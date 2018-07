Vừa ra đời, Ngũ a ca đã khuấy đảo cộng đồng hâm mộ "Diên Hi", trở thành từ khoá cực hot trên MXH

Trong tập 17 sắp tới của Diên Hi Công Lược Du quý nhân sẽ trở dạ, đứa trẻ được sinh ra chính là Ngũ a ca Vĩnh Kỳ - người mà ở một vũ trụ điện ảnh khác là Hoàn Châu Cách Cách sẽ nên duyên cùng Tiểu Yến Tử. Trích đoạn dưới đây đã khiến người hâm mộ thích thú.

Thế nhưng vẻ mặt của hai bà mụ khi nhìn thấy Ngũ a ca có vẻ như... không ổn lắm? Chả lẽ Du quý nhân sinh ra quái thai? Chả lẽ Ngũ a ca xảy ra vấn đề gì sao? Ồ không, theo nguồn tin được bật mí thì đó vẫn là Ngũ a ca của chúng ta, chỉ là khi mới sinh thì chàng mắc chứng vàng da hơi nặng mà thôi. Nhưng không sao, chàng vẫn khỏe và vẫn sống, ít nhất là chàng phải sống được đến năm... 25 tuổi cơ.

Theo lịch sử thì Vĩnh Kỳ là vị hoàng tử thứ năm của Càn Long. Chàng có thể được xem là vị hoàng tử tài giỏi nhất và được Càn Long hết mực thương yêu. Tuy nhiên, Vĩnh Kỳ lại vì bệnh lao mà qua đời ở tuổi 25 khiến Càn Long rất đau buồn.



Hình ảnh ngũ a ca Vĩnh Kỳ trong lịch sử

Nhưng chuyện thú vị với fan của Diên Hi Công Lược chưa dừng ở đây. Tần Lam (Phú Sát hoàng hậu) đã đăng lên weibo của mình một dòng trạng thái đầy duyên nợ với vị tiểu a ca này rằng: "Ngũ a ca, là chàng phải không? Vĩnh Kỳ, là chàng phải không?" lại còn tag luôn cả Cổ Cự Cơ – người đóng vai Ngũ a ca trong Hoàn Châu Cách Cách phần 3 vào.

Sau đó Cổ Cự Cơ lại tag Tô Hữu Bằng (Ngũ a ca phiên bản Hoàn Châu Cách Cách 1 và 2): "Má ơi! Rốt cuộc Ngũ a ca này là Tô Hữu Bằng hay Cổ Cự Cơ đây? Vị hoàng hậu này rốt cuộc là Phú Sát hay là Tri Họa (vai diễn của Tần Lam trong Hoàn Châu Cách Cách 3)? Tui loạn quá đi ~~ Tui là baby Ngũ a ca".



Tô Hữu Bằng liền hồi đáp bằng một hình ảnh:

Chữ trên hình: Tôi là Đỗ Phi nha… (Đỗ Phi là nhân vật trong "Tân Dòng Sông Ly Biệt")

Cuối cùng, Tần Lam liền chốt hạ bằng một câu khác: "Ngoan ngoãn đối mặt với hiện thực đi" kèm với hình ảnh của Tô Hữu Bằng thuở còn là Ngũ a ca mà bao người mê đắm.

Chữ trên hình: "Anh đây chính là Ngũ a ca"

Tấm ảnh dễ thương này đang được rất nhiều fan chuyền tay nhau. Dòng chữ mà tiểu Ngũ a ca trong hình đang nói là: "Tri Hoạ, có phải nàng không?"

Tính ra thì Tần Lam và nhân vật Ngũ a ca này thật là có duyên. 15 năm trước Tần Lam vào vai Tri Hoạ, người say mê Ngũ a ca và là tình địch của Tiểu Yến Tử - một nhân vật khiến khán giả ghét cat ghét đắng - thì nay, 15 năm sau, Tần Lam đã trở thành Phú Sát hoàng hậu, tuy không phải mẹ ruột của Ngũ a ca nhưng cũng rất thương chàng. Chính sự liên kết này đã khiến những người từng say mê Hoàn Châu Cách Cách và Diên Hi Công Lược cảm thấy rất hứng thú.

"Kiếp này làm hoàng hậu, kiếp sau làm vợ lẽ của ngũ a ca" - một fan bình luận

Theo đó, cái tên "Ngũ a ca Vĩnh Kỳ" cũng đã leo lên hot search của weibo

Từ hạng 13...

Đã tăng lên hạng 2 sau khi xuất hiện!

Đây chính là Ngũ a ca Vĩnh Kỳ ở những tập sau của "Diên Hi Công Lược" khi lớn lên

Cùng chờ xem ngũ a ca sẽ có vai trò gì, gây ra những "sóng gió" gì trong hậu cung của Diên Hi Công Lược nhé!