bất thường, nhưng sau đó chị cảm thấy eo lưng nhức mỏi, đó là hậu quả của việc sau khi sinh con chị vội vàng xuống giường vận động.

Theo các chuyên gia, sau khi sinh con, cho dù là sinh thường thì có 5 điều sản phụ cần ghi nhớ để bảo đảm sức khỏe của mẹ và bé.

1. Nửa tiếng sau khi sinh, mẹ nên cho bé bú sữa

Cho bé bú sữa mẹ cũng là cách nhanh nhất để co thắt tử cung (Ảnh minh họa).

Các mẹ cần nhớ nửa tiếng sau khi sinh nên cho bé bú sữa ít nhất 1 lần. Nhiều mẹ cho rằng, sau khi sinh con cảm thấy cơ thể không sạch sẽ và có nhiều vi khuẩn, nếu cho bé bú ngay sợ rằng sẽ ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của bé.

Thực tế những em bé sau khi sinh đã có hệ miễn dịch hoạt động, chỉ có điều hệ miễn dịch của các bé chưa phát triển hoàn thiện và rất yếu ớt. Lúc này nếu sữa mẹ có lẫn vi khuẩn chính là cơ hội tốt để cơ thể của bé bật cơ chế miễn dịch chống lại vi khuẩn. Ngoài ra, cho bé bú sữa mẹ cũng là cách nhanh nhất để co thắt tử cung.

2. Sau khi sinh khoảng 2 tiếng, theo dõi lượng máu xuất huyết

Sau khi sinh con khoảng 2 tiếng, các sản phụ cần nhớ theo dõi lượng máu xuất ra khỏi cơ thể. Nếu mẹ phát hiện có dấu hiệu bất thường như chảy máu từ đường sinh dục ngay sau khi đẻ và sổ rau (lượng máu chảy ra ngoài có thể nhiều hoặc ít, máu đỏ tươi hoặc đỏ bầm, máu cục hoặc máu loãng...) thì cần báo bác sĩ ngay. Ngoài ra, nếu thấy lực co thắt tử cung yếu ớt thì cần thông báo với bác sĩ để tránh trường hợp mất nhiều máu. Một khi tử cung không co bóp đủ mạnh thì các mạch máu này sẽ chảy máu tự do. Đây là nguyên nhân phổ biến nhất của xuất huyết sau sinh.

3. Sau khi sinh thường khoảng 4 tiếng, sản phụ nên đi tiểu

Sau khi sinh thường khoảng 4 tiếng, cho dù sản phụ không muốn tiểu cũng nên cố gắng để nước tiểu đào thải ra khỏi cơ thể. Bởi sau khi sinh, bàng quang của sản phụ thường sẽ mất cảm giác, cho dù bàng quang đầy nước tiểu thì sản phụ cũng khó lòng nhận biết. Nếu lúc này sản phụ không đi tiểu sẽ dẫn đến tình trạng nước tiểu chảy ngược ảnh hưởng xấu đến sức khỏe của sản phụ.

4. Sau khi sinh khoảng 6 tiếng, mát xa bụng để kích thích co bóp tử cung

Xoa bóp nhẹ nhàng, liên tục theo vòng tròn để kích thích tử cung, giúp tử cung nhanh phục hồi (Ảnh minh họa).

Sau khi sinh con, vấn đề chính sản phụ cần quan tâm chính là co thắt tử cung. Nếu sau 6 tiếng không xảy ra vấn đề bất thường thì sản phụ có thể dùng 1 bàn tay để vào phần bụng dưới, xoa bóp nhẹ nhàng, liên tục theo vòng tròn để kích thích tử cung, giúp tử cung nhanh phục hồi.

5. Sau khi sinh khoảng 12 tiếng nên xuống giường vận động nhẹ nhàng

Sau khi sinh con, các sản phụ cần lưu ý không xuống giường quá sớm. Cho dù các mẹ cảm thấy cơ thể rất khỏe nhưng vẫn nên đợi sau 12 tiếng rồi hãy xuống giường. Đối với những sản phụ sau khi sinh con, cơ thể đang ở trạng thái yếu ớt và cần nghỉ ngơi, nếu xuống giường quá sớm có thể gây ra một số bệnh đau nhức về chân tay.