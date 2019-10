Vừa comeback, cựu thành viên nhóm Wonder Girls đã bị nghi đạo nhái 2 MV đình đám của Red Velvet

Hôm 30/10, cựu thành viên nhóm Wonder Girls - Yubin đã chính thức quay lại sàn đấu Kpop với single thứ 3 mang tên Star of The End cùng ca khúc chủ đề Silent Movie. Đây là sản phẩm âm nhạc đánh dấu sự trở lại của Yubin sau ca khúc Thank U Soooo Much được phát hành hồi tháng 11/2018.

Silent Movie - Yubin.

Được biết Start of The End là single đánh dấu cột mốc mới trong sự nghiệp của Yubin dưới vai trò ca sĩ kiêm nhạc sĩ khi cô nàng tham gia vào quá trình sáng tác và viết lời cho ca khúc chủ đề Silent Movie. Tuy nhiên sản phẩm âm nhạc lần này lại không nhận được phản ứng tích cực của khán giả khi ca khúc vắng mặt trên các bảng xếp hạng tại Hàn Quốc.

Ở mặt trận YouTube, MV Silent Movie của Yubin cũng có lượng view khá khiêm tốn.

Ngoài ra, MV Silent Movie còn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều khi bị soi có 2 chi tiết giống với MV Dumb Dumb và Happiness của Red Velvet.

Cụ thể, phân cảnh đóng mộc vào một tờ giấy trong MV Silent Movie bị soi giống với phân cảnh cô nàng Irene thực hiện trong MV Dumb Dumb. Ngoài ra, phân cảnh Yubin đang hát với phần đầu nhô ra từ vườn hoa cũng bị so sánh giống đoạn của thành viên Seulgi thể hiện trong MV Happiness.

Phân cảnh đóng dấu mộc vào giấy trong MV Silent Movie...

... bị soi giống với MV Dumb Dumb của Red Velvet.

Phân cảnh Yubin đang hát với phần đầu nhô ra từ vườn hoa...

... cũng bị soi giống với MV Happiness của Red Velvet.

Yubin sinh năm 1988, là cựu thành viên của nhóm nhạc đình đám Wonder Girls. Sau khi girlgroup tan rã, Yubin là thành viên duy nhất của nhóm quyết định ở lại JYP và hoạt động với vai trò solo. Bên cạnh các dự án âm nhạc, Yubin còn được khán giả biết đến với vai trò là diễn viên qua các bộ phim như: Here He Comes, Virus.