Vụ tra tấn người làm thuê như thời trung cổ: Sức khỏe Y Nhiêu đã ổn định

Cần động viên tinh thần cho Y Nhiêu để bình phục sức khỏe. Ảnh: Hoàng Tỷ

Theo đó, nạn nhân Y Nhiêu vẫn đang được tích cực điều trị tại Khoa Ngoại chấn thương -Bỏng (Bệnh viện Đa khoa tỉnh Gia Lai). Trên người bệnh nhân vẫn còn dày đặc các vết sẹo lớn nhỏ từ đầu xuống chân. Hiện phần ngón tay cái bên phải bị dập và phần vết bỏng ở bụng vẫn chưa lành cần điều trị.

Bác sĩ Lê Ong cho biết, hiện sức khỏe của Y Nhiêu đã ổn định, tuy nhiên nạn nhân vừa trải qua cú sốc về tinh thần nên cần động viên tinh thần để sớm phục hồi hoàn toàn.

Trước đó, tin từ Công an tỉnh Gia Lai cho biết, tối ngày 25.7, Viện Kiểm sát nhân dân TP. Pleiku đã phê duyệt quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can và bắt tạm giam đối với Nguyễn Thị Hà (tên thường gọi là Nga, SN 1979, trú tại thị trấn Ia Kha, huyện Ia Grai, tạm trú tại tổ 3, phường Thống Nhất, TP. Pleiku).

Qua đó, tối 25.7, Công an TP. Pleiku cũng đã bắt tạm giam đối tượng Hà. Đối tượng được chuyển từ cơ sở tư vấn và cai nghiện ma túy tỉnh đến trại tạm giam Công an TP. Pleiku. Được biết, Công an TP. Pleiku đã có lệnh tạm giam 4 tháng đối với đối tượng này để phục vụ công tác điều tra.