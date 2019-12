Vụ nổ khiến 2 cha con tử vong, con dâu sẩy thai: "Tiếng nổ như bom, hiện trường tan hoang"

Ngày 20/12, Công an huyện Anh Sơn (Nghệ An) vẫn đang tiếp tục phối hợp với Công an tỉnh điều tra làm rõ nguyên nhân xảy ra vụ nổ tại nhà ông Nguyễn Văn Tiệp (SN 1970, trú xóm 9, xã Long Sơn, Anh Sơn) chiều 2 ngày trước khiến 2 người tử vong.



Lãnh đạo UBND xã Long Sơn cho biết, gia đình nạn nhân Tiệp thuộc diện khó khăn, kinh tế phụ thuộc vào làm nông nghiệp.

Vụ nổ xảy ra tại nhà bếp của gia đình ông Tiệp.

Nói về vụ nổ kinh hoàng này, lãnh đạo xã cho biết, trước đó vào chiều 18/12, ông Tiệp và con trai là Nguyễn Văn Thuận (22 tuổi) đang ở khu vực bếp của gia đình. Lúc này người con dâu là H' Hen Đũng (20 tuổi; mang thai con thứ 2) đang nằm cùng con đầu gần 3 tuổi trên võng gần đó.

Khoảng 14h ngày 18/12, vụ nổ lớn kinh hoàng bất ngờ xảy ra tại khu vực nhà bếp của ông Tiệp. Tiếng nổ lớn như bom khiến người dân xung quanh giật mình sợ hãi. Khi chạy đến, người dân kinh hãi khi thấy hiện trường tan hoang, 4 người nằm trong đống đổ nát.

Vụ nổ đã khiến nhà bếp của ông Tiệp đổ sập hoàn toàn, nhiều bức tường đè lên người ông Tiệp và anh Thuận. Mái ngói nhà bếp và mái ngói nhà chính bị hất văng xa 10m.

Hiện trường tan hoang, đổ nát.

Con dâu ông Tiệp do nằm trên võng gần đó bị sức ép vụ nổ hất tung rơi xuống đất và bị tường đè vào chân. Riêng đứa con gần 3 tuổi may mắn chỉ bị thương nhẹ sau vụ nổ.

"Khi đến, người dân thấy mọi thứ đổ sập hết, 3 người bị tường gạch đè lên. Người dân vào cứu nhưng ông Tiệp đã tử vong. Thuận bị thương ở mặt, người và bị tường gạch đè lên. Người con dâu cũng bị thương ở chân nặng.

Các nạn nhân được đưa đi cấp cứu nhưng không cứu được nạn nhân Thuận, anh này tử vong lúc 1h ngày 19/12. Người con dâu thì sẩy thai, 2 chân phải cưa cụt", lãnh đạo xã Long Sơn nói.

Vụ nổ đã khiến 2 cha con ông Tiệp tử vong, người con dâu nguy kịch.

Về nghi vấn nguyên nhân vụ nổ do quấn pháo tự chế, lãnh đạo xã Long Sơn cho biết vẫn chưa rõ nguyên nhân gì. Sau khi vụ việc xảy ra, cơ quan chức năng đã khám nghiệm hiện trường, thu những mẫu vật tại hiện trường để phục vụ công tác điều tra, làm rõ nguyên nhân chính thức vụ việc.

Được biết, ông Tiệp có 2 đời vợ và 3 người con. Trong đó Thuận là con trai út của người vợ thứ 2. Mấy năm trước Thuận đi làm trong Tây Nguyên và lấy vợ về rồi sinh con. Thời gian này Thuận chỉ ở nhà và vào rừng chứ không có công việc ổn định.