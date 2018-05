Vụ tài xế taxi Mai Linh bị đánh: 2 bên đã hòa giải, công an vẫn có thể sẽ xử lý hành vi gây rối trật tự công cộng

Như chúng tôi đã thông tin đến bạn đọc về việc, chiều ngày 10/5 trên địa bàn phường Cầu Diễn (quận Nam Từ Liêm - Hà Nội) đã xảy ra vụ xô xát giữa một người đàn ông và tài xế taxi Mai Linh.

Nguyên nhân ban đầu được xác định, tài xế taxi tỏ thái độ bực tức về cách đỗ xe của người đàn ông nên hai bên đã có lời qua tiếng lại, xảy ra ẩu đả, tài xế taxi bị chảy máu ở vùng đầu.



Toàn bộ diễn biến của vụ việc đã được một camera ghi lại. Ngay sau khi đoạn video ghi lại toàn bộ sự việc được đăng tải lên mạng xã hội đã khiến rất nhiều người bất bình, đồng thời lên án hành động của người đàn ông.

Ảnh cắt từ video vụ xô xát.

Ngày 12/5, lãnh đạo Công an quận Nam Từ Liêm đã thông tin cụ thể về vụ việc. Theo đó, vào hồi 17h ngày 10/5, anh V.N.T (sinh năm 1987, trú tại tổ 8 - phường Cầu Diễn) điều khiển xe ô tô nhãn hiệu Mercedes về nhà, khi đến chỗ ngã 3 gần nhà anh Thái đã cho xe rẽ phải và dừng đỗ ở lề đường bên trái.

Lúc này, anh Đinh Văn Điềm (SN 1981, quê Nam Đinh, hiện đang ở Phú Đô, Nam Từ Liêm – Hà Nội) điều khiển xe taxi của hãng Mai Linh ngay phía sau xe anh T., cho rằng anh này đỗ xe chưa chuẩn cộng thêm có một ô tô màu trắng đỗ bên phải đường nên anh Điềm đã bấm còi liên tục. Sau đó, anh T. xuống xe rồi lại gần xe anh Điềm tỏ vẻ bực tức và nói "còi gì mà còi nhiều thế, có bị làm sao không". Lập tức hai bên đã có lời qua tiếng lại, lúc này ông N.C.Th (bố anh T.) vào can ngăn.

Trong lúc can ngăn, anh Điềm và ông Th. có lời qua tiếng lại, anh T. cho rằng bố mình bị xúc phạm nên đã xông phải đánh anh Điềm nhưng anh này vào xe né được. Không dừng lại, anh T. đã lấy viên gạch ở lề đường rồi tiếp tục đuổi theo đánh anh Điềm khiến anh này bị chảy máu ở vùng đầu.

"Sau vụ việc, anh Điềm được đưa vào Bệnh viện Thể thao khám, tại đây các bác sĩ xác định anh này bị một vết thương ở đỉnh đầu phía sau rộng 1x2x0,5cm và tai trái bị xây xước ngoài da. Còn anh T. không bị thương tích", lãnh đạo Công an quận cho biết.

Cũng theo Công an quận Nam Từ Liêm, sau khi làm việc với Công an quận, anh Điềm đã rút đơn tố cáo và từ chối đi giám định thương tích với lý do hai bên đã tự giải quyết theo hướng hòa giải.

Tuy nhiên, mặc dù bị hại đã rút đơn tố cáo, nhưng Công an quận Nam Từ Liêm vẫn tiếp tục thu thập thêm thông tin để có thể xử lý về hành vi gây rối trật tự công cộng.