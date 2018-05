Vừa bị soi lấy chồng 3 năm chưa có con, phu nhân nghị sĩ Philippines, bạn thân Tăng Thanh Hà liền khoe mới mang bầu

Heart Evangelista, mỹ nhân nổi tiếng Philippines được biết đến với vai trò là một ca sĩ, diễn viên kiêm vợ của thượng nghĩ sĩ Chiz Escudero đồng thời là một mỹ nữ sở hữu cuộc sống sang chảnh, xa xỉ. Bên cạnh đó, cô còn được người hâm mộ Việt Nam yêu thích bởi là một người bạn thân của ngọc nữ điện ảnh Tăng Thanh Hà.



Cặp đôi kết hôn năm 2015 và tính đến nay đã được 3 năm nhưng điều người hâm mộ luôn tò mò là tại sao họ vẫn chưa sinh con mà vẫn sống như vợ chồng son với núi đồ hiệu ngập ngụa cùng những chuyến du lịch xa hoa.

Heart Evangelista là mỹ nhân nổi tiếng Philippines và cũng là bạn của Tăng Thanh Hà.

Cô có mối tình đẹp với thượng nghị sĩ và sau đó chính thức trở thành phu nhân của anh.

Cô có cuộc sống xa xỉ với đồ dùng hàng hiệu...

... và những chuyến du lịch xa xỉ.

Và trong khi nhiều người vẫn đang tò mò phỏng đoán về sự chậm muộn này thì cách đây vài ngày, phu nhân thượng nghị sĩ đã gây bất ngờ khi đăng tải một bức ảnh trên trang Instagram cá nhân. Tấm hình Heart chụp cùng chồng và một bộ đồ em bé để thông báo cho cả thế giới biết rằng: cô đang mang bầu.

Heart đã viết: "The greatest of blessings all in God’s perfect timing! Our beautiful family just got a little bigger. We can’t wait to meet you little one…" (tạm dịch: Điều tuyệt vời nhất trong số những sắp đặt hoàn hảo của Chúa trời. Gia đình xinh đẹp của chúng tôi đang chuẩn bị lớn dần lên. Bố mẹ không thể chờ thêm nữa để gặp con nữa bé yêu ơi).

Heart vui mừng thông báo mình đã mang thai.

Thông tin này đối với truyền thông Philippines mà nói là vô cùng đáng để ăn mừng bởi Heart cũng là cái tên nổi tiếng ngang với vợ chồng mỹ nhân đẹp nhất xứ sở này là Marian Rivera và Dingdong Dantes. Bởi thế, tấm ảnh của Heart đã nhận được tới 370 nghìn lượt thích và hơn 10 nghìn lượt bình luận. Rất nhiều người của showbiz cũng đã vào chúc mừng vợ chồng thượng nghị sĩ, và để đáp lại điều này, Heart cũng dành thời gian trả lời rất nhiều comment.

Heart nhận được sự chúc mừng nhiệt thành của nhiều người hâm mộ cùng người nổi tiếng tại Philippines.

Sau khi hoàn thành một dự án cá nhân, Heart từng tiết lộ rằng cô sẽ dành thời gian khoảng 1 năm để nghỉ ngơi cho đến khi có bầu. Và có lẽ lúc này Heart và chồng của cô đang ngập chìm trong niềm hạnh phúc vô cùng lớn lao vì sắp được lên chức bố mẹ. Trước đó, Heart cũng nhiều lần chia sẻ rằng cô rất sợ kim tiêm, bác sĩ và máu cho nên đây chính là những yếu tố khiến cô sợ hãi khi mang thai.

Heart lo sợ mang thai bởi cô sợ mùi của bệnh viện.